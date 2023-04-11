«Грызня» — кандидат в главные сериалы года от A24, взявшей «Оскар» за «Всё везде и сразу»

Мало кто слышал о «Грызне» до премьеры. Новинку не включали в список самых ожидаемых сериалов, не вносили в календари и не обсуждали на форумах. Её ждали разве что персональные фанаты Стивена Яна (Гленн из «Ходячих мертвецов»).

Однако «Грызня» вышла и тут же покорила мир: речь об одном из самых высокооценённых проектов Netflix по мнению как зрителей, так и критиков. Поверьте, дифирамбы оправданны!

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат Netflix и A24.

История о счастье и тотальном опустошении

У героев «Грызни» нет ничего общего. Эми — успешная бизнес-леди, которая работает без перерыва, создаёт рабочие места и вот-вот продаст компанию за $ 10 млн. А вот Дэнни — типичный неудачник. Он живёт в мотеле, за копейки чинит трубы и не находит общий язык даже с братом.

Хотя у этих ребят всё же есть связь: они немыслимо несчастны. Деловая дама выгорела, устала носить маски и вечно улыбаться, а её брак давно потерял искру. У ремонтника дела ещё хуже, он близок к суициду. Но не думайте, что общая беда сблизит несчастных.

Эми и Дэнни могли бы подружиться, но станут врагами Фото: Netflix

Впервые Эми и Дэнни сталкиваются на парковке. Мелкий конфликт, ругань, вжатая в гудок рука — подобное случалось с каждым водителем. В других обстоятельствах герои бы выплеснули пар и разошлись, но в жизни такой раздрай, что они начинают безумное противостояние.

К примеру, Дэнни пробирается в дом и мочится на пол, а Эми в ответ расписывает его тачку гнусными фразами. С каждым эпизодом шалости становятся всё опаснее, но остановиться герои не могут. Вражда становится наркотиком, который даёт им возможность почувствовать себя живыми.

Видели бы вы, с каким довольным лицом Дэнни убегает после очередной проделки. А как Эми светится от восторга после новой шалости! Из-за выброса эндорфина персонажи чувствуют прилив сил и ненадолго расцветают. Но могут ли гнев и разборки привести к чему-то хорошему?

«Грызню» сняла компания A24, она же делала «Всё везде и сразу» Фото: Netflix

Сценарий только кажется простым. С каждой серией герои всё сильнее запутываются, влипают в новые неприятности и делают ситуацию практически безвыходной — в итоге к середине сезона хватаешься за голову. Как банальная ссора довела героев до такого? После подобного примера учишься держать себя в руках и контролировать эмоции.

К тому же герои будто катаются на американских горках. Они смеются, выдают забавные шутки и тянутся к светлому будущему. Чего только стоит эпизод с рыдающим в церкви Дэнни: после его катарсиса веришь, что бедняга со всем справится. Но затем случается нечто безумное — например, перестрелка или поджог! И вот комедия превращается в жёсткий триллер, где нерв натянут до предела.

Оружие возбуждает Эми Фото: Netflix

Серии идут по 30-35 минут. Это удачный формат, ведь авторы не тянут резину, а выжимают из каждого кадра максимум. Пустой болтовни нет: каждый диалог либо раскрывает характер персонажей, либо выстрелит в будущем. Нет и бессмысленного экшена — каждая стычка всерьёз меняет историю.

Поэтому «Грызню» легко посмотреть за один присест. В ней 10 эпизодов, но каждый завораживает и быстро пролетает — в итоге от просмотра не оторваться.

Экшен в сериале тоже есть Фото: Netflix

Выдайте актёрам «Эмми»

Назвать актёрскую игру великолепной было бы преуменьшением, ведь таких выдающихся перформансов в сериалах не было давно.

Стивен Ян и Эли Вонг явно получат «Эмми», превзойти их практически нереально. В «Грызне» Ян грустит, впадает в депрессию, плачет, смеётся, дерётся — и всё это максимально убедительно. Нет моментов, когда актёру не веришь, а герою не сопереживаешь.

Это лучшая роль Стивена Яна Фото: Netflix

Эли Вонг тоже мгновенно влюбляет в себя. Ты видишь, когда она улыбается ради сделки, а когда реально счастлива. Когда задумала нечто безумное, а когда грезит о минуте тишины и спокойствия. При этом даме хватает взгляда, чтобы выразить любую эмоцию: от неистовой ярости до тотального умиротворения.

Хотя лучшие моменты — те, где герои в одном кадре. Между ними чувствуется та самая «химия». В каждой совместной сцене есть и озлобленность, и притяжение, и осознание абсурдности ситуации. Неудивительно, что конфликт приводит в восторг.

Невероятная парочка Фото: Netflix

А вот у других героев нет такой связи. К примеру, между Дэнни и его братом ощущается зловещая натянутость, но следить за ней не так интересно. Как и за разборками Эми с мужем: арка любопытная, однако сильно уступает главному конфликту — пусть и тесно с ним связана.

Основной сюжет, где герои копаются в проблемах, переживают кризис и воюют, невероятен. Отвлекаться от него не хочешь, а авторы настойчиво показывают других персонажей. К счастью, к любимчикам быстро возвращаются.

«Грызня» — изумительный сериал, который развеселит, впечатлит актёрской игрой и, главное, заставит задуматься о жизни. Не идёшь ли ты в тот же тупик, где застряли Дэнни и Эми? Такой эффект дорогого стоит. Поэтому новинка обязательна к просмотру!

Понравилось

Блистательный сценарий

Гениальная актёрская игра

Смешные шутки.

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