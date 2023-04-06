«Король и Шут» перед финалом стало стыдно смотреть — седьмая серия ужасна и нелепа

Качество сериала скачет от серии к серии — будто бы шоу снимают разные люди.

В «Короле и Шуте» хватало недостатков вроде выдумок и чрезмерного внимания к зависимости Горшка, но сериал всё равно оставлял приятные впечатления. Однако седьмую серию будто снимали другие люди — и получилось просто плохо.

Где смотреть сериал «Король и Шут»

«Короля и Шута» показывают на «Кинопоиске».

Впечатления от седьмой серии «Короля и Шута»

В прошлых сериях сценаристы вбрасывали поводы для вражды между лидерами группы. Князь спорил о музыкальном стиле и переживал, когда толпа скандировала имя товарища. А Горшок боялся стать лишним, ведь Князь легко бы перехватил его функции.

Вот только в единую картину противостояние не складывалось, а нерв не натягивался до предела. Князь ушёл с репетиции и отказался работать над альбомом? В следующем эпизоде об этом забудут. Вокалисты ругаются о содержании нового альбома? После пары лёгких ссор они находят компромисс.

Так или иначе, всё возвращалось к статус-кво, а союз казался нерушимым. Но в седьмом эпизоде авторы делают вид, что отношения героев накалены до предела. Поэтому увлечение Горшка театром становится последней каплей, которая приводит к предательству, скандалу и душераздирающей драме. Вот только авторы не сумели заложить фундамент для разлада — в итоге зрелище вышло неубедительным.

Князь всё ещё добрый и идеальный Фото: «Кинопоиск»

Впрочем, история фэнтези-мира ещё ужаснее. Давно не видел настолько ужасной графики и такого нелепого злодея. При этом авторы намеренно делали Колдуна карикатурным болваном, но перестарались. Они думали, что зрители посмеются над безумным пафосом негодяя, но в реальности хочется умереть со стыда.

А про финальный твист, который связывает фэнтези-мир и реальность, даже говорить не хочется. Какого чёрта? Кто это придумал? За что? Так много вопросов — и так мало ответов.

Надеюсь, финальному эпизоду уделят больше внимания, и фанаты не сгорят от негодования. Иначе рейтинг сериала упадёт.

Даже в сериалах 90-х графика была лучше Фото: «Кинопоиск»

Что случилось в седьмой серии?

Всё начинается с поиска басиста на место Балу. После прослушивания музыканты выбрали Сергея Захарова, который пообещал много не пить.

Новый басист Фото: «Кинопоиск»

В следующем кадре Горшок сидит в больнице, чтобы закодироваться. Это будет его подарком на день рождения дочери. За спиной поддакивает жена Ольга, но врач настаивает, чтобы процедура была личным решением Горшка. После перепалки с Шутом лидер «КиШа» соглашается.

Затем следуют укол и жуткие видения, где все хотят прикончить героя убийственной каплей спиртного. После он приходит в себя и отказывается от выпивки.

На репетиции к Горшку подходит театрал. Он предлагает группе удивить фанатов и сделать постановку — например, «Бременских музыкантов». Такой спектакль группе не по душе, а вот идея поставить «Суини Тодда» интригует Горшка.

После кодирования герою не по себе. У него больше времени и энергии, но куда их девать? Горшок говорит, что дома всё на него давит, особенно Ольга. После он хлопает дверью, уходит на репетиционную базу и включает рок-оперу о Суини Тодде. Он представляет себя главным героем, а Князя — вторым по важности персонажем.

Фронтмены встречаются в кафе и обсуждают спектакль. Горшок уже согласился на авантюру, а остальные музыканты его поддержали. Князю идея не по душе: спектакль мрачный и лелеет идею мести, а «КиШ» всегда помогал людям расслабиться. Горшок уверен, что друг просто завидует — тогда Князь сердится и уходит.

Князь не против театра, но представление должно быть на основе песен «КиШа» Фото: «Кинопоиск»

Горшок много репетирует. Кривляется у зеркала, просит маму оценить его старания и получает мудрые советы от художественного руководителя. Дама требует обнажить свои слабости, а заодно обнажается сама.

Затем герой приходит к Князю в гости и просит передумать. Всё же «КиШ» теперь долго не будет выступать, все делают ставку на театр. Но друг непреклонен, а жена Агата его поддерживает. Поэтому расстроенный Горшок срывается и напивается. Он еле добирается до дома и жалуется жене на Князя. Та пытается повлиять на ситуацию через Агату, но ничего не выходит.

Не бойтесь, Горшок просто репетирует «Суини Тодда» Фото: «Кинопоиск»

Разгневанный Горшок хочет проучить Князя. Тот начал тур со своей сольной группой «КняZz». Все билеты раскупили, но в зале собирается жалкая кучка фанатов. Дело в том, что Горшок тоже начал гастроли — при этом группа ездит по тем же городам, а билеты на «КняZz» действуют и на концерты «КиШа».

Герой думал, что Князь поймёт, что никому не нужен, и вернётся в группу. Вот только музыканты ссорятся ещё сильнее. А вскоре Горшок даёт интервью, где принижает заслуги Князя и говорит ужасные слова.

«Вы ненавидите Андрея Князева?» — «Чтобы ненавидеть, масштаб личности должен быть другим. Более масштабным. Чтобы любить, нужно быть близкими людьми». Посмотрев интервью, Князь ломает телевизор и плачет, а затем официально покидает группу «Король и Шут».

Горшок даёт интервью Фото: «Кинопоиск»

В фэнтези-мире Князь приходит в себя в логове Колдуна и видит трупы бедолаг, которых заманила принцесса. Злодей высосал из людей души — всё ради открытия портала в другую реальность. Дело в комплексах: Колдун с детства мечтает о власти и нашёл мир, где нет магии — он легко его захватит.

Добрыми словами Князь возвращает принцессу в сознание, но Колдун швыряет её в стену и высасывает из героя душу. Этого хватает, чтобы открыть портал. В последний момент Горшок забегает в замок и бьёт негодяя кинжалом. В ответ Колдун смеётся и хвалит героя за дерзость. Он даже позволяет схватить принцессу и бежать к королю. Тогда Горшок осуществит мечту.

Злой Колдун Фото: «Кинопоиск»

Герой отказывается от светлого будущего и выбирает драку. В результате Колдун лезет в портал, но замок рушится, и камень отрубает злодею голову. Затем Горшок приводит Князя в порядок, а принцесса освобождается от чар.

Вот только Колдун каким-то чудом пробрался в другую реальность. Оказывается, это наш мир, где «КиШ» вот-вот зажжёт на стадионе «Юбилейный», а Горшок полезет на верхотуру стадиона и впервые задумается о смерти.

Колдун понимает, что из-за свалившегося на голову камня потерял силы, а другие люди его не видят. Тогда он превращается в Шута и обещает отомстить хотя бы нашей версии Горшка. Получается, всё это время Шут был Колдуном.

Колдун переместился в момент, когда стартует первая серия Фото: «Кинопоиск»

Финальная серия «Короля и Шута» выйдет через неделю, 13 апреля. Покажут ли в ней смерть Горшка? Скоро узнаем.