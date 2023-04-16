У фильма «Страсти Христовы» будет продолжение: все подробности второй части

Наверное, самый успешный и популярный библейский фильм из Голливуда получит продолжение. 19 лет назад «Страсти Христовы» стали международным хитом, заработав больше $ 600 млн при скромном бюджете в $ 30 млн, да ещё и со взрослым рейтингом R («18+).
Фильм рассказывал про последние часы жизни Иисуса Христа в исполнении Джеймса Кэвизела (сериал «В поле зрения»), а одной из особенностей стали съёмки диалогов на реконструированном арамейском языке, а также на латыни — затем накладывались закадровые голоса или просто субтитры.
«Страсти Христовы»
Фото: Icon Productions
Удивительно, что при глобальном успехе фильма постановщик Мэл Гибсон настолько долго шёл к созданию продолжения, о котором он заговорил вскоре после выхода оригинального кино. Полноценно за сиквел взялись лишь в 2016 году.
С идеей для продолжения определились сразу: фильм расскажет о трёх днях между смертью и воскрешением Иисуса. Первое название фильма — «Воскресение Христа». Позже фильм переиначили в «Страсти Христовы: Воскрешение».
«Страсти Христовы»
Фото: Icon Productions
Изначально съёмки вообще хотели начать ещё в 2019 году, а выпустить в 2022 году, однако процесс отложили на неопределённый момент, а сценарий вновь начали дорабатывать. Однако в начале 2023 года Мэл Гибсон подтвердил, что теперь съёмки фильма должны стартовать «в ближайшие несколько месяцев». Другие источники объявили о планах запустить процесс весной 2023 года (для американцев до конца июня).
«Страсти Христовы»
Фото: Icon Productions
Официально о сроках выпуска фильма «Страсти Христовы: Воскрешение» никто не говорит, однако многие не исключают, что картину хотят выпустить к 20-летию первой части — на Пасху в 2024 году, то есть в апреле 2024 года. Шансы есть, однако, если съёмки ещё не стартовали, этот прогноз кажется слишком нереалистичным.
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