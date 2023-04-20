«Первое кино в космосе»: каким получился фильм «Вызов»

Как сочетаются съёмки на настоящей МКС и мелодрама про медика с проблемами.

20 апреля в России стартовал показ фильма «Вызов» — «первого фильма, снятого в космосе». Частично это, правда, полнометражное большое кино в космосе ещё не снимали, хотя документальных фильмов было достаточно.

Каким же получился «Вызов»? Удивительно крепким фильмом даже без всей космической подоплёки.

О чём «Вызов»

Завязка и сюжет в целом не могут похвастаться неординарностью: главная героиня Женя — хороший хирург в больнице. У неё хватает проблем и скелетов в шкафу: на дочку написали заявление в полицию за драку, а также девушка никак не может забыть погибшего мужа.

Параллельно этому где-то на орбите один из космонавтов получает серьёзное ранение. Такое, при котором его нельзя вернуть на Землю, иначе он умрёт из-за перегрузки. Единственный вариант — отправить хирурга на МКС. Большую часть фильма Роскосмос вместе с врачами как раз готовятся провернуть эту операцию.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Каким получился «Вызов»

Задолго до выхода все разговоры о фильме сводились к тому, что его снимают в космосе. Могло создаться впечатление, что нас ждёт плоское кино без сюжета, главная цель которого — показать, что действительно что-то сняли на Международной космической станции. К счастью, это не так.

На самом деле «Вызов» очень типичное жанровое кино. Думаю, прочитав завязку истории, вы без проблем можете предсказать абсолютно все ходы — и окажетесь полностью правы. «Вызов» до неприличия предсказуем, однако вряд ли кто-то ожидал чего-то другого.

Несмотря на это, создателям удалось снять хорошее кино, даже не будь всей «космической съёмки». «Вызов» всё ещё был бы хорошим жанровым кино про человека, который преодолевает свои проблемы и приходит к своему светлому будущему. Всё закончится хорошо — ты это понимаешь с первой секунды, однако даже с такими вводными фильм умело жонглирует эмоциями зрителей и заставляет переживать.

«Вызов» Фото: «Централ Партнершип»

Честь и хвала создателям и за то, что фильм не уходит в какую-то чернуху, когда каждый кадр пропитан трагедией или разрухой. В «Вызове» всё выглядит до приличия честно — тот же штаб Роскосмоса, например, не какая-нибудь развалюха посреди пустыря (но и не небоскрёб в Москва-Сити).

«Вызов» строится на хорошем саспенсе: зрителей и героев пару часов готовят к полёту в космос, продумывая детали самой операции и проверяя всех кандидатов. Благодаря такому тщательному процессу, который зритель и на себе прочувствует, сам полёт в космос кажется заслуженным и по-настоящему сложным для героини.

На МКС мы с героиней проводим удивительно много времени — тут даже показывают какую-никакую рутину настоящих космонавтов (они, кстати, также снимались в фильме). Зная о настоящих съёмках на настоящей МКС, ты сам невольно глубоко погружаешься в процесс — фильм умеет дарить хорошие впечатления.

«Вызов» Фото: «Централ Партнершип»

Вдобавок к этому тут ещё и всё прекрасно с актёрами: Юлия Пересильд вообще тянет на себе весь фильм, но также круто себя показывают Милош Бикович и особенно Владимир Машков. Отдельно хочется похвалить настоящих космонавтов Олега Новицкого, Антона Шкаплерова и Петра Дуброва — они тоже хорошо исполнили свои партии.

Видел претензии к актёрской игре космонавтов — и после просмотра не понял их. Все трое ведут себя максимально спокойно, не паникуют и чётко следуют приказам. Именно эти их черты в фильме назвали чуть ли не фальшивыми, мол, они контрастируют на фоне других персонажей. Но они ведь космонавты, какими они ещё должны быть?

Съёмки фильма «Вызов» Фото: «Централ Партнершип»

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«Вызов» — хорошее кино, которым при желании можно гордиться. За съёмки на МКС можно бесконечно хвалить как режиссёра Клима Шипенко («Салют-7», «Холоп», «Текст»), так и Юлию Пересильд — ей вообще пришлось не только привыкать к обитанию на МКС, но ещё и играть.

Из недостатков хочется отметить лишь ужасный флешбэк со смертью мужа героини, который в целом плохо снят и ужасно вмонтирован в фильм (его ещё и показывают по несколько раз), а также парочку абсолютно бестолковых фраз — к примеру, один из героев при первых проблемах на МКС говорит, что «девушкам нечего делать в космосе». Это выглядит чрезвычайно абсурдно, глупо и неуместно.

«Вызов» Фото: «Централ Партнершип»

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Хорошая мелодрама

Съёмки на МКС

Отличная актёрская игра, особенно Пересильд и Машкова

Никакой чернухи или пафоса

Грамотный ритм повествования — от подготовки к полёту до пребывания на МКС.

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