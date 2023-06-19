XCOM про Чужих: какой получилась игра Aliens Dark Descent

За последние 30 лет по вселенной «Чужого» выпустили много видеоигр. В основном делали ставку на шутеры от первого лица, изредка экспериментируя с жанрами. Из необычных крупных проектов по вселенной вспоминается разве что хоррор Alien Isolation, вышедший в далёком 2014 году.

Завтра, 20 июня, выйдет Aliens: Dark Descent — тактическая стратегия по вселенной «Чужого». За разработку отвечала французская студия Tindalos Interactive (Battlefleet Gothic: Armada): авторы обещали сохранить зловещую атмосферу и ощущение опасности на каждом шагу в новом для серии жанре.

На поле тактических игр появился ещё один достойный представитель жанра.

Мы провели в новинке 10 часов и спешим поделиться первыми впечатлениями — к сожалению, издатель прислал ключ достаточно поздно, чтобы мы успели пройти игру.

Наше видео про Aliens: Dark Descent. Посмотрите со звуком

XCOM задом наперёд

С анонса Aliens: Dark Descent казалась типичным клоном новых XCOM. Сами посудите: игрок управляет отрядом из четырёх морпехов разных классов, отправляя их на различные вылазки. Между миссиями можно улучшать свою базу: прокачивая бойцов, производя новые пушки и изучая ксеноморфов. Между тем миру (а точнее, планете) грозит полное уничтожение из-за нашествия пришельцев.

Однако на деле у Dark Descent оказалось очень много своих особенностей, благодаря которым игру нельзя назвать «очередной пародией» на XCOM. Это самостоятельное произведение со множеством интересных геймплейных решений.

Локации в Dark Descent невероятно атмосферные Фото: Focus Entertainment

Сюжетно новинка сразу же удивляет числом роликов. Там, где Firaxis ограничивалась лишь парой небольших кат-сцен, Tindalos явно подошла к своей игре в стиле Blizzard, делая упор на режиссуру и постановку. По сюжету на космической станции «Пионер» некто открывает капсулы с ксеноморфами, после чего Чужие выбираются на волю и начинают уничтожать всё живое.

Заместителю администратора Майко Хейз удаётся сбежать вместе с подоспевшими как раз вовремя пехотинцами. Они эвакуируются на космический корабль «Отаго» и терпят крушение на шахтёрской планете Лета, куда уже проникли ксеноморфы. Команда решает отстроить судно, спасти выживших и остановить угрозу захвата целого небесного тела.

Некоторые ролики в игре поставлены не хуже оригинальных фильмов Фото: Focus Entertainment

После эпичного вступления разработчики наконец переходят к игровому процессу. И отличия от XCOM в Dark Descent видны сразу. Новинка скорее напоминает стратегии в духе StarCraft: игрок управляет всем отрядом сразу, а действие происходит в реальном времени — никаких пауз и пропусков хода. Бойцы сражаются с ксеноморфами самостоятельно, однако кое-какие дополнительные команды им всё же можно давать.

Среди них, например, выстрел с гранатомёта или дробовика, установка автоматической турели для отстрела монстров, перезарядка, лечение и многое другое. В Dark Descent бойцы — это не безликие юниты, а целые личности со своими достоинствами и недостатками.

У каждого морпеха есть уровень стресса, который накапливается от встреч с монстрами: в какой-то момент герои могут буквально потерять самообладание перед лицом инопланетной угрозы. Они начнут промахиваться, паниковать и негативно влиять на других членов команды. В этом случае всему отряду нужно дать отдохнуть: поискать какое-нибудь укрытие, заварить за собой двери и провести часок-другой в полном спокойствии.

Не каждый солдат выдержит встречу с Чужими Фото: Focus Entertainment

Здесь в дело вступают механики Dark Descent: разработчики постарались сделать не просто тактическую стратегию, но и будто бы ролевое приключение в жанре ужасов. Во время исследования локаций необходимо обращать внимание на каждый звук и осматривать каждый уголок — в вентиляции может прятаться чужой, а где-нибудь за стеной – лежать аптечка или другой полезный ресурс.

Кроме того, на локациях разбросаны материалы — они понадобятся в командном центре и используются буквально для всего. На них можно прокачать своих солдат, произвести новое оружие или турель, улучшить снаряжение или создать новое вспомогательное средство вроде стазис-гранат. Скорость глобального развития в Dark Descent полностью зависит от того, насколько внимателен игрок на вылазках.

Игра ужасов

Сперва может показаться, что Aliens: Dark Descent вовсе не страшная — всё же игрок не участвует в событиях напрямую и даёт команды как бы со стороны. Но на самом деле новинку можно с лёгкостью назвать настоящим хоррором, а перспектива с видом сверху лишь совсем немного уменьшает чувство тревоги.

Тёмные коридоры со странными скрежещущими звуками, утомительно пикающий датчик движения, намекающий на присутствие потусторонних существ неподалёку, панические нотки в голосе членов отряда — всё как в лучших фильмах ужасов.

Ситуацию усугубляет ещё и то, что миссии в игре бывают просто огромными. Высадки в Dark Descent могут длиться больше часа: задания меняются каждые несколько минут, а комплексы для исследования кажутся необъятными. В случае совсем уж больших потерь можно эвакуироваться на БРТ — это универсальный спутник бойцов, который помогает с уничтожением Чужих на поверхности.

Без БРТ некоторые миссии были бы просто непроходимы Фото: Focus Entertainment

После возвращения на базу можно залечить раны, перевооружиться и вернуться к выполнению задания. В этом случае все цели миссии сохранятся, поэтому пользоваться этой возможностью иногда просто необходимо. Из негативных последствий: число ксеноморфов на планете растёт с каждым днём, поэтому при долгих вылазках каждое новое задание становится всё сложнее.

Кроме того, между игровыми днями происходят и случайные события в стиле стратегий Paradox: игроку предоставляется выбор из двух зол. Например, отправить ли опытного бойца на дополнительное лечение, потеряв его ещё на несколько дней, или взять его на миссию с риском провалить задание из-за его нестабильного психического состояния?

Прокачка в игре на удивление глубокая Фото: Focus Entertainment

Стоит играть в Aliens: Dark Descent?

При всём первоначальном скепсисе первые впечатления от Aliens: Dark Descent — строго положительные. Это суровая, действительно сложная тактическая стратегия, которую хочется рекомендовать всем фанатам культовой вселенной.

Если разработчикам из Tindalos Interactive удастся удержать настолько же высокую планку до конца игры, мы можем получить одного из главных кандидатов на стратегию года.