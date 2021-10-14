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Читы GTA: Vice City, ГТА Вайс Сити

Читы Grand Theft Auto: Vice City — как получить деньги, оружие и технику
Михаил Шевкун
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Вспоминаем классику и дожидаемся официальных ремастеров.

В преддверии выхода ремастера Grand Theft Auto: Vice City многие наверняка захотят вспомнить молодость и отправятся в виртуальный Майями — солнечный Вайс-Сити. А классические трёхмерные GTA неразрывно связаны с весельем и свободой, которые предоставляют чит-коды.

Мы напоминаем все читы культовой игры и желаем хорошо провести время в любимой игре!

Самые популярные команды

ЧитЧто делает
THUGSTOOLSНабор оружия гангстера
PROFESSIONALTOOLSНабор оружия наёмника
NUTTERTOOLSНабор оружия психопата
ASPIRINEПолное здоровье
PRECIOUSPROTECTIONПолная броня
LEAVEMEALONEУбрать все звёзды
YOUWONTTAKEMEALIVEДобавить 2 звезды
PANZERВызвать танк
SEAWAYSМашины ездят по воде

Вызов транспорта

КомандаЧто делает
TRAVELINSTYLEВызвать стильную Bloodring Banger
GETTHEREFASTВызвать мустанг Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEEDВызвать гоночную Hotring Racer
THELASTRIDEВызвать катафалк
ROCKANDROLLCARВызвать лимузин
RUBBISHCARВызвать мусоровоз
BETTERTHANWALKINGВызвать гольфкар

Остальные читы

КомандаЧто делает
ONSPEEDУскорить геймплей
BOOOOOORINGЗамедлить геймплей
ICANTTAKEITANYMOREУмереть
AIRSHIPЛетающие лодки
BIGBANGВзорвать все машины рядом
COMEFLYWITHMEЛетающие машины
GREENLIGHTВсе светофоры зелёные
LOADSOFLITTLETHINGSБольшие колёса у машин
FIGHTFIGHTFIGHTЛюди начинают драться со всеми
NOBODYLIKESMEВсе люди бьют только героя
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSВсе люди ещё и стреляют в героя
WHEELSAREALLINEEDОставить от машины только колёса

Погода

КомандаЧто делает
ALOVELYDAYСолнечная погода
APLEASANTDAYОблачно
ABITDRIEGОчень облачно
CANTSEEATHINGТуманно
CATSANDDOGSДождь

Скины

КомандаЧто делает
CHEATSHAVEBEENCRACKEDВнешность Рикардо
LOOKLIKELANCEВнешность Лэнса
MYSONISALAWYERВнешность Кена
ILOOKLIKEHILARYВнешность Хилари
ROCKANDROLLMANВнешность Джэзза
WELOVEOURDICKВнешность Дика
ONEARMEDBANDITВнешность Фила (однорукий бандит)
IDONTHAVETHEMONEYSONNYВнешность Санни
FOXYLITTLETHINGВнешность Мерседес
STILLLIKEDRESSINGUPСлучайная внешность
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