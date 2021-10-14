Читы Grand Theft Auto: Vice City — как получить деньги, оружие и технику

В преддверии выхода ремастера Grand Theft Auto: Vice City многие наверняка захотят вспомнить молодость и отправятся в виртуальный Майями — солнечный Вайс-Сити. А классические трёхмерные GTA неразрывно связаны с весельем и свободой, которые предоставляют чит-коды.

Мы напоминаем все читы культовой игры и желаем хорошо провести время в любимой игре!

Самые популярные команды

Чит Что делает THUGSTOOLS Набор оружия гангстера PROFESSIONALTOOLS Набор оружия наёмника NUTTERTOOLS Набор оружия психопата ASPIRINE Полное здоровье PRECIOUSPROTECTION Полная броня LEAVEMEALONE Убрать все звёзды YOUWONTTAKEMEALIVE Добавить 2 звезды PANZER Вызвать танк SEAWAYS Машины ездят по воде

Вызов транспорта

Команда Что делает TRAVELINSTYLE Вызвать стильную Bloodring Banger GETTHEREFAST Вызвать мустанг Sabre Turbo GETTHEREVERYFASTINDEED Вызвать гоночную Hotring Racer THELASTRIDE Вызвать катафалк ROCKANDROLLCAR Вызвать лимузин RUBBISHCAR Вызвать мусоровоз BETTERTHANWALKING Вызвать гольфкар

Остальные читы

Команда Что делает ONSPEED Ускорить геймплей BOOOOOORING Замедлить геймплей ICANTTAKEITANYMORE Умереть AIRSHIP Летающие лодки BIGBANG Взорвать все машины рядом COMEFLYWITHME Летающие машины GREENLIGHT Все светофоры зелёные LOADSOFLITTLETHINGS Большие колёса у машин FIGHTFIGHTFIGHT Люди начинают драться со всеми NOBODYLIKESME Все люди бьют только героя OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS Все люди ещё и стреляют в героя WHEELSAREALLINEED Оставить от машины только колёса

Погода

Команда Что делает ALOVELYDAY Солнечная погода APLEASANTDAY Облачно ABITDRIEG Очень облачно CANTSEEATHING Туманно CATSANDDOGS Дождь

Скины