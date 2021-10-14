Читы Grand Theft Auto: Vice City — как получить деньги, оружие и технику
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Вспоминаем классику и дожидаемся официальных ремастеров.
В преддверии выхода ремастера Grand Theft Auto: Vice City многие наверняка захотят вспомнить молодость и отправятся в виртуальный Майями — солнечный Вайс-Сити. А классические трёхмерные GTA неразрывно связаны с весельем и свободой, которые предоставляют чит-коды.
Мы напоминаем все читы культовой игры и желаем хорошо провести время в любимой игре!
Самые популярные команды
|Чит
|Что делает
|THUGSTOOLS
|Набор оружия гангстера
|PROFESSIONALTOOLS
|Набор оружия наёмника
|NUTTERTOOLS
|Набор оружия психопата
|ASPIRINE
|Полное здоровье
|PRECIOUSPROTECTION
|Полная броня
|LEAVEMEALONE
|Убрать все звёзды
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|Добавить 2 звезды
|PANZER
|Вызвать танк
|SEAWAYS
|Машины ездят по воде
Вызов транспорта
|Команда
|Что делает
|TRAVELINSTYLE
|Вызвать стильную Bloodring Banger
|GETTHEREFAST
|Вызвать мустанг Sabre Turbo
|GETTHEREVERYFASTINDEED
|Вызвать гоночную Hotring Racer
|THELASTRIDE
|Вызвать катафалк
|ROCKANDROLLCAR
|Вызвать лимузин
|RUBBISHCAR
|Вызвать мусоровоз
|BETTERTHANWALKING
|Вызвать гольфкар
Остальные читы
|Команда
|Что делает
|ONSPEED
|Ускорить геймплей
|BOOOOOORING
|Замедлить геймплей
|ICANTTAKEITANYMORE
|Умереть
|AIRSHIP
|Летающие лодки
|BIGBANG
|Взорвать все машины рядом
|COMEFLYWITHME
|Летающие машины
|GREENLIGHT
|Все светофоры зелёные
|LOADSOFLITTLETHINGS
|Большие колёса у машин
|FIGHTFIGHTFIGHT
|Люди начинают драться со всеми
|NOBODYLIKESME
|Все люди бьют только героя
|OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
|Все люди ещё и стреляют в героя
|WHEELSAREALLINEED
|Оставить от машины только колёса
Погода
|Команда
|Что делает
|ALOVELYDAY
|Солнечная погода
|APLEASANTDAY
|Облачно
|ABITDRIEG
|Очень облачно
|CANTSEEATHING
|Туманно
|CATSANDDOGS
|Дождь
Скины
|Команда
|Что делает
|CHEATSHAVEBEENCRACKED
|Внешность Рикардо
|LOOKLIKELANCE
|Внешность Лэнса
|MYSONISALAWYER
|Внешность Кена
|ILOOKLIKEHILARY
|Внешность Хилари
|ROCKANDROLLMAN
|Внешность Джэзза
|WELOVEOURDICK
|Внешность Дика
|ONEARMEDBANDIT
|Внешность Фила (однорукий бандит)
|IDONTHAVETHEMONEYSONNY
|Внешность Санни
|FOXYLITTLETHING
|Внешность Мерседес
|STILLLIKEDRESSINGUP
|Случайная внешность
Комментарии
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