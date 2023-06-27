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Стало известно, кто прокомментирует Bali Major 2023 по Dota 2 на русском языке

Стало известно, кто прокомментирует Bali Major 2023 по Dota 2 на русском языке
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Студия освещения FISSURE объявила список комментаторов и аналитиков, которые будут работать на официальной трансляции Bali Major 2023 — главного летнего турнира по Dota 2.

Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).

Ведущие:

  • Василиса Vasilisa Чернова;
  • Дмитрий Zloba Иринчук.

Комментаторы:

  • Антон Grayne Афанасенко;
  • Рустам Adekvat Мавлютов;
  • Никита 4ce Котков;
  • Алексей Lex Филиппов;
  • Никита Sheyl Демешов.

Сокомментаторы:

  • Ернар Mantis Уразбаев;
  • Арсений ArsZeeqq Усов;
  • Олег LastHero Демидович;
  • Максим Shachlo Абрамовских;

Аналитики:

  • Халед sQreen Эль-Хаббаш;
  • Станислав 633 Глушан;
  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Андрей Afoninje Афонин;
  • Егор Xakoda Липартия;
  • Дмитрий UnderShock Большаков.

Онлайн-кастеры:

  • Владимир gexsun Петряев;
  • Игорь Maden Моденов;
  • Роман RoMaLL1Ka Цырин;
  • Михаил Tom Amot Кутузов.

Фото: FUSSIRE

Помимо основного эфира, FISSURE рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи Bali Major 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.

  • Александр Nix Левин (Twitch);
  • Ярослав NS Кузнецов (Twitch);
  • Тимур TpaBoMaH Хафизов (канал на Twitch);
  • Александр Goodwin Салихзянов (YouTube);
  • Авторы канала «Аналитика Ошибок» (YouTube).

Bali Major 2023 по Dota 2 пройдёт с 29 июня по 9 июля. Лучшие команды по итогам региональных лиг разыграют $ 500 тыс. и путёвки на чемпионат мира The International 12 в Сиэтле.

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