Стало известно, кто прокомментирует Bali Major 2023 по Dota 2 на русском языке
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Студия освещения FISSURE объявила список комментаторов и аналитиков, которые будут работать на официальной трансляции Bali Major 2023 — главного летнего турнира по Dota 2.
Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).
Ведущие:
- Василиса Vasilisa Чернова;
- Дмитрий Zloba Иринчук.
Комментаторы:
- Антон Grayne Афанасенко;
- Рустам Adekvat Мавлютов;
- Никита 4ce Котков;
- Алексей Lex Филиппов;
- Никита Sheyl Демешов.
Сокомментаторы:
- Ернар Mantis Уразбаев;
- Арсений ArsZeeqq Усов;
- Олег LastHero Демидович;
- Максим Shachlo Абрамовских;
Аналитики:
- Халед sQreen Эль-Хаббаш;
- Станислав 633 Глушан;
- Дмитрий Inmate Филинов;
- Андрей Afoninje Афонин;
- Егор Xakoda Липартия;
- Дмитрий UnderShock Большаков.
Онлайн-кастеры:
- Владимир gexsun Петряев;
- Игорь Maden Моденов;
- Роман RoMaLL1Ka Цырин;
- Михаил Tom Amot Кутузов.
Фото: FUSSIRE
Помимо основного эфира, FISSURE рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи Bali Major 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.
- Александр Nix Левин (Twitch);
- Ярослав NS Кузнецов (Twitch);
- Тимур TpaBoMaH Хафизов (канал на Twitch);
- Александр Goodwin Салихзянов (YouTube);
- Авторы канала «Аналитика Ошибок» (YouTube).
Bali Major 2023 по Dota 2 пройдёт с 29 июня по 9 июля. Лучшие команды по итогам региональных лиг разыграют $ 500 тыс. и путёвки на чемпионат мира The International 12 в Сиэтле.
Комментарии
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