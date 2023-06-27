Стало известно, кто прокомментирует Bali Major 2023 по Dota 2 на русском языке

Студия освещения FISSURE объявила список комментаторов и аналитиков, которые будут работать на официальной трансляции Bali Major 2023 — главного летнего турнира по Dota 2.

Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).

Ведущие:

Василиса Vasilisa Чернова;

Дмитрий Zloba Иринчук.

Комментаторы:

Антон Grayne Афанасенко;

Рустам Adekvat Мавлютов;

Никита 4ce Котков;

Алексей Lex Филиппов;

Никита Sheyl Демешов.

Сокомментаторы:

Ернар Mantis Уразбаев;

Арсений ArsZeeqq Усов;

Олег LastHero Демидович;

Максим Shachlo Абрамовских;

Аналитики:

Халед sQreen Эль-Хаббаш;

Станислав 633 Глушан;

Дмитрий Inmate Филинов;

Андрей Afoninje Афонин;

Егор Xakoda Липартия;

Дмитрий UnderShock Большаков.

Онлайн-кастеры:

Владимир gexsun Петряев;

Игорь Maden Моденов;

Роман RoMaLL1Ka Цырин;

Михаил Tom Amot Кутузов.

Фото: FUSSIRE

Помимо основного эфира, FISSURE рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи Bali Major 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.

Александр Nix Левин (Twitch);

Ярослав NS Кузнецов (Twitch);

Тимур TpaBoMaH Хафизов (канал на Twitch);

Александр Goodwin Салихзянов (YouTube);

Авторы канала «Аналитика Ошибок» (YouTube).

Bali Major 2023 по Dota 2 пройдёт с 29 июня по 9 июля. Лучшие команды по итогам региональных лиг разыграют $ 500 тыс. и путёвки на чемпионат мира The International 12 в Сиэтле.