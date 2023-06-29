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Сериал «Ведьмак» от Netflix: третий сезон (2023) — дата выхода всех серий

Расписание выхода серий третьего сезона сериала «Ведьмак»
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29 июня на Netflix стартовал третий сезон сериала «Ведьмак». В этот раз онлайн-кинотеатр решил разделить шоу на две части: пока доступны лишь пять эпизодов, остальные три выйдут в конце июля.

Для вашего удобства публикуем подробное расписание эпизодов — финал третьего сезона состоится уже 27 июля. Авторы отмечают, что разделение на две части даст им больше времени на полировку и заодно напомнит зрителям, что такое клиффхэнгеры.

Третий сезон «Ведьмака» станет последним сезоном для Генри Кавилла. В продолжении актёра заменит Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр».

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ведьмак»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 июня
2-я серия29 июня
3-я серия29 июня
4-я серия29 июня
5-я серия29 июня
6-я серия27 июля
7-я серия27 июля
8-я серия27 июля
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