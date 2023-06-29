Расписание выхода серий третьего сезона сериала «Ведьмак»
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29 июня на Netflix стартовал третий сезон сериала «Ведьмак». В этот раз онлайн-кинотеатр решил разделить шоу на две части: пока доступны лишь пять эпизодов, остальные три выйдут в конце июля.
Для вашего удобства публикуем подробное расписание эпизодов — финал третьего сезона состоится уже 27 июля. Авторы отмечают, что разделение на две части даст им больше времени на полировку и заодно напомнит зрителям, что такое клиффхэнгеры.
Третий сезон «Ведьмака» станет последним сезоном для Генри Кавилла. В продолжении актёра заменит Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр».
Расписание выхода третьего сезона сериала «Ведьмак»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 июня
|2-я серия
|29 июня
|3-я серия
|29 июня
|4-я серия
|29 июня
|5-я серия
|29 июня
|6-я серия
|27 июля
|7-я серия
|27 июля
|8-я серия
|27 июля
Что о продолжении думают критики
Комментарии
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