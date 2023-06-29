Расписание выхода серий третьего сезона сериала «Ведьмак»

29 июня на Netflix стартовал третий сезон сериала «Ведьмак». В этот раз онлайн-кинотеатр решил разделить шоу на две части: пока доступны лишь пять эпизодов, остальные три выйдут в конце июля.

Для вашего удобства публикуем подробное расписание эпизодов — финал третьего сезона состоится уже 27 июля. Авторы отмечают, что разделение на две части даст им больше времени на полировку и заодно напомнит зрителям, что такое клиффхэнгеры.

Третий сезон «Ведьмака» станет последним сезоном для Генри Кавилла. В продолжении актёра заменит Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр».

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ведьмак»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 29 июня 2-я серия 29 июня 3-я серия 29 июня 4-я серия 29 июня 5-я серия 29 июня 6-я серия 27 июля 7-я серия 27 июля 8-я серия 27 июля