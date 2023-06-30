Как посмотреть третий сезон «Ведьмака» из России

Netflix ушёл из России ещё весной 2022 года. С тех пор сервис не открывается с российских IP-адресов и не принимает российские банковские карты для оплаты подписки.
С выходом третьего сезона сериала «Ведьмак» вновь возник острый вопрос: а как его посмотреть в России? Вы, конечно, можете воспользоваться пиратскими сервисами, но это не наш выбор. Рассказываем, как можно посмотреть третий сезон долгожданного сериала легально и официально.
- Как попасть на официальный сайт Netflix
- Смените регион в VPN
- Регистрация на Netflix через VPN в России
- Как оплатить Netflix в России
- Как смотреть Netflix в России
Как попасть на официальный сайт Netflix
Для начала определитесь с выбором VPN. Он понадобится в любом случае, чтобы попасть на сайт Netflix. Например, можно выбрать ExpressVPN, NordVPN или любой другой популярный VPN, не заблокированный в России.
VPN
Фото: How to Geek
Смените регион в VPN
После скачивания и регистрации в VPN — смените регион. Регион меняется в самом VPN на любой, кроме Китая, Сирии, Северной Кореи, Беларуси и России. Чтобы получить доступ к Netflix US, выберите в VPN локацию Соединённые Штаты Америки. Затем перейдите на сайт Netflix и создайте учётную запись.
Регистрация на Netflix через VPN в России
Создать учётную запись, не оплатив членство, нельзя. Бесплатного пробного периода платформа не предусматривает. А значит, хочешь ты того или нет, но для просмотра «Ведьмака» на Netflix придётся обзавестись подпиской.
На первом этапе регистрации Netflix попросит указать свой электронный ящик и придумать пароль для дальнейшего входа в учётную запись.
Регистрация на Netflix
Фото: «Чемпионат»
На втором этапе будет предложено выбрать один из трёх вариантов подписки. В базовом тарифе можно смотреть контент в качестве 1080p на четырёх устройствах одновременно. Но сохранять фильмы и сериалы на планшет или телефон не получится.
В стандартном тарифе доступное разрешение для просмотра фильмов и сериалов такое же — 1080p. При этом можно не только смотреть контент на четырёх устройствах, но и сохранять его для просмотра в оффлайне. В премиум подписке доступно 4K разрешение и такие же возможности.
Оплата производится в валюте выбранного региона — турецкие лиры для Турции, польские злоты для Польши, доллары для США и так далее.
Тарифы Netflix
Фото: «Чемпионат»
Как оплатить Netflix в России
- Первый вариант: воспользоваться картой международного банка.
Простой на первый взгляд вариант, но как много вы знаете людей из России, пользующихся картами иностранных банков? В России они просто не нужны, но если вы часто путешествуете, то карта иностранного банка — это уже не роскошь, а банальная необходимость. Либо можно попросить друга, проживающего в той же Турции или Сербии. Воспользуйтесь его картой для оплаты подписки.
- Второй вариант: нет карты иностранного банка? Тогда поможет подарочная карта, купленная на маркетплейсах.
Вариант более простой, чем предыдущий. Чуть более рискованный, но эффективный. Можно зайти на проверенные временем маркетплейсы типа Plati и ввести в поисковое поле: «Netflix Турция подарочная». Выйдет список с подарочными кодами. Цены — от 300 до 900 рублей за месячное членство на Netflix. Этого хватит, чтобы посмотреть весь третий сезон «Ведьмака» начиная с 30 июня.
Предложения по Netflix
Фото: «Чемпионат»
Активировать турецкий код возможно только в учётной записи Netflix, которая зарегистрирована в Турции. И так – с любым регионом. Если турецкого аккаунта нет, то можно создать его при помощи VPN с поддержкой турецкого IP-адреса. Активировать код необходимо по этой ссылке, используя VPN-сервис.
Пожалуй, это именно два основных варианта регистрации на Netflix и оплаты подписки. Ещё можно воспользоваться помощью посредников, которые оплачивают подписку удалённо. Такую услугу оказывают на сайте funpay.com.
Только в этом случае вам придётся поделиться паролем от аккаунта на Netflix с другим человеком, который купит вам подписку со своей карты. Это ещё больший риск, чем с вариантом покупки подарочной карты на маркетплейсах, но, если проверять авторитет и отзывы продавца, всё должно быть хорошо.
Предложения по Netflix
Фото: «Чемпионат»
Как смотреть Netflix в России
В общем-то, для доступа к библиотеке Netflix придётся всегда пользоваться VPN — но у этого есть и свои плюсы, ведь, меняя регионы VPN, можно получать абсолютно весь контент, доступный на Netflix по всему миру (в разных странах разные фильмы и сериалы).
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А как вы пользуетесь Netflix в России? Рассказывайте в комментариях!
- 30 июня 2023
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