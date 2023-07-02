Харрисон Форд вернулся к «Индиане Джонсу» в последний раз: обзор фильма «Колесо судьбы»

Для меня «Индиана Джонс» — знаковая серия. Будучи ребёнком, я смеялся над расстрелом пафосного мечника, переживал за потерянную шляпу и указывал герою на правильный Грааль. Кажется, я затёр все три кассеты до дыр и знал наизусть каждую сцену.

Именно для таких фанатов и сделали «Колесо судьбы». Это старомодный ностальгический фильм, который снимали будто бы 40 лет назад. Увы, у такого подхода есть не только плюсы, но и катастрофические недостатки.

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера фильма в России

Официально «Индиану Джонса и колесо судьбы» в России показывать не будут, однако премьера в кинотеатрах всё равно ожидается. Когда – неизвестно, поскольку главный дистрибьютор голливудских фильмов остановил свою деятельность из-за пиратов и конкурентов.

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Старый добрый Индиана Джонс

«Колесо судьбы» с ходу угождает фанатам. Всё начинается с флешбэка, где Индиана проникает в логово нацистов. Для этого эпизода героя шикарно омолодили — ощущение, что на экране реально Харрисон Форд из 80-х. Занятия у Джонса классические: он прыгает по крыше поезда, с лёгкостью побеждает врагов и отпускает саркастические комментарии даже на виселице.

Декорации, драки, шутки, образы персонажей — всё это показано так здорово, что сразу возвращаешься в детство. Именно так Индиана решал проблемы 40 лет назад, именно так обводил противника вокруг пальца.

Увы, проблем у старомодного подхода хватает. Взять хотя бы детали, над которыми не заморачивались. При побеге от нацистов Индиана открывает дверь машины, вырубает водителя мощным джебом и выкидывает его на землю. Герой уже тянется к педали, но вот незадача — на задние места садятся немецкий офицер и его свита.

Сразу возникает вопрос: «А как они не заметили нокаутированного бедолагу рядом с тачкой?» Но такие вопросы фильму лучше не задавать.

Молодой Индиана выглядит круто Фото: Disney

С основным сюжетом, где Джонс устал от приключений и ушёл на пенсию, схожая ситуация. Когда-то банальные приключения ради очередного артефакта здорово веселили, но к 2023 году вышло слишком много фильмов с похожей идеей. Теперь зрителя нужно развлекать не только прыжками по платформам и болтовнёй о древних штуках, но и драмой, неожиданными поворотами, интересным злодеем.

В «Колесе судьбы» всего этого нет.

Сюжет прямолинеен, образ антагониста не спасает даже Мадс Миккельсен, а мистика запредельно нелепая.

Миккельсен старается, но сценарий убил злодея Фото: Disney

Впрочем, фанаты легко простят устаревший подход, посмеются над шутками Джонса, будут болеть за него в драках и пустят слезу в финале. Но если вы никогда не сходили с ума от Индианы, быстро заскучаете.

Харрисон Форд — сердце фильма, а Фиби Уоллер-Бридж — его мотор

Харрисону Форду уже 80 лет, но харизму он будто бы только набирает и набирает. Не ждите от легенды прежнего запала и крутых трюков, зато с актёрской игрой у него всё в порядке.

Когда герой Форда смотрит на врага, вспыхивает пламя. Когда шутит, негодяи кривятся от хлёстких фразочек. Когда улыбается, растает даже холодное сердце. Перед нами действительно великий актёр, и каждая минута фильма это подтверждает.

Хотя приключений Индиана в этот раз не желает: он устал и жаждет покоя. Поэтому мотором фильма становится племянница Джонса, которую играет Фиби Уоллер-Бридж. Актриса прославилась, когда написала сценарий и сыграла главную роль в «Дряни». Потом она засветилась в «Хане Соло», придумала «Убивая Еву» и сделала прощание с Бондом максимально трогательным.

В «Колесе судьбы» героиня Фиби — воплощение страсти и энергии. Она справляется с экшеном, добавляет драмы и очаровывает смехом. Если старички пойдут на фильм ради Джонса, то новые зрители больше полюбят его племянницу. Приятно, что Уоллер-Бридж иногда выпускают из-за стола сценариста и дают засветиться в блокбастерах.

Фиби Уоллер-Бридж — очаровашка Фото: Disney

А вот Мадса Миккельсена похвалить не за что. Он нормально играет, но злодей ему достался слишком уж пресный. Трудно поверить, что кто-то придумал для персонажа настолько банальную мотивацию.

Стоит смотреть?

Если с детства фанатеете по Индиане Джонсу, «Колесо судьбы» вам понравится. Это нормальный приключенческий фильм с задорными драками и удачными шутками. Но всем остальным новинку лучше пропустить — уж больно она старомодная.

Понравилось

Молодой Индиана выглядит потрясно

Харрисон Форд всё ещё хорош

Смотреть на Фиби Уоллер-Бридж приятно.

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