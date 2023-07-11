Как скачать и поиграть в Honkai Star Rail

Как и где оценить набирающий популярность новый релиз от авторов Genshin Impact.

В конце апреля китайская студия HoYoverse, ставшая известной благодаря хиту Genshin Impact, выпустила новый проект — японскую ролевую игру Honkai: Star Rail про путешествия на космическом поезде.

Несмотря на непопулярный в Европе и России жанр, к ней привлечено много внимания. Благодаря знакомым по «Геншину» механикам, привлекательной графике и ярким персонажам новая «гача» уже зарабатывает десятки миллионов долларов в месяц.

Если вы до сих пор не попробовали эту игру, сделать это можно совершенно бесплатно и без ограничений для российских игроков — как на ПК, так и на мобильных платформах.

Как играть в Honkai Star Rail на ПК

Самый простой и очевидный способ скачать новую часть «Хонкая» на компьютер — загрузить клиент с официального сайта HoYoverse. Это можно сделать, перейдя по ссылке и нажав «Загрузить сейчас» в верхнем углу или кнопку Windows внизу.

Фото: HoYoverse

После окончания загрузки запустите файл, примите пользовательское соглашение и нажмите «Установить» — откроется основное окно клиента Honkai: Star Rail, который докачает файлы самой игры. После установки кнопка в углу изменится на «Играть».

Фото: HoYoverse

Клиент также нужно будет обновлять перед выходом больших обновлений каждые шесть недель. А для игры останется лишь пройти процедуру регистрации — потребуется только электронный почтовый ящик.

Кроме того, ПК-геймеры могут опробовать новинку в лаунчере Epic Games Store. Правда, разницы с первым вариантом нет никакой — в итоге будет запущено то же самое окно, как на скриншоте выше.

Фото: Epic Games Store

Как играть в Honkai Star Rail на iOS (iPhone, iPad)

Тут всё просто и понятно — заходим в магазин приложений App Store и ищем игру. Можно ввести часть названия или пролистать немного вниз (обычно игра на виду из-за своей популярности) либо перейти по ссылке сразу на страницу приложения.

Обратите внимание, что на устройство изначально загружается лишь часть контента, остальные файлы Honkai: Star Rail может докачивать после прохождения пролога.

Фото: HoYoverse

Как играть в Honkai Star Rail на Android

На мобильных устройствах на Android всё работает точно так же. Можно просто открыть главную страницу Google Play и найти там иконку розововолосой Март 7. Или ввести «Хонкай» в поиске. В любом случае найти страницу игры в магазине не должно составить труда.

Honkai Star Rail на PS4 и PS5

Пока «Хонкай» недоступна на PlayStation, однако ждать выхода на консолях осталось недолго — разработчики обещали выпустить игру до конца года, предположительно в сентябре-октябре.

Фото: HoYoverse

Что касается перспектив выхода игры на других платформах, например, Xbox и Nintendo Switch, шансов на это мало. Разработчики не отрицают эту возможность, но опыт Genshin Impact (на Switch анонсирована, но уже несколько лет никаких новостей о выходе нет) показывает, что HoYverse ориентируется только на консоль Sony.