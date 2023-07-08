Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.2: новые герои, локации, баннеры

Студия HoYoverse провела традиционную онлайн-трансляцию, в ходе которой раскрыла подробности предстоящей версии 1.2 в игре Honkai Star Rail.
Большое обновление выйдет уже 19 июля 2023 года. Будет добавлена новая глава основного сюжета, новые локации на планете Лофу Сяньчжоу, а также три играбельных персонажа.
Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи
Двух пятизвёздочных героев мы уже встречали в ходе сюжетной кампании, теперь же они станут играбельными. Кроме того, HoYoverse представила Луку, которого во время путешествия по Белобогу мы не видели.
- Кафка — известная преступница из группировки Охотников за Стелларонами. Это будет пятизвёздочный персонаж пути Небытия (накладывает негативные эффекты на противников), который наносит электрический урон;
- Блэйд — ещё один Охотник за Стелларонами, прочно связанный с текущей сюжетной веткой. Герой редкостью пять звёзд, пути Разрушения (наносит урон), бьёт ветряными атаками;
- Лука — боец смешанных единоборств из Белобога, которого ранее нельзя было встретить в Honkai: Star Rail. Редкость — четыре звезды, путь — Небытие, урон — Физический.
Фото: HoYoverse
Баннеры в Honkai: Star Rail
Всех новых персонажей, а также некоторых старых можно будет получить за донатную валюту с помощью прыжков во время патча 1.2.
- с релиза версии 1.1 и до 9 августа можно будет получить Блейда; а также четырёхзвёздочных Арлана, Наташу и Сушан;
- примерно с 9 августа и до 30 августа (до выхода патча 1.3) — Кафка, Лука, а также Сампо и Сервал.
Фото: HoYoverse
Новые локации
В ходе продолжения сюжета мы увидим две новые области на Лофу Сяньчжоу — это Комиссия по алхимии и Чешуйчатое ущелье. Они будут открыты для последующего изучения, фарма и так далее.
Фото: HoYoverse
Новые ивенты в Honkai Star Rail 1.2
По ходу версии будет доступно несколько временных событий:
- Главный ивент Tales of the Fantastic, который расскажет нам несколько новых историй о мире игры;
- Ивент с охотой за сокровищами, по итогам можно будет получить уникальную рамку для чата;
- Событие с охотой за свиньями-копилками;
- Логин-ивент — нужно будет заходить в игру каждый день, чтобы получать валюту для баннеров.
Два персонажа, Кафка и Юйкун, получат отдельные миссии компаньона — сюжетные задания, по итогам которых можно будет пригласить их на Звёздный экспресс. Эти задания будут доступны всегда.
Фото: HoYoverse
Другие обновления
- Четыре новых босса — Фантилия, Горилла, Яньцин и Тень;
- Новые световые конусы, которые лучше всего подойдут Блэйду и Кафке;
- Обновления подземелий — новые враги в Забытом зале и 7-й мир в Виртуальной вселенной.
Фото: HoYoverse
Промокоды со стрима
Кроме того, разработчики традиционно показали три специальных кода на звёздный нефрит (донатную валюту) и внутриигровые ресурсы.
- 7B6B7GBZTVTB
- MSPT7HAZTCTX
- 5TPBPGAGBDAK
Активировать их можно в профиле игры или на сайте по этой ссылке.
Полная запись презентации
Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Помимо этого, в конце презентации авторы Honkai: Star Rail показали тизер некоего глобального ивента, связанного с объявленными в розыск Кафкой и Блэйдом. Вероятно, он пройдёт оффлайн в разных городах мира.
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