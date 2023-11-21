Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел в онлайне

Сегодня состоялось долгожданное событие — в цифре вышел фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента доступна в онлайне для просмотра в различных зарубежных сервисах.

«Оппенгеймер» рассказывает историю американского физика Роберта Оппенгеймера, который который стоял во главе первых разработок ядерного оружия во время Второй мировой войны. В ленте затрагиваются как личные жизненные моменты учёного, так и его работа над различными научными проектами.

Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи. Вместе с ним в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Рами Малек и другие.

«Оппенгеймер» собрал во всём мире почти $ 1 млрд, но всё же чуть-чуть не дотянул до этого показателя.