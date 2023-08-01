Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Baldur's Gate 3 займёт 122 ГБ на ПК, предзагрузки не будет

Baldur's Gate 3 займёт 122 ГБ на ПК, предзагрузки не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики ролевого экшена Baldur's Gate 3 из студии Larian раскрыли перед релизом игры её важные детали. Так, стало известно, что тайтл займёт на диске около 122 ГБ. Если у вас нет столько памяти, то подготовьте её заранее.

Также разработчики подчеркнули, что у геймеров не будет возможности предварительно загрузить тайтл. Начать скачивание игры можно будет в 18:00 мск — в это время проект официально выйдет в Steam.

Другие детали, раскрытые авторами

  • Команда надеется, что к релизу игры она будет полностью совместима со Steam Deck.
  • Игра будет поддерживать ультраширокие мониторы (UltraWide).
  • Сохранения из игры в раннем доступе не будут работать в финальной версии.
  • Технология FSR 2.0 появится в игре ближе к 6 сентября.

Релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа на ПК, а 6 сентября тайтл доберётся до PS5.

Материалы по теме
Baldur's Gate 3 утекла на торренты — за три дня до релиза
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023