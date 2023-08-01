Baldur's Gate 3 займёт 122 ГБ на ПК, предзагрузки не будет

Разработчики ролевого экшена Baldur's Gate 3 из студии Larian раскрыли перед релизом игры её важные детали. Так, стало известно, что тайтл займёт на диске около 122 ГБ. Если у вас нет столько памяти, то подготовьте её заранее.

Также разработчики подчеркнули, что у геймеров не будет возможности предварительно загрузить тайтл. Начать скачивание игры можно будет в 18:00 мск — в это время проект официально выйдет в Steam.

Другие детали, раскрытые авторами

Команда надеется, что к релизу игры она будет полностью совместима со Steam Deck.

Игра будет поддерживать ультраширокие мониторы (UltraWide).

Сохранения из игры в раннем доступе не будут работать в финальной версии.

Технология FSR 2.0 появится в игре ближе к 6 сентября.

Релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа на ПК, а 6 сентября тайтл доберётся до PS5.