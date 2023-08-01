Baldur's Gate 3 займёт 122 ГБ на ПК, предзагрузки не будет
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Разработчики ролевого экшена Baldur's Gate 3 из студии Larian раскрыли перед релизом игры её важные детали. Так, стало известно, что тайтл займёт на диске около 122 ГБ. Если у вас нет столько памяти, то подготовьте её заранее.
Также разработчики подчеркнули, что у геймеров не будет возможности предварительно загрузить тайтл. Начать скачивание игры можно будет в 18:00 мск — в это время проект официально выйдет в Steam.
Другие детали, раскрытые авторами
- Команда надеется, что к релизу игры она будет полностью совместима со Steam Deck.
- Игра будет поддерживать ультраширокие мониторы (UltraWide).
- Сохранения из игры в раннем доступе не будут работать в финальной версии.
- Технология FSR 2.0 появится в игре ближе к 6 сентября.
Релиз Baldur's Gate 3 состоится 3 августа на ПК, а 6 сентября тайтл доберётся до PS5.
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