Посмотрите новый «Криминальный город». Это корейский боевик с потрясным мордобоем

Корейцы давно снимают шикарные фильмы. «Паразиты», «Олдбой», «Таксист», «Поезд в Пусан» — это лишь часть хитов, которые стоит посмотреть.

«Криминальный город» — ещё одна заметная корейская франшиза. Она уже дважды получала высокие оценки и собирала солидную кассу. Теперь в кинотеатрах вышла третья часть, где герои снова разнесут бандитов и покончат с преступностью. Стоит ли идти на сеанс?

Где смотреть?

Фильм показывают в российских кинотеатрах. Вероятно, со временем он попадёт в подписку одного из онлайн-кинотеатров — в Okko, Premier, Wink, ivi и «Кинопоиске» уже есть две прошлые части.

Фильмы почти не связаны сюжетно, смотреть прошлые части перед новинкой необязательно.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Сюжет не для галочки

Завязка «Разборок в Пусане» простая. В Японии давно появились новые запрещённые вещества, из-за которых умирают люди. Теперь дурь без ведома якудз добралась до корейского города Пусан и спровоцировала пару трагедий.

Кто и как привёз запрещёнку в Корею? Не замешаны ли в этом официальные лица? Как поступят якудзы, когда узнают о несогласованной торговле? Всё это важные вопросы, но главного героя они не волнуют. Полицейский Ма Сок-то в исполнении Ма Дон-сока («Вечные», «Восьмое чувство») просто хочет покончить с беспределом и ради этого набьёт морду кому угодно.

Злые якудзы Фото: Central Partneship

Авторы быстро раскрывают интригу и называют всех виновных, но скучно от этого не становится. Всё же злодеи постоянно воюют друг с другом, ситуация то и дело выходит из-под контроля, тучи сгущаются вообще над всеми. Ближе к финалу Пусан превращается в арену, где разные фракции зрелищно всех разносят.

При этом подают историю умело. Иногда на экране творится настоящая жесть, где подонки брутально забивают кого-нибудь гаечным ключом. Иногда градус напряжения сбавляют: на экране появляются забавные ребята, а главные герои шутят и попадают в курьёзные ситуации. Когда Ма Сок-то во время допроса крутится на секс-кровати, трудно не улыбнуться. А над рядовой шпаной, которая строит из себя крутых бойцов и падает с одного удара, смеёшься в голос.

Шутить герой тоже умеет Фото: Central Partneship

Внимание к персонажам и меняющийся ритм делают сюжет «Криминального города» весёлым. Фильм идёт почти два часа, однако от истории не устаёшь.

Каждая драка очень убедительна

У большинства боевиков одна проблема: в бои не веришь. Кулаки вечно пролетают в полуметре от лица, движения недостаточно резкие, актёрам не хватает боевого мастерства. Такие бои не развлекают, а навевают скуку.

Боевики, где поставщики разбираются с подобной искусственностью, моментально становятся хитами. Идеальные примеры — «Хардкор», «Рейд», «Джон Уик», «Тайлер Рейк». Теперь в этот славный список можно добавить «Разборки в Пусане».

Фильм начинается с задорной драки. Уже в этот момент становится ясно: экшен здесь отличный. Ма Сок-то сталкивается с уличной шпаной и раздаёт максимально убедительные тумаки. Герой умело уворачивается, правильно двигается и очень резко бьёт — чувствуется, что актёр реально занимался боевыми искусствами. Его ударам позавидовали бы некоторые профессионалы.

Герой роскошно лупит негодяев Фото: Central Partneship

Ещё одна особенность в реакции на тумаки. Кажется, будто кулаки реально бьют по челюсти и корпусу оппонентов — уж больно натурально всё выглядит, а бедолаги падают так же, как в жизни.

К тому же в фильме нет безумных сцен в духе «Джона Уика». Герои не выживают после падения с огромной высоты, не носят чудо-пиджаки и не стоят на ногах после серии пропущенных ударов. Для «Криминального города» выбрали более приземлённый подход. К примеру, даже крутые негодяи редко выдерживают точное попадание в челюсть — они же обычные люди, а не супергерои.

Та самая драка из завязки Фото: Central Partnership

Такой подход передаёт ощущение реальной уличной драки. Всё на экране происходит будто взаправду. Исключением стала лишь пара добивающих ударов, после которых несчастные отлетали на пару метров.

«Криминальный город: Разборки в Пусане» — стоит смотреть?

В «Криминальном городе» приятный сюжет и убедительные бои. Этого достаточно, чтобы назвать новинку хорошим фильмом. Если цените качественные боевики и давно не ходили в кино, обязательно запланируйте просмотр.

Понравилось

Крутые реалистичные драки

Сюжет развлекает юмором и жестокостью

Актёр Ма Дон-сок хорош как в потасовках, так и в мирных сценах.

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