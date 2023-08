Создатели The Surge облажались с Atlas Fallen: очередной громкий провал 2023 года

Deck13 – приличная студия, которая выпускает крепкие середняки и активно развивается. Взять хотя бы дилогию The Surge: игры не переизобрели жанр клонов Dark Souls и утомляли слабым дизайном, зато развлекали отсечением конечностей и боями с огромными роботами. Их же Lords of the Fallen тоже была успешной: хоть оригинал и ругали, но он продался настолько успешно, что вторая часть ушла в работу.

Казалось бы, Deck13 уверенно движется вперёд — наверняка их новый проект станет хитом! Увы, нет. На деле Atlas Fallen заслуживает места в топе худших игр года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus Home.

Шаблонная история об избранном

Atlas Fallen с ходу показывает, что ждать от неё многого не стоит. К примеру, о мире рассказывают через неказистые анимированные картинки. Из них мы узнаём, что миром правит злодей, который забирает все ресурсы, заставляет работать за еду и плюёт на чужие интересы.

Однажды мятежники нашли мощное оружие Длань, но недостаточно его изучили. Поэтому попытка дать отпор привела к смертям и новому витку тоталитаризма. Впрочем, надежда есть: наш герой случайно находит то самое оружие и бросается в драку с тираном.

В начале игры наш герой — бесправный раб… Фото: «Чемпионат»

Мир получился необычайно пресным. Интересных правил нет, противники злые просто потому что, яркие персонажи на пути не встречаются. Чего только стоит та самая Длань. Это говорящее оружие с могучим духом внутри — вот только ничего увлекательного оно не рассказывает. Все диалоги стерильные.

В какой-то момент начинаешь скучать по болтливому браслету из Forspoken. Он нёс откровенную чушь и неловко матерился, но в его отношениях с Фрей была хоть какая-то искра.

А в Atlas Fallen все диалоги заменяют снотворное. Это справедливо и для остального сюжета.

…но Длань делает его надеждой всего мира. Фото: «Чемпионат»

Ищи артефакты, собирай травы

Над квестами тоже не заморачивались. Уже после вступления разработчики расслабляются и говорят: «Хватит геройствовать, сначала стань сильнее». Это значит, что пора выйти в открытый мир и рыскать в поисках артефактов. Они лежат посреди пустынных полей, вылезают после решения головоломок и добываются в побочных заданиях. Не все сюжетные квесты настолько примитивны, но интересных историй и постановки точно не ждите.

Побочки не лучше. NPC то и дело заставляют зачищать арены, собирать растения и тренировать скиллы в духе «трижды парируйте атаку монстра». Когда выполните десяток таких поручений, заскучаете по играм Ubisoft с их вышками и аванпостами. В той же Far Cry хотя бы яркие герои встречались, а в Atlas Fallen вообще не за что зацепиться.

Избранный занят сбором трав. Фото: «Чемпионат»

Скользи по пустыне, мочи монстров

Сражения — редкая механика, которую не хочется громить. Враги опасны и нападают толпой, а герой парирует, применяет способности, следит за таймингами. Жаль, что отдачи от ударов нет: монстры просто впитывают урон и вяло пятятся после сокрушительного удара молотом.

Отсутствие импакта не даёт полностью насладиться драками, но хотя бы откровенно скучно не становится. Всё же герой постоянно открывает новые перки, комбинирует стихии и заливает арену эффектами. Приятно заморозить врага идеальным парированием и провести серию убойных атак.

В пустыне много опасностей. Фото: «Чемпионат»

Ещё одна фишка Atlas Fallen – в перемещении по миру. Героя постоянно окружает огромная пустыня, по которой можно скользить. Очень круто нестись с горы и разбрасывать песок за спиной в разные стороны.

Проблема вот в чём: боёвка и перемещения хоть и нормальные, но уступают недавней Forspoken. Способностей в игре Square Enix больше, спецэффекты — живописнее, применять перки — веселее. Система паркура на фоне Atlas Fallen вообще кажется шедевром. Куда скольжению и воздушным рывкам до безумных трюков Фрей?

Катимся по пустыне. Фото: «Чемпионат»

Графика десятилетней давности

Визуал — последний гвоздь в крышку Atlas Fallen. Главный минус в дизайне, ведь 90% времени герой носится по пустыне и лишь изредка заходит в пещеры, леса, города.

Фанаты Journey знают, что песок бывает прекрасным, но новинка недотягивает до инди-игры 2012 года. Система освещения слишком примитивная, а солнечные лучи всегда ложатся на землю ровным слоем. Интересных объектов и завораживающих видов в кадре нет. Из-за скудной детализации погрузиться в атмосферу не получается — на песке даже отпечатки остаются редко.

Напоминает китайскую ММО Фото: «Чемпионат»

Техническое состояние ещё хуже. Текстуры прогружаются медленно, повсюду мыло, анимации посредственные, о рейтрейсинге и прочих технологиях разработчики не слышали. Проблемы особенно заметны в пещерах и ночью — в темноте смотреть на экран вообще неприятно.

Даже игры 2015-го вроде Mad Max и Metal Gear Solid 5, где события тоже разворачивались среди песка, выглядели лучше. О самых красивых проектах того года даже говорить не стоит — до The Order: 1886 и третьего «Ведьмака» новинке бесконечно далеко.

Это точно игра 2023 года? Фото: «Чемпионат»

Atlas Fallen: Стоит играть?

В Atlas Fallen есть хорошие механики вроде сражений и паркура, но с остальным всё плохо. Поэтому странно смотреть в сторону новинки, когда бэклог забит более интересными проектами. Если хочется пополнить библиотеку, лучше купите хитовую Baldur’s Gate 3, а не проходняк от Deck13.

Понравилось:

Адекватные бои.

Скользить по пустыне приятно.

Не понравилось: