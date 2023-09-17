Всё, что нужно знать про S.T.A.L.K.E.R. 2

Недавно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World дали всем посетителям gamescom 2023 попробовать раннюю версию шутера и параллельно показали трейлер на актуальном билде — именно поэтому там несколько упрощённая графика, которую к релизу обещают улучшить.

Ещё представители студии рассказали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 доделана по части контента — сейчас игра находится на стадии полировки. Мы решили, что сейчас лучший момент собрать всю известную информацию о шутере в один материал.

Геймплей и механики «Сталкера 2»

Основная геймплейная формула с предыдущих частей не изменилась (это шутер от первого лица), однако приросла новыми возможностями и стала гораздо глубже.

Игроки всё так же смогут заниматься исследованием мира, торговлей с NPC, поиском артефактов и снаряжения, взаимодействовать с группировками, сражаться с мутантами и бандитами, улучшать свою экипировку, а также выполнять задания.

Встреча с мутантами в открытом мире Фото: GSC Game World

В S.T.A.L.K.E.R. 2 элементы выживания сделают значительный шаг вперёд от оригинала. Геймерам придётся следить за показателями голода, сна, а также за уровнем радиации. Если вовремя не утолять потребности персонажа, то у него уменьшится выносливость, появятся галлюцинации и другие негативные эффекты.

Также надо будет внимательнее относиться к своему снаряжению. У оружия и брони есть показатель износа, поэтому их предстоит чинить, чтобы в самый неподходящий момент они не дали осечку.

Одна из аномалий Фото: GSC Game World

Процесс охоты за артефактами тоже стал более комплексным и проработанным. Доступ к некоторым из них теперь будут преграждать аномальные поля и архианомалии. Тут уже обычными болтами не обойтись, поэтому придётся изучить природу каждого такого явления. Как и в прошлых играх франшизы, артефакты будут накладывать на главного героя различные положительные и отрицательные бонусы.

Ещё в шутере появится система динамической смены погоды.

Вдобавок разработчики поделились, что на старте энтузиастам будет доступна только часть возможностей, связанных с созданием пользовательских модов. Со временем авторы игры пообещали геймерам предоставить больший простор в этом плане.

Оружие в «Сталкере 2»

Арсенал S.T.A.L.K.E.R. 2 расширится — предложат более 30 видов огнестрельного оружия. На каждое из них геймеры смогут поставить прицел, приклад, глушитель, увеличенный магазин и другие модификации. Также позволят улучшать оружие у торговцев.

Момент с перестрелкой в депо Фото: GSC Game World

Например, в одном случае увеличится наносимый урон, а в другом — скорость стрельбы. Появится возможность кастомизировать и внешний вид, выбирая косметические скины, которые никак не влияют на геймплей.

В игре точно появятся «Скорпион», разные вариации АК, СВД, Винторез, Remington 700, РПГ, «Гром», IWI Carmel, ТОЗ-34, ПКП «Печенег», MP-5, ПМ и гаусс-пушка.

Открытый мир «Сталкера 2»

Общая площадь открытого мира в S.T.A.L.K.E.R. 2 составляет 64 квадратных километра. Для сравнения, весь мир трёх прошлых игр серии («Тени Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти») составляет только 8,2 квадратных километра, что почти в восемь раз меньше.

Красоты открытого мира Фото: GSC Game World

Если приводить в пример другие игры, то площадь открытого мира в «Ведьмак 3» составляет 52 квадратных километра, а в Red Dead Redemption 2 — 75 квадратных километров. Стоит также отметить, что переходы между локациями намерены сделать бесшовными.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся как знакомые по предыдущим частям, так и свежие. Среди них будут такие локации, как радиолокационная станция «Дуга», Железный лес, Рыжий лес, «Азимут», Кордон, Свалка, Болота, Затон, ЧАЭС, Припять, завод «Росток», Радар, АТП, Деревня новичков, «Градирни», «Корогод» и «Цементный завод».

Графика и технологии «Сталкера 2»

GSC Game World делают особый акцент на том, что разработка ведётся на Unreal Engine 5. В шутере будут использоваться самые современные технологии движка: продвинутое глобальное освещение (Lumen) и высокий уровень детализации объектов независимо от удаления (Nanite).

Красивые поля на рендерах «Сталкера 2» Фото: GSC Game World

Помимо этого, создатели тайтла обещают быстрые загрузки. В студии отмечают, что важнейшей технологией при создании объектов и локаций является фотограмметрия, а захват движений и лиц — неотъемлемая часть разработки игры.

Так высказался об Unreal Engine 5 руководитель GSC Game World Евгений Григорович:

После выпуска Unreal Engine 5 мы начали работать с Epic Games над внедрением новых технологий в нашу игру и поняли, что движок позволит нам делать то, что мы хотим. Его функции были нужными кирпичиками, чтобы правильно завершить игру.

Ещё в шутер вернётся культовая технология симуляции жизни A-Life, которая была одной из главных фишек предыдущих частей. Разработчики полностью переработали механику, поэтому модель поведения каждого монстра и персонажа стала ещё более продуманной, из-за чего открытый мир будет ощущаться гораздо живее.

Графика на движке игры Фото: GSC Game World

К примеру, мутанты могут сбиваться в стаи и мигрировать в места с более благоприятными условиями жизни, NPC смогут свободно путешествовать по миру, а группировки — вступать в войну за территории и устраивать перестрелки между собой.

Сюжет «Сталкера 2»

Сюжет сиквела продолжит события оригинальной трилогии. Протагонистом выступит сталкер Скиф — новый персонаж во вселенной. Герою предстоит разгадать тайну «Сердца Чернобыля» и спасти Зону от некой большой опасности.

Особая роль в истории отведена учёным из Научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны (НИИЧАЗ). Помимо этого, в S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся персонажи из предыдущих частей серии.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат GSC Game World.

По словам разработчиков, игра предложит нелинейную историю с несколькими концовками. Отмечается, что для прохождения основной сюжетной кампании потребуется около 100 часов, причём за один раз увидеть весь контент не получится.

Дело в том, что на основе принятых решений к одним миссиям геймеру будет открываться доступ, а к другим — закрываться. Действия геймера повлияют не только на судьбы отдельно взятых персонажей и события, но и на весь игровой мир в целом.

Мутанты и группировки «Сталкера 2»

В S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки смогут увидеть как знакомых по прошлым частям мутантов, так и новых. В различных трейлерах и на скриншотах уже успели засветиться: слепые псы, плоть, ворон, контролёр, бюрер, кровосос, псевдособака и кабаны.

Мутант по кличке Баюн Фото: GSC Game World

Из свежих видов в игре появится пси-олень, умеющий создавать собственных фантомов и призывать низших существ. Помимо этого, в слитых файлах нашли упоминание водяного, пациента, мимикрии, мозголома, пыльника, полтергейста, гравидеда и других монстров, однако в финальную версию могут попасть далеко не все.

Ещё мутанты будут делиться на типы. Это значит, что существа одного вида будут визуально отличаться в зависимости от ареала обитания. Вполне вероятно, это также может влиять и на их характеристики.

Так выглядит боец «Долга» в сиквеле Фото: GSC Game World

Что касается группировок, то в S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит ждать появления «Бандитов», «Монолита», «Долга», «Свободы», вольных сталкеров, наёмников и военных. Среди новых фигурируют «Варта», «Полдень», «Пламя» и «Искра».

Все организации преследуют свои цели и добиваются их разными способами. В тех же слитых файлах упоминается какая-то система морали у каждой из группировок, однако на что она влияет, пока непонятно.

Мультиплеер «Сталкера 2»

S.T.A.L.K.E.R. 2 предложит не только сингл, но и мультиплеер. Согласно информации на официальном сайте, онлайн-составляющую разработчики добавят вскоре после релиза самой игры в виде бесплатного обновления. Никаких подробностей сейчас нет.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.

В трёх предыдущих частях серии мультиплеер тоже присутствовал. Он предлагал геймерам четыре режима: «Все против всех», «Команда против команды», «Охота за артефактом» и «Захват артефакта».

Дата выхода и системные требования «Сталкера 2»

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в начале 2024 года на ПК и Xbox Series, а подписчики Game Pass получат игру бесплатно. Согласно старым утечкам, эксклюзивность игры составит всего три месяца, поэтому выход на PS5 может состояться довольно скоро.

Официально «Сталкер 2» не выйдет в России. У игры также не будет русской озвучки, но будут русские субтитры.

Минимальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2

Процессор — Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600X

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2