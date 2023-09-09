10 крутых игр про космос для тех, кого разочаровала Starfield

Starfield рекламировали как игру года, но многие геймеры остались разочарованными. Сюжет слишком банальный, интересных заданий мало, а враги впитывают урон словно губки — не о таком мечтали фанаты. К счастью, есть и другие игры про космос, которые полюбились поклонникам других жанров.

Chorus

Жанр: экшен, приключение, ролевая игра.

Оценка на Opencritic: 74/100.

Оценка на Metacritic: 73/100.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Chorus с ходу цепляет атмосферой меланхолии и отчаяния. По сюжету, героиня служила великому тирану и по его приказу уничтожала целые миры. После очередного геноцида что-то в ней сломалось — тогда девушка улетела в другую звёздную систему и начала новую жизнь.

Вот только ни от себя, ни от старого хозяина так просто не сбежать. Уже после вступления дама вспомнит навыки и бросит вызов империи зла. Следить за войной будет интересно: героиня переполнена болью, враг слишком силён, а личностью обладает даже боевой корабль.

Ещё одна особенность — космические сражения, глядя на которые Starfield обзавидуется. Перестрелки полны драйва, корабль телепортируется и проворачивает крутые трюки, а среди оппонентов встречаются гигантские флагманы.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Everspace 2

Жанр: экшен.

Оценка на Opencritic: 83/100.

Оценка на Metacritic: 81/100.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Ещё одна игра про сражения на космических кораблях. В ней нет атмосферы и сюжета, как в Chorus, зато сражения разнообразнее. Разработчики явно поглядывали в сторону Diablo и придумали сотни видов оружия, противников, билдов.

Ещё и визуал интереснее, чем в Starfield. Мы пролетим по звёздной системе с огромными дрейфующими скелетами, морозной галактике, где радиация и ледяные обломки не дают покоя, и десятку других биомов. Везде будет безумно красиво!

Видео доступно на YouTube-канале ROCKFISH Games. Права на видео принадлежат ROCKFISH Games.

Prey

Жанр: иммерсив-сим, шутер.

Оценка на Opencritic: 81/100.

Оценка на Metacritic: 79/100.

Платформы: ПК, PS4, Xbox One.

Сейчас Arkane ругают за провальную Redfall, но в 2017-м студии рукоплескали. Дело в роскошной Prey, где у каждой проблемы было множество решений. Наткнулись на запертую дверь? Найдите пароль, взломайте её, постройте из гипса дорожку до вентиляции или превратитесь в кружку и протиснитесь в щель. Такая вариативность была во всём — от сражений до исследования космической станции.

При этом разработчики регулярно подстёгивали игрока: к примеру, вводили в сюжет монстра по прозвищу Кошмар. Эта тварь настойчиво охотилась на героя и отказывалась умирать. Напряжение было запредельным!

Видео доступно на YouTube-канале «PlayStation Россия». Права на видео принадлежат Bethesda.

Dead Space (2023)

Жанр: хоррор, приключение.

Оценка на Opencritic: 89/100.

Оценка на Metacritic: 89/100.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Эталонный хоррор, где инженер Айзек исследует жуткую космическую станцию и сражается с некроморфами. Это монстры, которые неожиданно выпрыгивают из вентиляций и рвут всё живое на части. К счастью, у героя есть замедляющий девайс и культовый резак для отстрела конечностей.

Впрочем, в Dead Space ни одно оружие не защитит от нервного срыва. Всё же разработчики постоянно подкидывают новых монстров, отправляют на арены с толпами врагов и выпускают Регенератора, которому плевать на ранения.

Видео доступно на YouTube-канале Dead Space. Права на видео принадлежат EA.

Alien: Isolation

Жанр: хоррор, приключение.

Оценка на Opencritic: 81/100.

Оценка на Metacritic: 79/100.

Платформы: ПК, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch.

Думаете, игр страшнее Dead Space не бывает? Значит, вы просто не проходили Alien: Isolation, где Аманда Рипли бегает от Чужого. Бóльшую часть игры героиня беззащитна, а враг шокирующе умён, реагирует на любые шорохи и настойчиво ищет добычу.

В итоге каждый шаг по космической станции полон тревоги, ведь монстр в любой момент может вылезти из вентиляции и заставить панически искать укрытие. Неудивительно, что Alien: Isolation называют одной из самых пугающих игр в истории.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат SEGA.

Breathedge

Жанр: выживалка.

Оценка на Opencritic: 69/100.

Оценка на Metacritic: 71/100.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series.

В космосе можно не только драться и трястись от ужаса — российские разработчики из Redruins Softworks доказали, что место юмору тоже найдётся. В Breathedge даже заставка настраивает на нужный лад. К примеру, авторов представляют фразой «От создателей «Матрицы»… чет не слышно никаких вестей».

Мы играем за мужика, который застрял посреди вакуума. Чтобы выжить, ему нужно затыкать пробоины на корабле бессмертной курицей, улучшать скафандр с помощью презерватива, угонять «Нормандию» и драться с роботом-вэдэвэшником. Конечно, не все шутки удачные, но хорошее настроение после прохождения гарантировано.

Видео доступно на YouTube-канале RedRuins Softworks. Права на видео принадлежат RedRuins Softworks.

Deliver Us Mars

Жанр: приключение, платформер.

Оценка на Opencritic: 67/100.

Оценка на Metacritic: 69/100.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series.

Deliver Us Mars — идеальная игра для тех, кто хочет расслабиться и полюбоваться космическими видами. По сюжету, космонавты добираются до Марса и попадают в беду. Временами они прыгают по платформам и куда-нибудь бегут, но бóльшую часть времени гуляют по поверхности планеты, решают загадки и рефлексируют.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Frontier Developments.

Outer Wilds

Жанр: приключение.

Оценка на Opencritic: 86/100.

Оценка на Metacritic: 85/100.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series.

Outer Wilds доказала, что хорошую игру можно сделать без большой команды и раздутого бюджета. Секрет в необычной концепции: герой попадает во временную петлю, которая неизбежно заканчивается концом света.

Трагедии можно избежать, но как именно? Вокруг много планет, кислород быстро заканчивается, а апокалипсис наступит всего через 22 минуты. Чтобы всё получилось, исследуйте мир, решайте загадки и ищите идеальный путь к спасению.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Annapurna Interactive.

Tacoma

Жанр: квест, приключение.

Оценка на Opencritic: 77/100.

Оценка на Metacritic: 76/100.

Платформы: ПК, PS4, Xbox One.

В этом квесте герой исследует космическую станцию, где произошла загадочная трагедия. Что именно случилось? Чтобы во всём разобраться, вы подключаетесь к системе наблюдения, следите за экипажем и выискиваете мрачные секреты.

Игра длится всего четыре часа, но каждая минута полна эмоций и таинственности. Всё же люди на станции любили друг друга, ругались, попадали в неприятности и замышляли коварства.

Видео доступно на YouTube-канале GOG. Права на видео принадлежат Fullbright.

Elite Dangerous

Жанр: симулятор, стратегия, экшен.

Оценка на Opencritic: 79/100.

Оценка на Metacritic: 80/100.

Платформы: ПК (на консолях менее актуальная версия)

Пожалуй, самая грандиозная космическая игра в истории. В ней вы можете вести торговлю, разносить вражеские корабли, заключать союзы, исследовать галактики, завоёвывать звёздные системы — и это лишь малая часть активностей. При этом геймеры постоянно придумывают что-нибудь новое: к примеру, создают ГУЛАГ и отправляют провинившихся на каторгу.

Мир в Elite Dangerous больше, чем в Starfield. Разработчики реализовали Млечный путь в масштабе 1:1. Если ищете навороченную игру про космос, которая затянет на сотни часов, не пропустите этот хит.

Видео доступно на YouTube-канале Elite Dangerous. Права на видео принадлежат Frontier Developments.

Какие игры про космос нравятся вам? Расскажите в комментариях!