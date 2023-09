Lies of P превзошла все ожидания: это истинная наследница Bloodborne. Обзор игры

Как фанат жанра «соулслайк» я прошёл не только хиты FromSoftware, но и игры других разработчиков вроде The Surge, Nioh, Remnant и Steelrising. Это приличные проекты со своими фишками, но все они недотягивают до уровня, заданного Миядзаки.

Удивительно, но именно Lies of P от малоизвестной студии Neowiz подобралась к Bloodborne и Dark Souls ближе всего. Это определённо лучшая игра в жанре, к созданию которой FromSoftware не имеет никакого отношения. Лучшая, по крайней мере, до релиза Lords of the Fallen.

Lies of P: детали выпуска

Игра выходит 18 сентября в 18:00 мск, но покупатели расширенного издания получат доступ на 72 часа раньше, 15-го числа. Подписчики Xbox Game Pass на ПК, Xbox One и Xbox Series получат доступ к игре бесплатно благодаря сервису.

Игра-заимствование, но это не плохо

Поначалу Lies of P отталкивает запредельным количеством заимствований. Дело не в привычной концепции, где негодяи сильно бьют, герой после смерти теряет «души», а враги и хилки восстанавливаются после отдыха у «костра». Всё это давно нам знакомо и воспринимается как неотъемлемая часть жанра.

Разработчики из Neowiz пошли дальше и скопировали слишком много идей Bloodborne. Помните людей в окнах, которые травили байки и изредка просили о помощи? А как вы приглашали выживших в убежище и боялись, не натворят ли они глупостей? Может, выпрыгивающие из-за углов жители Ярнама до сих пор снятся в кошмарах?

В Lies of P всё это есть — ровно с той же реализацией. Чего уж там, на месте даже восстановление HP, когда после пропущенного удара вы проводите успешную контратаку.

Впрочем, уже после вступления о заимствованиях не думаешь. Зачем ругать штампы, если игра работает? Управлять героем приятно, викторианский стиль завораживает, враги классные, а копаться в загадках интересно. Со временем всё это так увлекает, что Lies of P советуешь каждому геймеру, который ждёт Bloodborne 2 или порт оригинала на ПК.

Когда-то эта улица была оживлённой Фото: «Чемпионат»

Пиноккио в увядающем мире

Идея сделать Пиноккио героем мрачной игры лишь на первый взгляд кажется безумной. На деле сказочный персонаж добавляет Lies of P шарма.

События разворачиваются в городе Крат, который построили марионетки. Все их создал гениальный Джузеппе, заслуживший уважение и богатство. Крат процветал, но однажды всё пошло наперекосяк. Сначала население выкосила загадочная каменная болезнь. Затем марионетки вышли из-под контроля и начали всех убивать.

В итоге в городе осталось одно безопасное место, где и собрались потенциальные спасители мира. Среди них Пиноккио — лучшая марионетка Джузеппе, к которой творец испытывает особые чувства.

Вид на город Крат Фото: «Чемпионат»

Цель простая: разнести завод по производству роботов, добраться до злого короля марионеток и разобраться, что вообще произошло. Звучит банально, но погружаться в мифологию и читать записки дико интересно. Как злачные места приходили в упадок? Что делали для лечения каменной болезни? Почему местные временами женились на роботах? Зачем бывшие гвардейцы нацепили маски животных? Узнать хочется вообще всё.

Ещё и параллели с произведением Карло Коллоди цепляют. Помните Лису и Кота, которые постоянно дурили Пиноккио? Они и в игре предлагают сомнительные сделки. Заведомо знаешь, что перед тобой жулики, но отказать им невозможно — уж больно интересные ребята. Болтливый Джимини, чёрные кролики, добрая фея и другие важные персонажи тоже на месте.

Противные, но очень интересные ребята Фото: «Чемпионат»

И не забудьте о главной особенности Пиноккио. В Lies of P у героя не растёт нос, но механика вранья работает. Периодически нам нужно принимать важные решения. К примеру, проход охраняет воительница, которая пропустит только гвардейца. Выдать себя за законника или лезть в драку? Дело ваше — только учтите, что от выбора зависит концовка.

При этом обман не выставляется однозначным грехом. Взять хотя бы побочный квест, где житель просит принести вещи погибшей жены. Молча отдать ему обручальное кольцо или наврать, что перед смертью дама говорила о любви к супругу? После тёплого ответа мужчина хотя бы на мгновение улыбнётся. Разве это плохо?

Конечно, истории не хватает проработки Bloodborne. Там фанаты писали сочинения о мифологии мира, жизни отца Гаскойна и устройстве школы Менсиса. В Lies of P сюжет интересный, но после прохождения лезть на форумы не хочется.

Марионетка сильнее любого Охотника

Поначалу Пиноккио мало чем отличается от Охотника из Bloodborne. Он рубит всех саблей, уверенно уклоняется от атак и ловко парирует выпады. Единственная разница в точильном камне на механической руке. После тяжёлого боя оружие теряет свойства: тогда его стоит поднести к девайсу и отремонтировать.

Вот только со временем герой обретёт союзников и откроет с их помощью новые умения. Принесите местному богачу материалы – и создадите новую механическую руку, которая стреляет взрывными снарядами, превращается в огнемёт или заменяет щит. Потом отдайте Джузеппе кварц и модернизируйте себя: к примеру, разучите двойное уклонение. И не забудьте о денежном дереве! Его плоды можно менять на особые усиливающие кубы.

С огнемётчиками нужно быть аккуратнее Фото: «Чемпионат»

Оружия тоже много. Здоровенные мечи, кинжалы, серпы, гигантская пила — эти предметы сильно меняют стиль прохождения. Впрочем, пробежать всю игру со стартовой саблей вполне реально — я так и сделал. Главное, прокачивать вещицу на верстаке.

Такой набор делает игру весёлой, однако не превращает вас в машину смерти. Бóльшую часть времени чувствуешь себя комфортно, на затем попадаешь в сложную ситуацию и тратишь на преодоление десятки попыток.

Дело в солидном разнообразии врагов. Привыкли к стандартным марионеткам? Теперь сразитесь с металлическим гигантом, ломающим Пиноккио парой ударов. Идеально освоили ближний бой? В вас уже стреляют из винтовок и закидывают гранатами. Больше не боитесь роботов? Встречайте мутантов, которые быстро носятся по арене и превращают руки в щиты. Все эти ребята напрягают.

Боссы тоже достойные, но до уровня Людвига, Германа и Марии из Bloodborne им далеко. Сражения со здоровяками обычно увлекают и требуют множества нервных попыток — хотя также есть твари, погибающие после бездумного заклинивания. Пожалуй, именно в качестве боссов главное отличие Lies of P от работ Миядзаки.

На драку с боссом можно позвать призрака Фото: «Чемпионат»

Красивый мир — и почти без болот

Lies of P заслужила титул самой красивой игры в жанре за пределами творчества FromSoftware. Прекрасные готические улицы, горящие площади, крыши с роскошным видом, атмосферные леса, величественные соборы — именно в этих местах геройствует Пиноккио. Повсюду хочется остановиться и внимательно рассмотреть каждую деталь: картины на стене, хлам на кровати, разломанного робота.

Хотя без типичных болячек жанра вроде болот и хождений по тонким балкам не обошлось. Чего стоит подземелье собора, где герой движется по узенькому мостику. Под ногами пропасть, на пути препятствия, по бокам враги, которые метают снаряды и настойчиво толкают вниз. После третьего падения становится не до смеха. К счастью, таких локаций мало.

Впереди прекрасный собор Фото: «Чемпионат»

Lies of P: стоит ли играть?

Если любите жанр, обязательно пройдите Lies of P. В игре приятный визуал, интересные враги и мрачная атмосфера — всё это делает новинку главным конкурентом Dark Souls и достойной заменой Bloodborne 2.

Понравилось

Отличная боёвка

Красивейший мир

Интригующий сеттинг.

