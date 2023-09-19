Как новичкам преуспеть в Mortal Kombat 1 — эти советы и секреты помогут понять игру

Mortal Kombat 1 только вышла, но в мультиплеере уже полно профессионалов, которые разносят всех парой длинных комбо. Таких мастеров не победить без тренировок, грамотного выбора бойца и понимания важных механик.

Собрали важные советы, которые помогут преуспеть в новой «Смертельной битве»!

1. В России пропишите DNS или включите VPN

Издатель Mortal Kombat 1 блокирует серверы игры для жителей России, Беларуси и вроде как даже Украины. Самый простой способ обойти ограничения — прописать DNS.

Первичный сервер: 176.99.11.77

Вторичный сервер: 80.78.247.254.

Инструкция по активации: В России нашли лёгкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1

2. Пройдите обучение

В начале вам предложат обучение: отказываться от него не стоит ни новичкам, ни экспертам. Как пробить нижний блок? Что делать со шкалой усиления? Почему ваш Fatal Blow не попадает по противнику? Без знания этих основ в мультиплеер даже заходить не стоит.

Давние фанаты MK тоже узнают много хитростей — к примеру, освоят новую механику камео. Всё же в новой части герои выходят на арену в паре с союзником. Как их грамотно использовать и какие камео-приёмы есть? Будьте уверены, ваши будущие противники уже во всём разобрались — не стоит от них отставать.

За час в режиме «Практика» дают ачивку Фото: «Чемпионат»

3. Завершите сюжетную кампанию

В MK1 хорошая сюжетная кампания с предательствами, эпическими сражениями и новым взглядом на легендарных героев. Чего стоит Рейден, который во вступлении работает в поле и не владеет силой грома.

Хотя главное достоинство сюжетки — возможность сыграть за множество героев, отыскать любимчика и получить массу предметов кастомизации — от экипировки до нарядов. Конечно, протестировать персонажей можно и в других режимах, но только в кампании вас развлекут зрелищными кат-сценами и драмой.

4. Включите высокую сложность

Когда освоите азы, включите высокую сложность — только так вы чему-нибудь научитесь в боях с ИИ. Дело в том, что компьютерные болванчики плохо дают отпор: их можно просто зажать в углу и разнести повторяющимися апперкотами. На высокой сложности ИИ хоть немного подготовит вас к мультиплееру.

На нормальной сложности враги беспомощны Фото: «Чемпионат»

5. Начните с простых героев

В MK1 много сильных персонажей, которые удивят хитрыми комбо и разнообразием атак. Вот только изучить их без многочасовых тренировок не выйдет. К примеру, играя за Шун Цзуна, нужно постоянно менять облик и не забывать о способностях каждой из оболочек. Поэтому в начале игры выберите лёгкого в освоении героя.

Отлично подойдёт Скорпион: его комбо элементарны и наносят по 300 единиц урона даже без усиления. Среди других толковых вариантов Саб-Зиро, Лю Кан и Барака.

6. Выучите комбо

На первом ранге побеждать в мультиплеере можно даже простыми приёмами, но дальше они не работают. Чтобы конкурировать с другими игроками, придётся зубрить комбо. Выбрали Лю Кана? Тогда учитесь подбрасывать оппонента и держать его в воздухе ударами ногами. А Барака нанесёт 15 ударов клинками подряд, если вовремя используете камео.

Чтобы освоить комбо, идите в режим «Практики», открывайте вкладку со способностями и тестируйте их. Вскоре увидите, что многие атаки идеально сочетаются. Ну или просто откройте YouTube и учитесь на опыте лучших игроков.

Играть за Скорпиона и Саб-Зиро просто Фото: «Чемпионат»

7. Используйте усиление с умом

Во время боя герой заполняет шкалу усиление. Не расходуйте её на одиночные удары, которые нанесут чуть больше урона. Усиления нужны в двух ситуациях: сорвать чужое комбо и начать своё.

Попались на серию ударов? Зовите на помощь камео-бойца — и он оттолкнёт противника. Это израсходует всю шкалу, зато спасёт вам жизнь.

Также комбо многих героев завязаны на усилении. Взять хотя бы Рейдена с его приёмом «Смертельный ток». В конце этой атаки можно поднять противника в воздух и швырнуть о землю. Если вовремя используете усиление, дополнительная молния ударит во врага и снова подкинет его в воздух. Используйте момент, чтобы продолжить комбо!

Комбо Рейдена завязаны на усилении Фото: «Чемпионат»

8. Будьте аккуратны с Fatal Blow

Во время Fatal Blow (когда у вас мало здоровья, можно использовать только один раз за весь бой) герой вытворяет безумные трюки и наносит огромный урон.

Вот только бездумно активировать приём нельзя, ведь соперник попросту поставит блок. Поэтому сначала ошеломите врага — для этого подойдут копьё Скорпиона, заморозка Саб-Зиро, способность камео-бойца. На мгновение цель станет беспомощной и пропустит Fatal Blow.

Учтите, что вас тоже будут ловить на ошибке. Так что держите руки поднятыми и не дайте сбить себя с толку.

9. Выполняйте ежедневные и еженедельные задания

Игра постоянно подкидывает ограниченные по времени испытания, которые научат новым трюкам или заставят отработать приём. К примеру, вас попросят пустить 20 снарядов, провести много удачных атак в воздухе или сделать пару уникальных фаталити.

Такие задания — полезная практика. К тому же за их выполнение награждают золотом и косметикой.

Задания обычно простые Фото: «Чемпионат»

10. Пользуйтесь расходниками во «Вторжении»

«Вторжение» — новый режим со своими прокачкой, валютой, экипировкой. Главная особенность в модификаторах: во время боя замедляется время, из порталов вылетают снаряды, по земле ездит пила. Также у героя есть сопротивляемости и уязвимости — условный Рейден не боится молний, но получает много урона от кислоты.

Многие трудности решаются расходниками, которые добываются в бою или покупаются у торговца. С их помощью можно сбросить модификаторы или снизить урон от конкретной стихии.

11. Кастомизируйте своего бойца

В MK1 постоянно дают новые наряды. Победили врага в сюжетной кампании? Повысили уровень? Завершили еженедельные испытания? Получите что-нибудь красивое. Теперь зайдите в редактор персонажей и выберите одежду по вкусу. Так вы не будете путаться, когда на арене сойдутся два Рейдена.

Джонни в новых очках Фото: «Чемпионат»

12. Тратьте валюту на новые наряды

Разработчики заваливают разными видами валют. Обычные монеты можно тратить на алтаре — получите за это красивые картинки и ачивку. Сезонную валюту стоит спустить в магазине: там много симпатичных нарядов, которые со временем уберут.

Почти всё, что есть в магазине, можно получить в самой игре Фото: «Чемпионат»

13. Не игнорируйте «Вторжение»

Во «Вторжении» можно не только хорошо провести время, но и отлично прокачать героев — открыть новые фаталити, костюмы, экипировку. Вдобавок там просто много интересного контента — помимо боёв с разными модификаторами (к примеру, когда вы подходите к врагу, экран начинает темнеть), тут много другого геймплея, включая «Выживание» и «Проверку силы».

Есть другие советы, которые помогут игрокам? Делитесь мудростью в комментариях!