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Все награды компендиума к The International 2023 в Dota 2

Valve сообщила подробности о компендиуме в Dota 2 — внутриигровом ивенте, который приурочен к чемпионату мира The International 2023.

Для допуска к событию нужно купить внутриигровой предмет, который стоит $ 7,49 или 299 рублей. Доступна также улучшенная версия компендиума за $ 29,99 или 3050 рублей.

Испытания компендиума The International 2023

Чтобы получить награды, игроки смогут участвовать в испытаниях, связанных с турниром:

Дорога на The International — выигрывать матчи за героев, которых использовали в важных матчах участники TI12;

Фэнтези-лига — обновлённый формат с выбором команды мечты и возможностью получить уникальный трофей;

Бинго — игроки смогут заполнять бинго событиями, произошедшими в ходе турнира;

Испытание оракула — предсказания на каждый этап и во время игр The International 2023.

Фото: Valve

Награды компендиума The International 2023

Valve подчёркивает, что, в отличие от Battle Pass, игроки смогут получить в этом событии только бонусы, связанные с про-сценой и самим турниром The International. Например:

миниатюрная физическая копия Эгиды чемпионов, трофея TI12;

голосовые фразы колеса чата;

наклейки игроков и команд;

стиль интерфейса The International 2023;

награды для фэнтези-лиги;

эффект телепорта с лого любимой команды;

загрузочные экраны.

Индикатор прогресса всех типов наград будет подниматься одновременно за выполнения различных испытаний.

Фото: Valve

Помимо этого, игроки смогут дополнительно купить наборы поддержки любимых клубов и капсулы с автографами и голосовыми фразами комментаторов The International, имена которых объявят позднее.