Все награды компендиума к The International 2023 в Dota 2

Valve сообщила подробности о компендиуме в Dota 2 — внутриигровом ивенте, который приурочен к чемпионату мира The International 2023.
Для допуска к событию нужно купить внутриигровой предмет, который стоит $ 7,49 или 299 рублей. Доступна также улучшенная версия компендиума за $ 29,99 или 3050 рублей.
Испытания компендиума The International 2023
Чтобы получить награды, игроки смогут участвовать в испытаниях, связанных с турниром:
- Дорога на The International — выигрывать матчи за героев, которых использовали в важных матчах участники TI12;
- Фэнтези-лига — обновлённый формат с выбором команды мечты и возможностью получить уникальный трофей;
- Бинго — игроки смогут заполнять бинго событиями, произошедшими в ходе турнира;
- Испытание оракула — предсказания на каждый этап и во время игр The International 2023.
Фото: Valve
Награды компендиума The International 2023
Valve подчёркивает, что, в отличие от Battle Pass, игроки смогут получить в этом событии только бонусы, связанные с про-сценой и самим турниром The International. Например:
- миниатюрная физическая копия Эгиды чемпионов, трофея TI12;
- голосовые фразы колеса чата;
- наклейки игроков и команд;
- стиль интерфейса The International 2023;
- награды для фэнтези-лиги;
- эффект телепорта с лого любимой команды;
- загрузочные экраны.
Индикатор прогресса всех типов наград будет подниматься одновременно за выполнения различных испытаний.
Фото: Valve
Помимо этого, игроки смогут дополнительно купить наборы поддержки любимых клубов и капсулы с автографами и голосовыми фразами комментаторов The International, имена которых объявят позднее.