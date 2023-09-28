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Все награды компендиума к The International 2023 в Dota 2

Все награды компендиума к The International 2023 в Dota 2
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Valve сообщила подробности о компендиуме в Dota 2 — внутриигровом ивенте, который приурочен к чемпионату мира The International 2023.

Для допуска к событию нужно купить внутриигровой предмет, который стоит $ 7,49 или 299 рублей. Доступна также улучшенная версия компендиума за $ 29,99 или 3050 рублей.

Испытания компендиума The International 2023

Чтобы получить награды, игроки смогут участвовать в испытаниях, связанных с турниром:

  • Дорога на The International — выигрывать матчи за героев, которых использовали в важных матчах участники TI12;
  • Фэнтези-лига — обновлённый формат с выбором команды мечты и возможностью получить уникальный трофей;
  • Бинго — игроки смогут заполнять бинго событиями, произошедшими в ходе турнира;
  • Испытание оракула — предсказания на каждый этап и во время игр The International 2023.

Фото: Valve

Награды компендиума The International 2023

Valve подчёркивает, что, в отличие от Battle Pass, игроки смогут получить в этом событии только бонусы, связанные с про-сценой и самим турниром The International. Например:

  • миниатюрная физическая копия Эгиды чемпионов, трофея TI12;
  • голосовые фразы колеса чата;
  • наклейки игроков и команд;
  • стиль интерфейса The International 2023;
  • награды для фэнтези-лиги;
  • эффект телепорта с лого любимой команды;
  • загрузочные экраны.

Индикатор прогресса всех типов наград будет подниматься одновременно за выполнения различных испытаний.

Фото: Valve

Помимо этого, игроки смогут дополнительно купить наборы поддержки любимых клубов и капсулы с автографами и голосовыми фразами комментаторов The International, имена которых объявят позднее.

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