Team Spirit — просто монстры! Итоги первого дня The International 2023 по Dota 2

«Драконы» подтвердили статус фаворита, а вот у BetBoom Team уже есть проблемы.

В ночь с 13 на 14 октября в Сиэтле, США прошёл первый игровой день The International 2023 — главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2. Команды прошли больше половины дистанции групповой стадии и уже успели определить первых лидеров и неудачников.

Для тех, кто не выдержал темпа динамичных киберспортивных баталий или отказался от марафона «Доты» из-за неудобного часового пояса, «Чемпионат» готов кратко подвести итоги старта первенства мира.

Напомним, по итогам первого этапа худшая команда из каждой подгруппы покинет The International. Все остальные в субботу и воскресенье проведут дополнительные матчи за посев в плей-офф.

Группа А: Team Spirit в нереальной форме!

Российско-украинская пятёрка с ходу подтвердила статус фаворита TI12 — «драконы» уверенно выиграли шесть карт из шести и обеспечили себе первое место в группе. Составить конкуренцию чемпионам 2021 года не смогли ни азиатская SMG, ни европейская Entity, ни другая команда нашего региона — 9Pandas.

Впрочем, после неудачи на старте «панды» смогли быстро оправиться. Сначала коллектив Solo и RAMZES666 разделил очки с Entity, а в последнем матче дня уверенно забрал два очка в игре с SMG. Теперь у 9Pandas отличные шансы на плей-офф — сегодня вечером будет достаточно сыграть вничью.

Положение команд в группе А после первого игрового дня Фото: Liquipedia

Группа B: нестабильная BetBoom Team

Во второй подгруппе свой путь начала ещё одна наша команда. Перед началом ивента BetBoom Team считалась одним из фаворитов, однако начало не задалось — непростая победа над аутсайдером в лице Thunder Awaken, а затем поражение от Liquid. Перед вторым игровым днём пока вообще не ясно, что стоит ждать от нашей команды.

В других матчах обошлось без особых сюрпризов. Team Liquid, как и положено претенденту на титул, возглавила группу, а перуанский коллектив не смог развить успех и после выигранной карты выдал серию поражений, опустившись на последнее место.

Положение команд в группе B после первого дня Фото: Liquipedia

Группа С: ожидаемая слабость Virtus.pro

Gaimin Gladiators пока не впечатляет — это точно та команда, которая выиграла шесть топ-турниров в 2023 году? Поражение от LGD Gaming (к слову, китайская пятёрка приятно удивила и пока идёт на первом месте), игра на грани с VP, ошибки в игре с nouns… «Гладиаторам» этот TI даётся очень трудно.

Как, впрочем, и российской Virtus.pro — хотя команда Артёма fng Баршака изначально ехала в Сиэтл в качестве аутсайдера. 1–3 по итогам дня, хотя последняя карта внушает оптимизм: возможно, удастся хотя бы избежать вылета с последнего места, если набрать ещё пару очков в ходе второго дня.

Положение команд в группе С (без учёта матча GG vs nouns) Фото: Liquipedia

Группа D: Tundra идёт за вторым титулом?

А вот действующие чемпионы «Инта» Tundra Esports выглядят очень уверенно: пять баллов из шести. Topson, ранее выигравший два TI вместе с OG, на самом деле усилил команду, и уже понятно, что остановить её будет трудно.

В то же время неприятно удивила Talon Esports с печальной статистикой 0–4. Талантливая пятёрка из Азии пропустила вперёд аутсайдеров в лице Keyd Stars и TSM — хотя время исправиться у неё, само собой, ещё есть.

Положение команд в группе D после первого дня Фото: Liquipedia

Расписание второго игрового дня

Сегодня, 13 октября, команды проведут все остальные матчи групповой стадии. Одновременно будут идти пять матчей, а на главном канале (Twitch и YouTube) студия аналитики будет переключаться между самыми интересными играми и обсуждать общий расклад на турнире.

13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6.

13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7.

Группа А: Entity (Европа) — Team SMG (Юго-Восточная Азия).

Группа B: Team Liquid (Швеция) — Thunder Awaken (Перу).

Группа B: Shopify Rebellion (Северная Америка) — Azure Ray (Китай).

Группа С: LGD Gaming (Китай) — Virtus.pro (Россия ).

). Группа D: Keyd Stars (Бразилия) — TSM (Северная Америка).

14 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8.

После этого также могут быть проведены дополнительные матчи, если команды наберут одинаковое количество очков.

Трансляция The International 2023 — начало в 20:00