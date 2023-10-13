Team Spirit — просто монстры! Итоги первого дня The International 2023 по Dota 2

В ночь с 13 на 14 октября в Сиэтле, США прошёл первый игровой день The International 2023 — главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2. Команды прошли больше половины дистанции групповой стадии и уже успели определить первых лидеров и неудачников.
Для тех, кто не выдержал темпа динамичных киберспортивных баталий или отказался от марафона «Доты» из-за неудобного часового пояса, «Чемпионат» готов кратко подвести итоги старта первенства мира.
- Группа А: Team Spirit в нереальной форме!
- Группа B: нестабильная BetBoom Team
- Группа С: ожидаемая слабость Virtus.pro
- Группа D: Tundra идёт за вторым титулом?
- Расписание второго игрового дня
- Трансляция The International 2023 — начало в 20:00
Группа А: Team Spirit в нереальной форме!
Российско-украинская пятёрка с ходу подтвердила статус фаворита TI12 — «драконы» уверенно выиграли шесть карт из шести и обеспечили себе первое место в группе. Составить конкуренцию чемпионам 2021 года не смогли ни азиатская SMG, ни европейская Entity, ни другая команда нашего региона — 9Pandas.
Впрочем, после неудачи на старте «панды» смогли быстро оправиться. Сначала коллектив Solo и RAMZES666 разделил очки с Entity, а в последнем матче дня уверенно забрал два очка в игре с SMG. Теперь у 9Pandas отличные шансы на плей-офф — сегодня вечером будет достаточно сыграть вничью.
Положение команд в группе А после первого игрового дня
Фото: Liquipedia
Группа B: нестабильная BetBoom Team
Во второй подгруппе свой путь начала ещё одна наша команда. Перед началом ивента BetBoom Team считалась одним из фаворитов, однако начало не задалось — непростая победа над аутсайдером в лице Thunder Awaken, а затем поражение от Liquid. Перед вторым игровым днём пока вообще не ясно, что стоит ждать от нашей команды.
В других матчах обошлось без особых сюрпризов. Team Liquid, как и положено претенденту на титул, возглавила группу, а перуанский коллектив не смог развить успех и после выигранной карты выдал серию поражений, опустившись на последнее место.
Положение команд в группе B после первого дня
Фото: Liquipedia
Группа С: ожидаемая слабость Virtus.pro
Gaimin Gladiators пока не впечатляет — это точно та команда, которая выиграла шесть топ-турниров в 2023 году? Поражение от LGD Gaming (к слову, китайская пятёрка приятно удивила и пока идёт на первом месте), игра на грани с VP, ошибки в игре с nouns… «Гладиаторам» этот TI даётся очень трудно.
Как, впрочем, и российской Virtus.pro — хотя команда Артёма fng Баршака изначально ехала в Сиэтл в качестве аутсайдера. 1–3 по итогам дня, хотя последняя карта внушает оптимизм: возможно, удастся хотя бы избежать вылета с последнего места, если набрать ещё пару очков в ходе второго дня.
Положение команд в группе С (без учёта матча GG vs nouns)
Фото: Liquipedia
Группа D: Tundra идёт за вторым титулом?
А вот действующие чемпионы «Инта» Tundra Esports выглядят очень уверенно: пять баллов из шести. Topson, ранее выигравший два TI вместе с OG, на самом деле усилил команду, и уже понятно, что остановить её будет трудно.
В то же время неприятно удивила Talon Esports с печальной статистикой 0–4. Талантливая пятёрка из Азии пропустила вперёд аутсайдеров в лице Keyd Stars и TSM — хотя время исправиться у неё, само собой, ещё есть.
Положение команд в группе D после первого дня
Фото: Liquipedia
Расписание второго игрового дня
Сегодня, 13 октября, команды проведут все остальные матчи групповой стадии. Одновременно будут идти пять матчей, а на главном канале (Twitch и YouTube) студия аналитики будет переключаться между самыми интересными играми и обсуждать общий расклад на турнире.
13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6.
- Группа А: Team Spirit (Россия) — Evil Geniuses (Перу).
- Группа B: Shopify Rebellion (Северная Америка) — BetBoom Team (Россия).
- Группа С: LGD Gaming (Китай) — beastcoast (Перу).
- Группа D: Keyd Stars (Бразилия) — Talon Esports (Таиланд).
- Группа D: Tundra Esports (Европа) — PSG.Quest (Европа).
13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7.
- Группа А: Entity (Европа) — Team SMG (Юго-Восточная Азия).
- Группа B: Team Liquid (Швеция) — Thunder Awaken (Перу).
- Группа B: Shopify Rebellion (Северная Америка) — Azure Ray (Китай).
- Группа С: LGD Gaming (Китай) — Virtus.pro (Россия).
- Группа D: Keyd Stars (Бразилия) — TSM (Северная Америка).
14 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8.
- Группа А: Evil Geniuses (Перу) — 9Pandas (Россия).
- Группа B: BetBoom Team (Россия) — Azure Ray (Китай).
- Группа С: Virtus.pro (Россия) — nouns (США).
- Группа С: Gaimin Gladiators (Европа) — beastcoast (Перу).
- Группа D: Talon Esports (Таиланд) — PSG.Quest (Европа).
После этого также могут быть проведены дополнительные матчи, если команды наберут одинаковое количество очков.