Чем готов удивить чемпионат мира по «Доте» любителей игры и простых зрителей.

6 причин смотреть The International 2023 по Dota 2: от русских в США до ностальгии

Менее чем через месяц в Сиэтле, США стартует один из главных киберспортивных турниров — The International 2023. Два десятка лучших команд мира с 13 октября сойдутся в ожесточённой битве за главный трофей в Dota 2 и огромный призовой фонд.

Если уже этого для вас недостаточно, чтобы освободить график хотя бы на несколько дней, мы напомним вам о самых главных преимуществах этого красочного и яркого шоу — соревнования, способного затмить многие виды осенне-вечернего досуга.

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Для тех, кто совсем или почти незнаком с виртуальными соревнованиями, это самый главный шанс оценить, почему за кликающими по мышке геймерами наблюдают сотни тысяч, если не миллионы зрителей.

На таких турнирах, как The International, сама игра зачастую отходит на второй план. Даже если вы не понимаете ничего в «Доте», точно прочувствуете знакомые эмоции: драматичные концовки, слёзы проигравших, эйфорию прыгнувших выше головы андердогов. То, что за что мы любим обычный спорт.

Статус чемпионата мира только повышает этот градус. Для многих участников The International — уже мечта, которую можно довести до конца или безжалостно разбить. Деньги, популярность, спортивная воля — игроки хотят от «Инта» разного, но одинаково готовы отдать все силы ради победы.

n0tail и Suma1L после вылета с The International 2021. В этот раз ни они, ни их бывший клуб на турнир не прошли Фото: Flickr

Всегда есть за кого болеть

В отличие от мировых турниров по традиционным видам спорта, на виртуальные соревнования участники из России всё ещё допускаются без проблем. Dota 2 же остаётся одной из самых популярных дисциплин как во всём мире, так и у нас.

Русскоязычные сообщество «Доты» всегда было одним из самых обширных, а на этом турнире и вовсе обновит рекорд по представительству.

Из 20 команд сразу четыре представят наш регион, а ещё три российских легионера выступают за клубы из Америки и Европы.

И это не откровенные аутсайдеры, а полноценные претенденты на победу! Team Spirit выиграли The International 2021 и главный турнир минувшего лета. BetBoom Team — сборная звёзд региона, раскачавшаяся к концу сезона. Антон durachYO Шкредов в составе Gaimin Gladiators выиграл пять топ-турниров подряд! И это ещё не всё.

Антон durachYO Шкредов (справа) занял 9–12-е место на прошлом чемпионате мира. Теперь он — главный фаворит Фото: Flickr

Удобное расписание для просмотра

Теперь о формате. Чаще всего киберспортивные турниры из-за обилия матчей превращаются для зрителя в хаос: куча параллельных матчей, игровой день длится почти 20 часов, и всё это превращается в марафон длительностью полторы-две недели. Да, этим грешил и The International.

В этом году ситуация резко изменилась. Во-первых, все матчи проходят в уикенды, с пятницы по воскресенье три недели подряд. Ради «Инта» больше не придётся брать отпуск, его просто можно смотреть на выходных!

Во-вторых, новый формат делит команды не на две подгруппы, а на четыре. Теперь в каждой лишь пять команд, одна из которых сразу вылетает — это позволило резко сократить общее количество игр и избавиться от «проходных» матчей, не влияющих на турнирные расклады.

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Смотреть The International по Dota 2 как никогда удобно, даже этапы чётко распределены:

с 12 по 15 октября — групповой этап. Судя по всему, все матчи одной группы пройдут в один день;

— групповой этап. Судя по всему, все матчи одной группы пройдут в один день; с 20 по 22 октября — первый этап плей-офф (до момента, когда останутся восемь команд);

— первый этап плей-офф (до момента, когда останутся восемь команд); с 27 по 29 октября — финальная часть TI12 на большой арене и с тысячами живых зрителей.

Жалко только, что турнир возвращается в США — поздний ночной финал перед рабочим понедельником может смазать всё впечатление. Впрочем, в этом есть и свои плюсы.

Последний на данный момент The International в Сиэтле прошёл шесть лет назад Фото: Flickr

Турнир в духе старых «Интов»

Прежде чемпионаты мира по Dota 2 проходили в Сиэтле, а главным стадионом была местная «Ки Арена». Причина на поверхности: именно там находится офис разработчиков «Доты» из компании Valve, которым проводить турнир на «дому» просто удобно.

После 2017 года развивающийся ивент отправился в путешествие по миру, выбирая более вместительные стадионы и регионы, где Dota 2 по-настоящему любили. «Роджерс-арена», известная по ванкуверской Олимпиаде, футуристичная «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае…

Казалось, это верный шаг, но спустя время зрители стали замечать, что Valve тяжело даётся логистика. Создатели всё меньше делали сами, отдавая бразды правления сторонним подрядчикам и местным умельцам — а это работало не всегда.

Теперь главный киберспортивный чемпионат возвращается домой. Для фанатов киберспорта со стажем это надежда, что Valve возьмёт всё в свои руки и проведёт The International с любовью и заботой, как это было раньше.

Подготовка к матчу всех звёзд на The International 2017 Фото: Flickr

Valve возвращает позиции

Надо признать, что грёзы ветеранов Dota 2 небеспочвенны. В 2023 году разработчики удивляют на редкость удачными решениями: классный патч 7.33 с расширением карты, борьба со смурфами и читерами, отказ от устаревшего боевого пропуска и от ненавистной про-игроками системы сезона, шутки и отсылки в духе «старой Valve».

Даже перед скорым релизом Counter-Strike 2 авторы «Доты» успевают уделить этой игре время. Пусть сокровищница на 10-летней юбилей вышла позже и кажется слишком простым решением, это в любом случае было не так плохо, как в последние годы.

Кажется, что для красивой точки в 2023 году и в целом одного из самых удачных отрезков в истории игры Valve остаётся только провести достойный The International. И пока сложно сказать, что может этому помешать.

Анонсы и внутриигровые активности в Dota 2

Для игроков в Dota 2 турнир The International всегда был особым праздником. Дело даже не в самих соревнованиях, а в том, что происходит в сообществе. Матчи — лишь малая часть того контента, который генерируют популярные стримеры и игроки во время турнира.

Это ещё и период важных новостей от разработчиков Valve. Что-то вроде новогодней речи, когда подводят итоги прошедшего временнóго отрезка и строят планы не будущее. Обновления турнирной системы, анонсы патчей, героев и других изменений неизменно сопровождают каждый «Инт». Вероятно, так будет и в этот раз.

В рамках игрового клиента The International — особый игровой ивент с уникальными режимами и наградами, которые после турнира открыть уже не выйдет. Можно вообще не любить киберспорт, а просто выполнять тематические задания, наугад ставить прогнозы (и иногда выигрывать!), повышать свой боевой пропуск и так далее.

Все персонажи с уникальными аркана-предметами в Dota 2 Фото: Valve

Даже при большом желании забыть о главном событии в Dota 2 у игрока не выйдет. Навязчивые напоминания о наградах и ивентах, обсуждения результатов в голосовом чате… даже если на всё-всё-всё закрыть глаза, с вами в одной игре точно попадётся какой-то забытый герой со странной сборкой или на необычной роли.

Потому что пару часов назад эта стратегия принесла команде сотню-другую тысяч долларов и продвижение в следующий этап The International. А ты задумываешься — а стоит ли вообще отказываться от этой неповторимой атмосферы?