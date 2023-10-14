Не без труда, но первый этап турнира преодолели все четыре российские команды.

Все наши — в плей-офф! Итоги второго дня The International 2023 по Dota 2

Утром субботы завершился первый этап главного турнира по киберспортивной игре Dota 2. По его итогам определились первые неудачники The International 2023, а остальные узнали своих соперников по стыковым матчам.

После головокружительного дня мы освежили в памяти все 32 карты второго игрового дня TI12 и готовы поделиться итогами онлайн-стадии перед серией игр за посев в плей-офф.

Группа А — «панды» решили задачу

День в первом квинтете начался с ещё одной уверенной победы Team Spirit, хотя пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова ещё вчера гарантировала себе первое место. Основная борьба развернулась ниже — российская 9Pandas и европейская Entity в «эконом-режиме» выиграли по карте и обеспечили себе места в плей-офф, отправив двух аутсайдеров выявлять слабейшего в переигровки.

По итогу Evil Geniuses выиграла в дополнительном матче 2:0 и выбила с турнира SMG, а заодно осталась единственной перуанской пятёркой на этом «Инте».

Итоговое положение команд в группе А (без учёта переигровок) Фото: «Чемпионат»

Группа B — камбэк от BetBoom Team

В отличие от Team Spirit, другой фаворит из нашего региона начал турнир не лучшим образом. Однако сегодня BetBoom Team доказала, что поражение от Team Liquid было случайностью — четыре победы на четырёх картах и чистое второе место в «группе смерти», как её называли до старта TI12.

Пятой лишней же оказалась Thunder Awaken из Перу — после успеха в дебютной игре «Инта» последовали семь поражений подряд. Немногим лучше по игре выглядела Shopify Rebellion, но команда Артизи и Флая смогла забрать карту у Azure Ray и просочилась в плей-офф.

Итоговое положение команд в группе B Фото: «Чемпионат»

Группа C — спасение «гладиаторов» и Virtus.pro

Сложнее всех ситуация перед началом дня была у команды Артёма fng Баршака. Однако Virtus.pro смогла удивить и отобрала очки у LGD Gaming, которая больше вообще никому не проиграла. Правда, VP могли брать обе карты, а в итоге упустили победу в серии и сыграли вничью с основным конкурентом, nouns из США.

«Медведи» уже готовились к переигровкам за плей-офф, но вовремя проснулся один из главных фаворитов турнира. Gaimin Gladiators переиграла beastcoast и вышла на второе место, а заодно вытянула в плей-офф VP, которых спасала только неудача перуанцев.

По итогу все четыре наши команды вышли в следующую стадию турнира. Стоит сказать, что даже VP оставили приятное впечатление и имеют перспективы в плей-офф — у «большой тройки» в лице Spirit, BetBoom и 9Pandas они намного выше.

Положение команд в группе С Фото: «Чемпионат»

Группа D — полный провал «ПСЖ»

Ещё один провал для известного французского клуба — правда, теперь на чужом поле. Несколько дней назад «ПСЖ» подписали команду Quest Esports по Dota 2, и на «Инте» она стала главной сенсацией со знаком минус. Европейский стак считали теневым фаворитом, а он в итоге пропустил вперёд и Keyd Stars, и TSM.

Tundra подтвердила статус фаворита и желание защитить титул, а Talon Esports после стартовых 0–4 смогла исправить положение и также вышла в плей-офф, где ещё доставит немало неприятностей любому сопернику.

Положение команд в группе D Фото: «Чемпионат»

Расписание на субботу и воскресенье

Сегодня и завтра 16 команд, которые вышли в плей-офф, проведут по одному матчу за посев против соперников из другой группы (победители подгрупп могли выбрать себе соперника).

Этот матч решает, в какую часть сетки отправится коллектив. Те, кто выиграет свой матч, начнёт плей-офф с верхней сетки и сможет продолжить выступление на The International после одного поражения. У проигравших в стыковых матчах шанса на ошибку больше не будет — они попадут в нижнюю сетку.

Расписание игр третьего игрового дня, 14 октября

14 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

— Shopify Rebellion (Северная Америка); 14 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Evil Geniuses (Перу);

15 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);

15 октября, 5:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США).

Расписание игр четвёртого игрового дня, 15 октября

15 октября, 20:00. Entity (Европа) — Azure Ray (Китай);

15 октября, 23:00. BetBoom Team (Россия) — 9Pandas (Россия) ;

— ; 16 октября, 2:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Таиланд);

16 октября, 5:00. TSM (Северная Америка) — Virtus.pro (Россия).

После этого турнир возьмёт четырёхдневную паузу — первые игры плей-офф TI12 пройдут в пятницу, 20 октября.

Трансляция The International 2023 — начало в 20:00