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Итоги второго дня The International 2023 по Dota 2 — таблица группового этапа TI12 на 14 октября, результаты

Все наши — в плей-офф! Итоги второго дня The International 2023 по Dota 2
Иван Мику
Итоги второго дня The International 2023 по Dota 2
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Не без труда, но первый этап турнира преодолели все четыре российские команды.

Утром субботы завершился первый этап главного турнира по киберспортивной игре Dota 2. По его итогам определились первые неудачники The International 2023, а остальные узнали своих соперников по стыковым матчам.

После головокружительного дня мы освежили в памяти все 32 карты второго игрового дня TI12 и готовы поделиться итогами онлайн-стадии перед серией игр за посев в плей-офф.

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Группа А — «панды» решили задачу

День в первом квинтете начался с ещё одной уверенной победы Team Spirit, хотя пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова ещё вчера гарантировала себе первое место. Основная борьба развернулась ниже — российская 9Pandas и европейская Entity в «эконом-режиме» выиграли по карте и обеспечили себе места в плей-офф, отправив двух аутсайдеров выявлять слабейшего в переигровки.

По итогу Evil Geniuses выиграла в дополнительном матче 2:0 и выбила с турнира SMG, а заодно осталась единственной перуанской пятёркой на этом «Инте».

Итоговое положение команд в группе А (без учёта переигровок)

Итоговое положение команд в группе А (без учёта переигровок)

Фото: «Чемпионат»

Группа B — камбэк от BetBoom Team

В отличие от Team Spirit, другой фаворит из нашего региона начал турнир не лучшим образом. Однако сегодня BetBoom Team доказала, что поражение от Team Liquid было случайностью — четыре победы на четырёх картах и чистое второе место в «группе смерти», как её называли до старта TI12.

Пятой лишней же оказалась Thunder Awaken из Перу — после успеха в дебютной игре «Инта» последовали семь поражений подряд. Немногим лучше по игре выглядела Shopify Rebellion, но команда Артизи и Флая смогла забрать карту у Azure Ray и просочилась в плей-офф.

Итоговое положение команд в группе B

Итоговое положение команд в группе B

Фото: «Чемпионат»

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Группа C — спасение «гладиаторов» и Virtus.pro

Сложнее всех ситуация перед началом дня была у команды Артёма fng Баршака. Однако Virtus.pro смогла удивить и отобрала очки у LGD Gaming, которая больше вообще никому не проиграла. Правда, VP могли брать обе карты, а в итоге упустили победу в серии и сыграли вничью с основным конкурентом, nouns из США.

«Медведи» уже готовились к переигровкам за плей-офф, но вовремя проснулся один из главных фаворитов турнира. Gaimin Gladiators переиграла beastcoast и вышла на второе место, а заодно вытянула в плей-офф VP, которых спасала только неудача перуанцев.

По итогу все четыре наши команды вышли в следующую стадию турнира. Стоит сказать, что даже VP оставили приятное впечатление и имеют перспективы в плей-офф — у «большой тройки» в лице Spirit, BetBoom и 9Pandas они намного выше.

Положение команд в группе С

Положение команд в группе С

Фото: «Чемпионат»

Группа D — полный провал «ПСЖ»

Ещё один провал для известного французского клуба — правда, теперь на чужом поле. Несколько дней назад «ПСЖ» подписали команду Quest Esports по Dota 2, и на «Инте» она стала главной сенсацией со знаком минус. Европейский стак считали теневым фаворитом, а он в итоге пропустил вперёд и Keyd Stars, и TSM.

Tundra подтвердила статус фаворита и желание защитить титул, а Talon Esports после стартовых 0–4 смогла исправить положение и также вышла в плей-офф, где ещё доставит немало неприятностей любому сопернику.

Положение команд в группе D

Положение команд в группе D

Фото: «Чемпионат»

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Расписание на субботу и воскресенье

Сегодня и завтра 16 команд, которые вышли в плей-офф, проведут по одному матчу за посев против соперников из другой группы (победители подгрупп могли выбрать себе соперника).

Этот матч решает, в какую часть сетки отправится коллектив. Те, кто выиграет свой матч, начнёт плей-офф с верхней сетки и сможет продолжить выступление на The International после одного поражения. У проигравших в стыковых матчах шанса на ошибку больше не будет — они попадут в нижнюю сетку.

Расписание игр третьего игрового дня, 14 октября

  • 14 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • 14 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Evil Geniuses (Перу);
  • 15 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);
  • 15 октября, 5:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США).

Расписание игр четвёртого игрового дня, 15 октября

  • 15 октября, 20:00. Entity (Европа) — Azure Ray (Китай);
  • 15 октября, 23:00. BetBoom Team (Россия)9Pandas (Россия);
  • 16 октября, 2:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Таиланд);
  • 16 октября, 5:00. TSM (Северная Америка) — Virtus.pro (Россия).

После этого турнир возьмёт четырёхдневную паузу — первые игры плей-офф TI12 пройдут в пятницу, 20 октября.

Трансляция The International 2023 — начало в 20:00

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