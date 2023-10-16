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«В каком мы году?»: комментатор Adekvat раскритиковал драфты Tundra на The International

Киберспортивный комментатор Рустам Adekvat Мавлютов прокомментировал результат матча между Tundra Esports и nouns в рамках чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

По мнению кастера, Tundra не смогла подготовить подходящие текущей «Доте» стратегии и слишком сильно привязана к игре мидера.

Всё же проблемы Tundra вскрылись уже сейчас. Слишком смелые драфты, не шибко отвечающие веяниям меты. Даже в последней карте Void и Warlock — в каком мы году? 4 из 5 героев на групповой показали винрейты ниже 50%. Очень многое завязано на Топсоне. Тащит он — значит, поможет на крайних линиях, и игра идёт. А иначе проваливается лайнинг, и дальше включается «игра в камбек», что получается не всегда.

Ранее действующие чемпионы мира неожиданно уступили nouns со счётом 0:2 и упала в нижнюю сетку плей-офф The International 2023.