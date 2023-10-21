Без сенсаций. Итоги первого дня плей-офф The International 2023 по Dota 2

Ночью в США стартовали игры плей-офф главного киберспортивного турнира по Dota 2. Команды со всего мира продолжают сражения за трофей The International 2023 и внушительный призовой фонд, превышающий $ 3 млн.

После паузы участники перебрались из тренировочных комнат в конференц-центр Сиэтла, где за их сражениями вживую наблюдали более тысячи зрителей. 20 октября свои первые встречи в плей-офф провели восемь лучших коллективов по итогам первого этапа.

И хотя сегодня ни одна команда не вылетела, важность матчей не стоит недооценивать: победители отправлялись в полуфинал верхней сетки и обеспечивали себе место в топ-6, в то время как проигравшие оказались в шаге от вылета с The International.

Virtus.pro — Team Spirit

Как и ожидалось, российское дерби завершилось победой Team Spirit. Однако фаворит турнира вряд ли остался доволен качеством игры — «драконы» уступили на первой карте и были близки к поражению в серии.

На первой карте Virtus.pro выиграла драфт и неожиданно уверенно его реализовала — хватило получаса, и разницы между претендентом на титул и недавним аутсайдером «Инта» зрители вообще не увидели.

Более того, на второй карте «мишки» смогли использовать ошибки Team Spirit и были близки к чистой победе. Однако в решающий момент хладнокровие и более высокий уровень игры помогли фавориту всё-таки одержать победу, а на третьей карте набравших уверенность «драконов» было уже не остановить.

Пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова проходит в полуфинал и сыграет лишь на следующей неделе. А VP оказывается в шаге от вылета — но, судя по их форме, в нижней сетке будут способны навязать борьбу любой команде.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Team Liquid — Talon Esports

Свою серию также выиграла европейская пятёрка, которая за групповую стадию выросла из теневого фаворита в полноценного претендента на титул. И сегодняшний матч с нестандартным коллективом из Таиланда только доказал серьёзность их намерений.

«Жидкие» действовали почти безошибочно и вовремя надавили на слабые места Talon Esports. Обе игры завершились за 40 минут, что можно посчитать уверенной победой. Хотя соперник оказал достойное сопротивление, для победы Liquid этого было явно недостаточно.

Теперь будет интересно посмотреть, что европейский коллектив приготовит нашей Team Spirit. Правда, этот матч состоится лишь через неделю — зато оба соперника точно успеют подготовить что-то интересное.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

LGD Gaming — 9Pandas

Ещё одной российской команде предстояла серия с фаворитом из Китая, который провёл далеко не лучший сезон, но в Сиэтл приехал в невероятной форме. Мы надеялись, что «панды» смогут удивить, но главные сюрпризы преподнёс именно оппонент.

На стадии драфта китайская пятёрка выбрала действительно необычных героев: взять хотя бы Dark Willow в роли керри! Начало игры полностью осталось за LGD Gaming, и уже спустя 20 минут 9Pandas оказались прижаты к базе — исход был почти предрешён.

Российская команда, правда, хорошо защищалась и затянула игру, реализовав свою ставку на преимущество в поздней игре. 9Pandas почти удалось совершить невероятный камбэк, но превосходство LGD (особенно по разрушенным зданиям) оказалось слишком большим.

Что-то подобное мы увидели и на второй карте, однако китайцы действовали ещё жёстче, не оставив «пандам» ни шанса. Увы, ещё один наш коллектив отправляется в нижнюю сетку и менее чем через сутки сыграет на вылет — правда, там у Алексея Solo Березина и его команды шансов на победу будет в разы больше.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

nouns — Azure Ray

Последней надеждой на хоть какую-то сенсацию оставалась команда из США. Но запал, с которым nouns недавно выбили в нижнюю сетку Tundra Esports (на минуточку, действующих чемпионов мира) куда-то испарился.

В матче с китайскими ветеранами nouns выглядели так, как и положено победителю североамериканской квалификации. Простоватый драфт, странные сборки, ошибки по карте — Somnus, fy и chalice развлекались, как в старые добрые.

На первой карте звёзды прошлого десятилетия развалили пятёрку из США за полчаса — со счётом 28:2 по убийствам. Во второй игре шансов у nouns было побольше, но это скорее Azure Ray были менее аккуратны. Что не помешало команде из Китая без проблем довести дело до победы и во втором сете.

AR по итогу ждёт матч с LGD Gaming (китайское дерби за топ-3 турнира!), а nouns, судя по всему, уже этой ночью рискуют покинуть домашний The International. Если только не вспомнят волшебное заклинание, помогавшее им на первом этапе турнира.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Сетка и расписание на 21 октября

Таким образом, по итогам первого дня плей-офф четыре команды — Team Spirit, Team Liquid, LGD Gaming и Azure Ray — прошли в полуфинал верхней сетки. Это минимум место в топ-6 турнира и $ 100 тыс. призовых, но все остальные матчи коллективы сыграют уже на следующей неделе на стадионе «Климат Пледж-Арена».

Проигравшие упали в нижнюю сетку, где уже в выходные сыграют матчи на вылет. Второе поражение подряд будет означать вылет с турнира, победа — топ-8 и также выход в финальную стадию (она пройдёт с 27 по 29 октября).

Сетка второго этапа (первой части плей-офф) The International 2023 по Dota 2 Фото: Valve

В рамках субботней игровой программы состоятся четыре игры нижней сетки. Все, кто проиграет свои матчи, завершают выступление на The International, победители двух последних серий занимают минимум 7–8-е место и отправляются на перерыв до следующей пятницы.

Наше внимание прежде всего будет приковано к утреннему матчу 9Pandas, а также к играм с участием TSM и Gaimin Gladiators, в составе которых есть по одному киберспортсмену из России.

21 октября, 20:00 мск. Shopify Rebellion (Северная Америка) — TSM (Северная Америка)

21 октября, 23:00 мск. Evil Geniuses (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа)

22 октября, 2:00 мск. nouns (США) — победитель серии между Shopify Rebellion и TSM

22 октября, 5:00 мск. 9Pandas (Россия) — победитель серии между Evil Geniuses и Gamin Gladiators

Прямая трансляция The International 2023 на русском