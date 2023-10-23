Чудеса от российских команд! Итоги третьего дня плей-офф The International 2023 по Dota 2

В топ-8 чемпионата мира будет сразу три наших коллектива — впервые в истории турнира!

В Сиэтле подошла к концу вторая стадия чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. По её итогам определились все восемь участников финальной стадии турнира, которые в следующие выходные разыграют титул лучшей команды планеты и скромный призовой фонд в $ 3 млн.

После напряжённой воскресной ночи мы подводим промежуточные итоги TI12, в последний раз вспоминаем аутсайдеров и разбираемся, чего стоит ждать зрителям после четырёхдневной паузы на многотысячной «Клаймэт Пледж-арене». Тем более что вспоминать прошедшие матчи приятно — ещё две российские команды прошли дальше!

Keyd Stars — BetBoom Team

Сборная молодых звёзд нашего региона по ходу турнира успела наделать ошибок и встревожить фанатов, но в плей-офф стартовала очень уверенно. Вероятно, в плюс сыграла жеребьёвка — как и другие представители Южной Америки, Keyd Stars на этом «Инте» играет очень слабо. Данный матч исключением не стал.

Российская пятёрка в обеих играх имела серьёзное преимущество уже с первых минут, а затем на классе переигрывала бразильцев в сражениях. День начался с уверенной победы нашего коллектива, которому после паузы предстояла ещё одна дуэль за выход в финальный этап The International.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Tundra Esports — Entity

Далее зрителей ожидало европейское дерби: действующие чемпионы «Инта» против ярких победителей региональной квалификации. Обе игры получились яркими, но оказалось, что Tundra не смогла использовать перерыв и поймать свою идеальную форму — а потому сложила полномочия уже после первого раунда плей-офф.

При этом в первой игре Tundra Esports смотрелась предпочтительнее, активно набирала преимущество и была близка к победе. Картину испортила серия ошибок в самый неподходящий момент, а Entity грамотно воспользовалась ситуацией и повела в серии.

Вторая карта прошла в схожей манере, но её вела уже команда Дмитрия Fishman Полищука. И показала, как довести игру до победы. В итоге — слегка неожиданный выигрыш Entity, и Tundra официально закрывает свою «золотую эру» и отправляется домой.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Talon Esports — BetBoom Team

Однако настоящую красоту «Доты» команды показали в третьем матче дня. Невероятный марафон от российской пятёрки молодых звёзд и талантливых парней из Таиланда продолжался более трёх часов только игрового времени (без учёта стадии драфта и перерывов) — это рекорд турнира!

Сверхнапряжённая серия с кучей камбэков в итоге завершилась победой наших парней из BetBoom Team. Но мы в любом случае рекомендуем любителям Dota 2 пересмотреть если не весь матч, то хотя бы третью карту — спойлер результата почти не испортит впечатления от такой крутой игры.

Шансы победить у BetBoom были и на первой карте — но ошибочный all-in подарил шанс оппоненту, и Talon его не упустили. Обычно в такой ситуации наши молодые звёзды терялись, однако не в этот раз.

Вторая игра вышла просто фантастической: начиная от сюрпризов на драфте (Pudge и Io против керри Dark Willow и Riki в центре) и заканчивая ярким камбэком от BetBoom на исходе часа игры.

После этого соперники из Таиланда оправиться уже не смогли, и третья карта вышла относительно спокойной для российской пятёрки. Они выходят в финальную часть TI12!

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Virtus.pro — Entity

А затем в борьбе за место в топ-8 и последнюю путёвку в финальную стадию TI12 столкнулись две приятные нашему глазу команды: российский ростер Virtus.pro с опытным Артёмом fng Баршаком в роли капитана и Entity с тремя русскоязычными игроками и тренером Даниилом MeTTpuM Гилёвым.

В итоге «мишки», которые до старта турнира считались чуть ли не главными аутсайдерами, сотворили ещё одну мини-сенсацию и вслед за BetBoom Team прошли в финальный этап «Инта» с участием восьми лучших команд. Однако за Дмитрия Fishman Полищука и его коллектив тоже немного обидно.

Что касается игр, то Virtus.pro на обеих картах показала простые, но хорошо работающие стратегии. Пятёрка Сергея G Брагина неспешно набирала преимущество и аккуратно продвигалась вперёд, избегая риска и ошибок. И пусть обе карты вышли довольно продолжительными и напряжёнными, главная задача выполнена. И это третья наша команда в решающей стадии «Инта»!

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Что будет дальше

По итогам сегодняшнего дня турнир покинули ещё четыре команды. Tundra Esports и Keyd Stars присоединились к Shopify Rebellion и Evil Geniuses — они занимают 13–16-е места и получат по $ 46 тыс. призовых. Talon Esports и АААА тоже закончили борьбу за титул, но на раунд позже — у них 9–12-е места и около $ 60 тыс.

Одновременно с этим определились два последних участника финальной недели The International 2023, которые обеспечили себе места в топ-8 — это российские BetBoom Team и Virtus.pro. Решающие матчи первенства мира пройдут на спортивном стадионе «Клаймэт Пледж-арена» с 27 по 29 октября.

Сетка плей-офф The International 2023

Результаты второго этапа The International 2023 по Dota 2 Фото: Valve

Расписание финального этапа плей-офф The International 2023

День 1, пятница

27 октября, 20:00. Нижняя сетка, nouns (США) — Gaimin Gladiators (Европа);

27 октября, 23:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Virtus.pro (Россия);

28 октября, 2:00. Верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Швеция);

28 октября, 5:00. Верхняя сетка, LGD Gaming (Китай) — Azure Ray (Китай).

День 2, суббота

28 октября. 20:00. Нижняя сетка, второй раунд;

28 октября, 23:00. Нижняя сетка, второй раунд;

29 октября, 2:00. Верхняя сетка, финал;

29 октября, 5:00. Нижняя сетка, полуфинал.

День 3, воскресенье