Лучшая бюджетная команда EA Sports FC 24 — создание состава с ограниченным бюджетом

В EA Sports FC 24 игроки в режиме Ultimate Team могут создать мощную конкурентоспособную команду за небольшие средства. Сегодня мы расскажем о лучших дешёвых игроках, которые позволят сэкономить деньги и усилить свой клуб на каждой позиции. На всю команду уйдёт около 25 000 монет — их можно заработать всего за несколько часов.

Голкипер (GK) — Яссин Боно

Фото: ea.com

При выборе недорогого, но эффективного вратаря в EA Sports FC 24 желательно присмотреть к Боно (Yassine Bounou) из Саудовской профессиональной лиги (ROSHN Saudi League). Этот голкипер получил рейтинг аж 85 и несколько важнейших атрибутов: 87 — на рефлексах, 84 — на позиционировании. Это один из лучших бюджетных вратарей для старта игры.

Страна: Марокко.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Хиляль».

Стоимость: 6200 монет.

Правый защитник (RB) — Хуан Куадрадо

Фото: ea.com

Хуан Куадрадо (Juan Cuadrado) — умелый правый защитник с рейтингом 80. Он уже по традиции получил пятизвёздочный рейтинг особых умений, поэтому сможет не только успешно отбиться от атак оппонента, но и поможет в нападении. Высокий темп, ловкий дриблинг и небольшая стоимость делают этого футболиста незаменимым игроком стартового состава.

Страна: Колумбия.

Лига: Serie A.

Клуб: «Интер».

Стоимость: 800 монет.

Центральный защитник (CB) — Бремер

Фото: ea.com

Бремер (Bremer) — центральный защитник с рейтингом «84». Он обладает хорошими защитными характеристиками — 85 баллов защиты и 83 пункта физических показателей. Этот мощный бразильский футболист станет отличной основой для формирования состава на старте Ultimate Team.

Страна: Бразилия.

Лига: Serie A.

Клуб: «Ювентус».

Стоимость: 1900 монет.

Центральный защитник (CB) — Рожер Ибаньес

Фото: ea.com

Ибаньес (Ibanez) — ещё один бразильский футболист из Саудовской профессиональной лиги со скоростью 85 и общим рейтингом 80. Эти параметры помогут привнести в оборонительную линию команды высокую скорость. Его совсем небольшая цена позволит сэкономить лишние монеты, поэтому он станет идеальным выбором в качестве надёжного центрального защитника.

Страна: Бразилия.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Ахли».

Стоимость: 1800 монет.

Левый защитник (LB) — Алекс Гримальдо

Фото: ea.com

При ограниченном бюджете стоит присмотреться к левому атакующему защитнику Алексу Гримальдо (Alex Grimaldo) с рейтингом 84. Он может похвастаться отличными качествами защитника, дриблингом и даже точным ударом. Его универсальность и скорость позволяют ему стать отличным дополнением к стартовой команде за относительно небольшую стоимость.

Страна: Испания.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Байер».

Стоимость: 1700 монет.

Правый полузащитник (RM) — Иньяки Уильямс

Фото: ea.com

Иньяки Уильямс (Iñaki Williams) из «Атлетика» — недооценённый правый полузащитник со взрывной скоростью и общим рейтингом 81. Он станет идеальным выбором для фланга с его темпом 93, а четырёхзвёздочные умения обеспечат универсальность в финтах по доступной цене.

Страна: Гана.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Атлетик» Бильбао.

Стоимость: 1700 монет.

Левый полузащитник (LM) — Адриен Рабьо

Фото: ea.com

Адриен Рабьо (Adrien Rabiot) предлагает всесторонне развитую полузащиту, которая не потребует больших вложений. С общим рейтингом 84 и небольшой ценой он сочетает в себе физическую силу, передачи и дриблинг, что делают его надёжным футболистом в центре полузащиты, пускай бегает он не так быстро.

Страна: Франция.

Лига: Serie A.

Клуб: «Ювентус».

Стоимость: 1700 монет.

Центральный полузащитник (CM) — Родриго Де Пауль

Фото: ea.com

Родриго Де Пауль — ещё одна жемчужина с небольшой стоимостью и общим рейтингом 84. Он обладает большой выносливостью и универсальностью и умеет работать «бокс-ту-боксом», выполняя большой объём работы на поле. Также Де Пауль получил четырёхзвёздочные умения и сбалансированные для своей цены характеристики.

Страна: Аргентина.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Атлетико» Мадрид.

Стоимость: 2500 монет.

Левый вингер (LW) — Габриэл Мартинелли

Фото: ea.com

Габриэл Мартинелли (Gabriel Martinelli) может похвастаться множеством полезных навыков — от впечатляющих пасов и скорости до физических данных и удара — которые значительно усилят атакующий потенциал команды.

Страна: Бразилия.

Лига: Premier League.

Клуб: «Арсенал».

Стоимость: 2200 монет.

Правый вингер (RW) — Лерой Зане

Фото: ea.com

Несмотря на другую основную позицию, Лерой Зане (Leroy Sané) получил очень высокие показатели темпа, удара, дриблинга и паса. Эти параметры неплохо усилят темп атаки на ворота соперника.

Страна: Германия.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Бавария».

Стоимость: 1700 монет.

Нападающий (ST) — Дарвин Нуньес

Фото: ea.com

Дарвин Нуньес (Darwin Núñez) при небольшой стоимости выглядит очень надёжным нападающим с хорошими физическими данными, скоростью и способностью доставить большие неприятности защитникам оппонента. Эдакий Эрлин Холанд на минималках.

Страна: Уругвай.

Лига: Premier League.

Клуб: «Ливерпуль».

Стоимость: 1300 монет.

Запасные

Фото: ea.com

В запас можно выбрать огромное количество недорогих футболистов, бóльшую часть которых мы отметили в нашем отдельном материале. В качестве хорошего примера выделим центрального защитника Матса Хуммельса (Mats Hummels) с общим рейтингом 83 и низкой стоимостью в 900 монет или центрфорварда Жоау Феликса (João Félix) c общим рейтингом 81, высоким дриблингом и темпом.