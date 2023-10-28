Увы, не обошлось и без потерь — но избежать их было невозможно.

Наша Team Spirit — уже в топ-3! Итоги первого дня финала The International 2023 по Dota 2

Этой ночью в Сиэтле начался решающий этап The International 2023. В борьбе за титул чемпиона мира по Dota 2 оставались лишь восемь команд, которым предстояло выявить сильнейшего перед многотысячной аудиторией «Климат Пледж-Арены».

После игрового дня претендентов на трофей осталось лишь шестеро, а два коллектива вышли в финал верхней сетки и обеспечили себе место в тройке лучших по итогам TI12. Об итогах главной пятницы этого года в «Доте» — в материале «Чемпионата».

Церемония открытия

Перед главными играми первенства мира участники переехали из конференц-центра Сиэтла на большой хоккейный стадион — «Климат Пледж-Арену», на которой свои матчи проводит «Сиэтл Кракен» из НХЛ. Теперь за матчами вживую наблюдали более 15 тыс. человек, что только увеличило напряжение в игровых кабинках.

Программу дня начала короткая, но яркая церемония открытия. Живая музыка из «Доты» в исполнении оркестра, мемное обращение от Гейба Ньюэлла (руководителя студии-разработчика игры) — и вот уже команды начали битву за главный трофей сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Dota 2 Stream. Права на видео принадлежат Valve.

nouns — Gaimin Gladiators

Первая серия на вылет с турнира, увы, не порадовала даже подобием интриги. Американская команда после невероятной серии с действующими чемпионами из Tundra снова вернулась к роли безнадёжного аутсайдера — и пятидневная пауза положения дел не изменила.

У местных фанатов Dota 2, конечно, теплилась надежда на сюрпризы — но nouns оказались не в состоянии остановить набирающих ход «гладиаторов». Обе карты закончились очень быстро и практически без борьбы.

Европейская пятёрка с российским керри Антоном dyrachyo Шкредовым победила 2:0 и продолжает разгоняться, возвращая себе статус одного из фаворитов первенства мира. nouns же его покидает — впрочем, для команды из США топ-8 уже хороший результат.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

BetBoom Team — Virtus.pro

В следующем матче на выбывание сетка столкнула две российские команды. Небольшим фаворитом (скорее по статусу) шла BetBoom, но Virtus.pro неплохо набрали по ходу турнира и даже смогли навязать борьбу.

Увы, этого оказалось недостаточно, и VP покидают The International, занимая 7–8-е место. Отличный результат для коллектива, который до старта ЧМ считался одним из главных аутсайдеров — но наши игроки, понятное дело, всё равно разочарованы.

Обидно ещё и то, что на первой карте «медведи» просто дали соперникам фору. Ошибки на стадии выбора персонажей оказались настолько критичными, что BetBoom Team без шансов разобрали оппонентов.

Однако на второй карте Virtus.pro реабилитировались и вместе с соперниками показали красивую игру с кучей хайлайтов и камбэков. Самая долгая игра на турнире, отыгрыш огромного преимущества, рекорд керри VP по урону за все «Инты» — жаль, но этого оказалось недостаточно, чтобы перевести матч на третью карту.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Team Spirit — Team Liquid

В верхней сетке команды сегодня цена ошибки была меньше: победитель серии шёл дальше и обеспечивал себе минимум топ-3, а неудачник оставлял себе шансы на чемпионство, но оказывался в шаге от вылета.

Наши парни из Team Spirit столкнулись с европейской пятёркой Team Liquid, и противостояние вышло очень ярким. В равной борьбе победу одержали «драконы», хотя матч получился очень непростым.

Хотя начиналось всё отлично — хороший драфт и уверенная победа на первой карте, близкая к разгрому. Казалось, исход уже предрешён, но во второй игре удивляла уже Team Liquid: в середине игры несколько раз заставили «спиритов» ошибиться и смогли сравнять счёт по картам.

Решающая игра во многом напоминала вторую. У «жидких» получалось ловить соперника, но в определённый момент преимущество перестало расти — персонажи Team Spirit набрали силу, пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова лучше проводила сражения и всё-таки смогла победить! Теперь до титула осталось всего два шага.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

LGD Gaming — Azure Ray

Закрывало игровой день ещё одно дерби — на сей раз лицом к лицу встретились два китайских коллектива. LGD Gaming перед началом матча, как и перед стартом турнира, выглядела фаворитом. И, надо сказать, полностью оправдала ожидания.

Ветераны из Azure Ray (вероятно, многие помнят Maybe, Chalice и fy из «золотого» поколения китайской «Доты») лучше проводили первые минуты, но потом не смогли удержать преимущество — LGD действовали быстрее и увереннее. В итоге обе карты вышли содержательными, но завершились уверенной победой пятёрки xiao8.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Итоги дня и расписание на 28 октября

Итак, по итогам первого из трёх дней финального этапа The International 2023 турнир покидают две команды — российская Virtus.pro и nouns из США. Они поделят 7–8-е место и получат примерно по $ 78 тыс. призовых.

В то же время Team Spirit и LGD Gaming вышли в финал верхней сетки. Чтобы попасть в главный матч за титул и $ 1,4 млн, у них будет два шанса — нужно побеждать либо сегодня, либо завтра вечером.

Сетка финала плей-офф The International 2023

Текущая сетка финальной стадии плей-офф The International 2023 Фото: Valve

Сегодня вечером и ночью пройдут первый матч за выход в гранд-финал, а также три матча на вылет. По итогам игрового дня останется лишь три претендента на титул чемпиона мира по Dota 2.

Расписание игр второго дня финального этапа The International 2023:

Прямая трансляция The International 2023 по Dota 2 на русском языке