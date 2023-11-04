Режиссёр «Гарри Поттера» снял фильм «Продавцы боли»: как мечта превратилась в триллер

Чтобы выжить, стриминговым сервисам нужно ежемесячно выпускать море контента. Естественно, с таким потоком не каждый фильм окажется хитом уровня «Ирландца». Будут и проходняки, которые приятно смотрятся и быстро забываются.

«Продавцы боли» — как раз такой середняк. Вы не включите новинку в список главных хитов года и вряд ли что-то вспомните о ней через пару дней, но ради неоднозначного сюжета и актёрской игры её стоит оценить.

«Продавцы боли»: где смотреть?

Фильм вышел в онлайн-кинотеатре Netflix. Есть официальные субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Netflix.

Трагичная история о мечте и сделке с совестью

Лайза Дрейк (Эмили Блант) — умная и красивая женщина, которая пережила неудачный развод и оказалась на обочине жизни. Денег не хватает, нормальной работы нет, дочка болеет и нуждается в дорогостоящем лечении. Увы, Лайза даже нормальный ночлег обеспечить не может — герои шатаются по гаражам и захудалым отелям. Впрочем, девушка не сдаётся и каждую ночь читает мантру: «Я не проживу пустую жизнь, я исполню мечту».

Однажды Лайзе подворачивается шанс. Она знакомится с эгоистичным фармацевтом Питом Бреннером (Крис Эванс). Его компания идёт ко дну и цепляется за любую возможность на спасение — даже за красавицу Лайзу, которая становится продавцом нового лекарства. Если она заключит договор с парой докторов, заработает баснословные деньги.

Лайза и её дочь Фото: Netflix

По законам жанра сначала всё идёт наперекосяк. Врачи не замечают героиню, конкуренты легко её обходят, ситуация становится всё безнадёжнее. Вот только «Продавцы боли» умело притворяются фильмом о мечте — поэтому в момент предельного отчаяния Лайза добивается первой победы. Потом ещё одной. И ещё. Так мечта постепенно становится явью!

Проблема в том, что сюжет основан на одноимённой книге о фармацевтах, которые втирались в доверие к докторам, заваливали их подарками, возили на курорты. Всё ради рецептов на конкретные препараты, которые потом выпишут медики. Порой выгода затмевала разум, поэтому лекарства не всегда были проверенными. В результате такой халатности в США случился опиоидный кризис: больные массово подсаживались на обезболивающие и постепенно убивали своё здоровье.

Подобное происходит и в «Продавцах боли». У фильма позитивная основная часть, где герои покоряют мир и с разной степенью осознанности совершают преступления, и безжалостная кульминация, рушащая жизни и наказывающая за грехи.

Триумф продлится недолго Фото: Netflix

Фанаты Гарри Поттера недолюбливают Дэвида Йейтса за последние экранизации, но в этот раз режиссёру удалось достойно рассказать противоречивую историю. «Продавцам боли» не хватает лоска, присущего лучшим жанровым фильмам, но достоинств у новинки хватает. Сюжет завораживает динамикой, на фоне звучит приятная музыка, красивых кадров полно, а актёры стараются — ничего выдающегося, но смотреть приятно.

Подонок из Криса Эванса лучше, чем герой

Главная звезда фильма — Эмили Блант. Ей удалось воплотить сложный образ: прошлое Лайзы трагично, настоящее туманно, а желание обеспечить дочке достойную жизнь разрывает изнутри. Мотивация простая, однако её хватает, чтобы переманить зрителя на сторону героини. Она творит плохие дела и заслуживает наказания — вот только ругать девушку не хочется. Это значит, что у сценариста и актрисы всё получилось.

Также стоит похвалить Криса Эванса, который повесил на гвоздь супергеройский костюм и вернулся к ролям харизматичных негодяев. Его персонаж не такой самовлюблённый, как в «Скотте Пилигриме», и не такой злой, как в «Сером человеке», но болеть за Пита Бреннера всё равно не хочется. Персонажу плевать на мораль, закон и пострадавших — главное, чтобы деньги текли рекой. Конечно, образ плоский, но Эванс вытягивает его фирменными ухмылками, импульсивностью и яркими фразами.

Эмили Блант и Крис Эванс Фото: Netflix

«Продавцы боли»: стоит ли смотреть?

«Продавцы боли» — хороший фильм на один раз. Вы вряд ли будете обсуждать его на форумах и советовать друзьям, но и жалеть о просмотре не станете. Если не знаете, чем занять вечер, или хотите больше узнать о фармацевтическом бизнесе, оцените новинку.

Оценка «Продавцы боли» — 7/10

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Крепкая неоднозначная история

Смотреть на Криса Эванса и Эмили Блант приятно.

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