Какие фильмы Marvel так и не дожили до выхода: «Человек-паук» пострадал больше всех

Недавно стало известно, что боссам Marvel Studios не очень понравился отснятый материал по сериалу «Сорвиголова: Рождённый заново». Речи о полной отмене нет — сериал решили полностью переделать.

Однако многим другим картинам в разное время везло не так сильно, и компания закрывала их производство. Сегодня мы решили вспомнить 10 отменённых фильмов Marvel.

«Невероятный Халк 2»

Многие уже подзабыли, но киновселенная «Марвел» началась не только с «Железного человека» (2008), но и с «Невероятного Халка» (2008).

Вот только если Тони Старк превратился в центральную фигуру, то судьба Брюса Бэннера оказалась куда грустнее. В значительной степени на это повлияло то, что все права на сольные фильмы до недавнего времени принадлежали Universal Pictures. По слухам, их удалось вернуть в Disney только в июне 2023 года.

Первый «Невероятный Халк» неудачно выступил в прокате, а заодно получил низкие оценки. Дополнительные проблемы доставил исполнитель главной роли Эдвард Нортон, постоянно ругавшийся со всеми и пытавшийся протолкнуть свои идеи.

«Невероятный Халк» Фото: Universal

В конце концов студийные боссы заменили исполнителя на более спокойного Марка Руффало. При этом сиквел действительно планировали: режиссёр хотел ввести в мир больше Халков разных цветов, но провал и отсутствие прав сказали финальное слово — до сих пор Халк не получил сольного проекта.

«Нелюди»

По изначальной задумке команда Нелюдей должна была появиться в третьей фазе киновселенной. Вводить их планировалось через собственный фильм — его создание начали в 2014 году, а выход планировали в ноябре 2018-го.

Однако затем начались проблемы. Сначала у авторов никак не получалось уместить историю Королевской семьи в рамки одной картины. Получалось либо слишком громоздкое кино, либо несвязный набор событий.

Глядя на это, руководство Marvel Studios решило изменить планы на построение команды в киновселенной, переделав готовые наработки под сериал. Начался он с громкой премьеры двух серий в кинотеатрах IMAX, а закончился закрытием после первого сезона. Сериал унаследовал все проблемы ранних версий кино, не сумев интересно показать персонажей и влюбить зрителей в них.

«Нелюди» Фото: Disney

«Человек-паук 4»

В первом десятилетии XXI века не существовало более популярного супергероя, чем Человек-паук: третий фильм Сэма Рэйми оказался не очень удачным, но денег он собрал немало и всё равно считался поклонниками далеко не посредственностью.

Ожидаемо в Sony планировали взяться за продолжение: все ключевые создатели и актёры уже подтвердили своё возвращение, однако после «Человека-паука 3» (2007) режиссёр Сэм Рэйми хотел уделить больше внимания и времени сценарию и истории. В Sony, впрочем, хотели выпустить новый фильм побыстрее — и желательно с меньшим бюджетом.

Всё это вылилось в закулисные интриги, где фильм Рэйми решили отменить в пользу полного перезапуска истории — с новыми актёрами, новым режиссёром. Сам Рэйми позже признавался, что понимал принятое Sony решение.

Тоби в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) Фото: Sony

«Новый Человек-паук 3»

Иронично, но перезапущенная история Человека-паука продержалась и того меньше — после отличного первого фильма последовал провальный сиквел, который стоил огромных денег, а принёс только разочарование поклонникам и чрезвычайно низкие сборы для студии.

В Sony рассматривали множество вариантов развития событий, но в итоге сошлись на самом нетривиальном: Человека-паука ждёт ещё один перезапуск, но за его создание возьмётся именно Marvel Studios, а герой станет частью большей киновселенной. Съёмки проходили на деньги Sony.

Ставка сыграла: новые фильмы стали самыми кассовыми в истории супергероя, «Нет пути домой» (2021) вообще собрал почти $ 2 млрд, а Sony смогла ещё и сохранить права на супергероя и его злодеев.

Эндрю Гарфилд в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) Фото: Sony

«Люди Икс Начало: Магнето»

Сольный фильм про Росомаху с подзаголовком «Начало» должен был запустить целую ветку отдельного кино про персонажей «Людей Икс» — а одним из них должен был стать Магнето.

Создатели фильма, среди которых был сценарист «Тёмного рыцаря» (2008) Дэвид Гойер, описывали проект как смесь «Пианиста» (2005) и «Людей Икс». Однако низкие оценки критиков и зрителей поставили проект про Магнето на паузу, а в итоге наработки использовали для создания перезапуска «Люди Икс: Первый класс».

«Люди Икс: Первый класс» Фото: Fox/Disney

«Гамбит»

Мечта Ченнинга Татума, который всеми возможностями пытался реализовать проект — буквально как Райан Рейнольдс боролся за «Дэдпула» (2016). Однако на этот раз судьба сложилась иначе: «Гамбит» так и не добрался до экранов, хотя его съёмки стартовали в феврале 2019 года.

Фильм отменили, поскольку его съёмки проходили ровно в момент слияния Disney и Fox — и новые владельцы посчитали, что смысла снимать отдельный фильм без привязки к киновселенной Marvel попросту нет, а героя позже представят вместе с Людьми Икс.

Фанатская работа: Ченнинг Татум в роли Гамбита Фото: Соцсети

«Шан-Чи»

Речь сейчас не про «Шан-Чи и легенда десяти колец» 2021 года.

Сольная картина об азиатском супергерое входила в число первых фильмов, из которых Marvel Studios собиралась собрать свою киновселенную. Руководство считало, что, несмотря на относительную неизвестность персонажа, благодаря «очень диснеевской истории» в комиксах у него отличный кассовый потенциал.

В качестве затравки в первом «Железном человеке» даже появилась организация «Десять колец». Намёк на героя или злодея Мандарина должен был появиться в конце «Мстителей» (2012). Однако из-за резких изменений сюжета «Железного человека 3» (2013) с дебютом Шан-Чи пришлось повременить.

Шан-чи в киновселенной Marvel Фото: Disney

«Нэмор»

«Аквамена от Marvel» пытались экранизировать с 90-х годов. Однако в те времена права на него переходили из рук в руки, пока в 2014 году не вернулись к Marvel. Вот только, как и в случае с Халком, права на сольный фильм остались в руках Universal Pictures.

«Марвел» с 2016 года пыталась договориться с ними о том, чтобы ввести персонажа в свою киновселенную. Руководство было настолько уверено в успехе переговоров, что даже начало кое-какие работы над картиной. Вот только с юридической точки зрения ситуация с правами на Нэмора оказалась настолько запутанной и сложной, что снимать отдельное кино про него было совершенно неневозможно.

Производство остановили, а сам герой появился только в «Чёрной Пантере: Ваканда навсегда» (2022) в качестве злодея.

Нэмор в «Чёрной Пантере: Ваканда навсегда» Фото: Disney

«Чёрная вдова»

Активная работа над неназванным проектом про Чёрную вдову стартовала в 2004 году. За производство отвечала компания Lionsgate, а в кресло сценариста и режиссёра устроился Дэвид Хейтер («Люди Икс»). По его задумке должен был получиться шпионский триллер, в котором героиня сталкивалась бы с советским прошлым.

Однако в 2005-м по инициативе продюсеров разработку фильма закрыли. Напрямую о причинах такого решения не говорили, но в те годы Marvel начала активно возвращать права собственных персонажей. И Наташа Романофф «вернулась домой» в числе первых, сразу после Железного человека и Халка.

Чёрная вдова в «Железном человеке 2» (2012) Фото: Disney

«Зловещая шестёрка»

В финале «Нового Человека-паука 2» зрителям показали прямой намёк на появление знаменитой команды суперзлодеев — и такой фильм действительно разрабатывался. Режиссёром и сценаристом назначили Дрю Годдарда, релиз наметили на 2016-й, а основная задумка крутилась вокруг истории искупления.

Ожидалось появление Зелёного гоблина (Дэйн Дехаан) и Носорога (Пол Джаматти), а также Доктора Октавиуса, Мистерио, Чёрной Кошки, Песочного Человека, Стервятника и, конечно же, самого Человека-паука (Эндрю Гарфилда).

Но все планы испортил провал «Высокого напряжения», после чего спин-офф частично отменили. Несмотря на существование Человека-паука в киновселенной, Sony до сих пор не оставляет надежды снять фильмы про злодеев — хоть и без участия самого супергероя.

«Новый Человек-паук 2» (2014) Фото: Sony

«Человек-паук» Джеймса Кэмерона

Да, фильмов про Человек-паука пытались снять невероятно много. Наверное, обиднее всего, что это не получилось у двух легендарных режиссёров — Джеймса Кэмерона («Терминатор») и Дэвида Финчера («Семь», «Бойцовский клуб», «Социальная сеть»).

У первого на руках уже был готовый сценарий: он планировал взяться за фильм перед «Титаником» (1997), а главным злодеем видели Отто Октавиуса, которого могли сыграть Арнольд Шварценеггер или Лэнс Хенриксен.

Однако возникло много проблем с правами на фильм, из-за чего съёмки отложили, а Кэмерон на это время отвлёкся на фильм «Правдивая ложь» со Шварценеггером. После он решил полностью пересмотреть фильм про супергероя, сделав его мрачным, с нецензурной лексикой и даже показав сексуальный эпизод. Злодеями должны были стать Электро и Песочный человек.

В итоге фильм так и не сняли, поскольку во второй половине 90-х все вовлечённые студии прошли через череду огромных проблем, а Джеймс Кэмерон даже затаил на студию Fox обиду, поскольку та не хотела разбираться, кому принадлежат права на его сценарий: «Сэкономив пару тысяч долларов они потеряли франшизу на 2 млрд долларов».

Человек-паук в игре «Человек-паук 2» Фото: Sony

А за какой отменённый фильм вам обиднее всего, какой хотелось бы увидеть на экранах?