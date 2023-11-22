Куда россиянам переводить аккаунт Steam: Турция больше не вариант

20 ноября 2023 года Steam отказался от региональных валют в Турции, Аргентине и ещё в 23 странах. Это значит, что теперь там все цены на игры указываются в американских долларах.

Крупные издатели и даже обычные разработчики серьёзно повысили цены в обоих регионах, хотя раньше это были два самых выгодных региона для виртуальной миграции. После ухода множества компаний весной 2022 года Турция стала особенно выгодной для россиян, где все игры не только были доступны для покупки, но и продавались дешевле привычных для России цен.

Больше всего, конечно, пострадали местные жители, для которых новые крупные хиты обходятся в солидную часть месячной зарплаты — в случае некоторых даже дороже месячной зарплаты. Теперь турки и аргентинцы будут дожидаться крупных распродаж и серьёзно экономить на своём лобби.

Подробнее о реакции жителей Турции и Аргентины: «Пара игр обходится в мою зарплату»: игроки из Турции — об отказе Steam от местных цен

Игроки из России же вынуждены либо оставаться в Турции или Аргентине с довольно внушительными ценниками, где цены на новинки доходят до 7000 рублей, либо же искать выход из ситуации. И он есть: переход в Казахстан. Это чуть ли не последний вариант, где цены ещё относительно невысокие, а покупать игры просто.

Цены на игры в Казахстане

Цены здесь примерно такие же, какие были и в России до ухода крупных издателей. Общее повышение стоимости игр в Steam затронуло и Казахстан, однако регион всё ещё остаётся одним из самых выгодных в мире.

Так, недавние новинки вроде Starfield обойдутся в 25 000 тенге — это около 5000 рублей. Менее смелые издатели выставляют более приятные ценники:

свежая Lords of The Fallen со скидкой на текущей распродаже обойдётся в 11 879 тенге (около 2200 рублей);

игры Ubisoft (Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6) можно приобрести за 700-800 рублей. Соотношение валют по состоянию на осень 2023 года — 1 к 5.

Цены на игры в Steam в Казахстане Фото: Valve

Цены в Казахстане во многом зависит от курса рубля по отношении к тенге. Чем сильнее рубль, тем будут дешевле игры — и наоборот.

Какие игры доступны в Казахстане

Из Казахстана не уходили крупные издатели, поэтому в стране доступны все игры Electronic Arts, Sony, Capcom, Ubisoft, Blizzard и других компаний. Пожалуй, единственное важное исключение здесь — Atomic Heart, которая в странах СНГ продаётся только в российском магазине VK Play.

Страница игр Sony в Steam — все проекты доступны без каких-либо ограничений Фото: Steam

Во всём остальном казахстанский Steam остаётся самым доступным регионом для россиян.

Как покупать игры в Казахстане

Покупать игры проще, чем в Турции или Аргентине. Для этого достаточно завести себе кошелёк на QIWI или на WebMoney, создать счёт в тенге и отправлять оттуда деньги прямо на кошелёк Steam. Сделать это можно в том числе и с обычного рублёвого счёта, однако этот способ периодически пропадает из доступных опций сервиса.

Также многие игры для Казахстана можно приобретать на сторонних маркетплейсах, где продавцы отправляют игру подарком. Многие из подобных проектов могут быть недоступны для отправки в Россию, что делает СНГ-регион ещё более актуальным для россиян.

Наконец, покупать игры можно с помощью ключей. В отличие от России, в Казахстане активируются абсолютно все ключи, предназначенные для СНГ. Это значит, что с казахстанским аккаунтом можно приобрести, например, игры Warner Bros., включая Mortal Kombat 1 и Hogwarts Legacy — большую ролевую игру по «Гарри Поттеру».

Ключ для Hogwarts Legacy не подойдёт для России и Беларуси Фото: «Бука»

Перед покупкой ключей и подарков у сторонних продавцов всегда внимательно читайте описание товара и отзывы других покупателей. Кроме того, пользуйтесь только проверенными площадками — в таком случае вы в разы уменьшите риск нарваться на мошенника.

Казахстан и Steam: стоит ли переходить?

После серьёзного повышения цен в Турции и Аргентине виртуальная миграция в Казахстан кажется не просто одним из лучших вариантов для россиян, а фактически лучшим и единственным. Тут доступны игры всех крупных издателей, ценник примерно соответствует стоимости проектов в странах СНГ, а пополнять кошелёк или покупать проекты с помощью сторонних продавцов здесь как никогда просто.