«Пара игр обходится в мою зарплату»: игроки из Турции — об отказе Steam от местных цен

20 ноября Steam официально отказался от региональных валют в Турции и Аргентине. Это значит, что теперь все цены на игры и программы в этих странах указываются в долларах США, но скорректированы под местные региональные особенности.

Несмотря на рекомендации Valve, цены на игры в Турции и Аргентине всё же заметно поднялись. Об этом сообщают местные пользователи Reddit, которые отметили невероятный рост цен на некогда относительно дешёвые игры. Речь идёт о многократном повышении стоимости проектов, после которого геймеры начнут максимально экономить на любимом хобби.

Некоторые отзывы геймеров из Турции и Аргентины по поводу изменения цен в Steam

Я из Аргентины. Вчера я потратил 46 тысяч песо на покупку нескольких игр. Сегодня они обошлись бы мне в 701 тысячу песо.

Я потратил чуть около 2000 лир на более чем 50 игр. Сегодня только Psychonauts 2 обойдётся мне в 1700 лир.

Я из Турции. В прошлом месяце я потратил 1400 лир на несколько игр по обновлённым ценам. Сейчас они обошлись бы мне в 11000 лир…

Сейчас в Турции цены на игры стали слишком высокими. 70 долларов за игру — это много для турок. Более половины домохозяйств зарабатывают меньше 400 долларов в месяц.

Да, турецкие игроки уходят из Steam, грустно, очень грустно. Когда пара игр обходится тебе в месячную зарплату, это уже совсем не смешно.

Как турецкий геймер я никогда ни в чём не винил Valve. Отказ от лиры связан с моей страной, потому что у неё смехотворная экономика, а правительственные чиновники ничего с этим не делают. Что ж, спасибо Valve за то, что так долго держались.

Я не скачивал пиратские игры ни разу с тех пор, как начал сам зарабатывать, и я благодарен Valve за это. В будущем я буду просто ждать скидок.

Что ж, теперь инди-игры типа Binding of Isaac стоят на уровне моей зарплаты, спасибо.

Valve отказалась от региональных цен в Турции и Аргентине за сутки до старта большой осенней распродажи.