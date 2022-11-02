20 часов в мультиплеере Modern Warfare 2. Кошмарная и прекрасная Call of Duty

28 октября состоялся полноценный выхода Call of Duty: Modern Warfare 2. Шутер, безусловно, ждали. Это уже подтверждают и первые данные о продажах, ведь за первые трое суток новинка поставила абсолютный рекорд франшизы — ей удалось превзойти запуск Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011).

Мы уже прошли сюжетную кампанию и успели поделиться своими впечатлениями — в целом нам понравилось, хотя разработчикам явно не хватило времени на доработку одиночного режима, чтобы он стал настоящей классикой Call of Duty. А может, оно им уже и не надо было.

С мультиплеером, к сожалению, тоже не всё однозначно. За прошедшие дни мы провели в сетевых баталиях больше 20 часов и прокачались до максимального ранга. Впечатления смешанные — тут настолько много сделано хорошо, но есть какие-то совершенно детские проблемы.

Мы решили не делать классический обзор мультиплеера Modern Warfare 2, поскольку это попросту бесполезно. Infinity Ward в ближайшие месяц-полтора успеет оперативно поменять многое. Считайте текст, скорее, впечатлениями, актуальными на момент выпуска материала.

Добивания — красивые, но насколько же бесполезные

Это всё ещё лучшая Call of Duty

Modern Warfare 2 продолжает развивать идеи перезапуска 2019 года — здесь и эталонная стрельба, и превосходные анимации, и отличное ощущение самого персонажа. Визуально MW2 — шедевр. Самый технологический шутер стал только лучше. Даже не до чего особо докопаться.

Даже дизайн карт стал лучше, они куда более продуманные, чем на старте прошлой Modern Warfare. Что особенно забавно, правда, именно визуально они стали не такими интересными (у MW 2019 полностью обратная ситуация).

Глобальное отличие MW2 — снижение темпа. Игроки двигаются более размеренно, а подкаты и прыжки теперь имеют реальную инерцию, которая не даёт бездумно носиться по уровням в духе какого-нибудь Флэша. В Infinity Ward явно пытались в очередной раз сократить скорость. По мне, именно тут наконец-то нашли идеальный баланс.

Ничего особенного, проходите мимо

Одна из главных проблем Call of Duty — невозможность удержать обычных игроков после релиза. Вскоре после релиза остаются одни, извините, задроты, а «казуалам» попросту становится слишком сложно играть — и вполне справедливо они уходят. В итоге каждые матчи превращаются в противостояние «душнил», знающих каждый угол карты. Играть в подобное на расслабоне вечером после работы попросту не получается.

И уже по бете Modern Warfare 2 было видно, как все эти хардкорщики ненавидели массу изменений, которые разработчики ввели ради решения этой проблемы. MW2 — дружелюбная для казуалов Call of Duty. В моём понимании, это самое правильное решение.

В целом геймплей Modern Warfare 2 просто великолепен, и во время самого матча игра попросту замечательна.

Интро на картах — класс

Но разных проблем слишком много

Всё это хорошо, но у Modern Warfare 2 какое-то неприличное количество проблем разного масштаба. Обычно Call of Duty стартует почти безупречно. Тут же уже почти неделю не могут исправить критические ошибки. Скорее всего, эта часть статьи быстро устареет, но сейчас всё это актуально, а больше молчать уже не получается.

Во-первых, спустя шесть дней игра до сих пор стабильно вылетает на всех платформах. Это случается исключительно, когда играешь в команде с друзьями, и спустя столько времени чуть ли не самый популярный онлайн-проект на планете всё ещё не смог исправить настолько критический баг.

На ПК игроки, думаю, не раз столкнулись с таким вылетом. Это одна из самых популярных ошибок

Во-вторых, хватает других мелких проблем. Например, не меняются всякие визуальные отображения типа значка и карточки профиля — и до сих пор не исправлено. А ещё пинги отключили, поскольку они не снимались с врагов. Короче, ничего прямо критичного, но как-то многовато всякого.

Впрочем, всё это мелочи на фоне фундаментальных проблем самой игры.

Что. Случилось. С. Интерфейсом?!

Перезапуск 2019 года представил новый интерфейс — минималистичный и понятный. Он не был перегружен, он не запутывал. Всё было хорошо — в общем-то, как и в большинстве предыдущих Call of Duty. Позже именно его со своими наворотами использовали в Black Ops: Cold War и Vanguard. В Modern Warfare 2 же решили полностью пересобрать меню — и получилось просто ужасно.

Вот! Всё на одной вкладке — всё работает бесшовно. Зачем было менять?

Кажется, это единственный пункт, где абсолютно все в сообществе сошлись в едином мнении. Причём за неделю активной игры я даже начал привыкать к нему, но это явно не заслуга разработчиков, да и ключевое слово — привыкать. Объединяться в тусовки с друзьями очень неудобно, плейлисты находятся в разных меню с раздражающим соединением.

Ты будто бы постоянно борешься с меню — оно мешает, а не помогает ориентироваться.

Вдобавок к этому ещё и не хватает каких-то базовых функций вроде нормальной страницы со статистикой. Фанаты через слёзы смеются, что всё меню в целом напоминает какое-то мобильное приложение — и позже стало известно, что сейчас в Infinity Ward работает бывший дизайнер ТВ-сервиса Hulu.

И интерфейсы слишком уж похожи, чтобы оказаться обычным совпадением

Ещё переработали прокачку оружия. Вместо классической системы, когда открываешь оружие и прокачиваешь его, открывая абсолютно все обвесы, ввели гибридную модель. Теперь у стволов есть «основа» и «семейство». Внутри семейства находятся все виды оружия, которые могут использовать общие обвесы.

Особенность презентовали таким образом, что теперь не придётся каждый раз прокачивать оружие, чтобы открыть те же самые обвесы. На деле же всё стало только хуже, сложнее и запутаннее. Даже если у вас открыты нужные обвесы, вы не можете их установить на оружие, пока не прокачаете его до определённого уровня.

Через чрезмерно неудобные меню надо изучать, а какие обвесы открываются когда и на каком оружии, чтобы их можно было использовать на другой пушке. В общем, может, и пытались сделать лучше, но на деле сделали только хуже.

Прокачайте ШЕСТЬ пушек, чтобы открыть все обвесы. Что за чушь?

Фанаты подозревают, что, так усложнив систему, разработчики хотят мотивировать аудиторию тратить деньги на чертежи в магазине — это когда вы просто покупаете ствол в красивой обёртке с оптимальными обвесами. Нажали кнопочку – и всё готово, ничего прокачивать не надо.

Открыто больше 70 обвесов для платформы — и на новой пушке закрыты все слоты. Серьёзно?

Обычно я считаю такое слишком надуманным, но чем больше я думаю об этом, тем больше мне действительно кажется, что это может быть правдой — или частично правдой. Зная, как Infinity Ward абсолютно плюёт на мнение фанатов, я сомневаюсь, что эту систему за два года активной поддержки хоть как-то пересмотрят.

В целом для Modern Warfare 2 тут ещё явно пытались раздуть количество всего — у каждой пушки есть как минимум чрезмерно близкий аналог, который раньше был бы той же пушкой просто с другими обвесами, да и клонированных обвесов масса. Одинаковые характеристики и достоинства с недостатками. В общем, контент ради контента.

У местного «Калашникова» сразу 22 вида рукоятей. Куда столько?!

Хорошо и плохо

Вот и получается, что Modern Warfare 2 — игра контрастов. С одной стороны, у нас превосходный шутер. Во время сетевых матчей к игре вообще никаких вопросов. Всё сделано превосходно. С другой стороны, между матчами приходится взаимодействовать с ужасными меню, где ещё и предприняли совершенно ужасные решения.

Хочется надеяться, что сейчас Infinity Ward внимательно изучает отзывы и планирует исправлять всё ошибки. Очень уж обидно, что проблемы шутера совсем детские. Тут не протестировали, тут решили менять по принципу «лишь бы поменять».

Один прыгает на месте, другой просто наблюдает

Вот даже взять главное меню, где представлены выбранные игроками оперативники. В прошлой Modern Warfare герои просто шли и их было хорошо видно. Сразу было понятно, как выглядишь ты и твои соратники.

В Modern Warfare 2 зачем-то сделали какой-то ангар, где основной фокус именно на твоём персонаже — а все остальные в лобби находятся где-то на фоне. Ещё одно неудачное решение, вместо понятного показа всех героев группы мы видим лишь одного героя. А когда матчи начинаются, герои постоянно телепортируются кто куда.

Что за бесполезные нагромождения?

Modern Warfare 2 буквально разрывается на две половины. Где всё отлично (геймплей во время матчей) и всё плохо (меню, интерфейс). Радует, что всё это действительно можно исправить. Пугает, что именно за Infinity Ward такое раньше не замечалось — очень уж они любят не слушать аудиторию.

Ещё в 2019 году все очень громко высказывали своё недовольство решением отказаться от отображения врагов на миникарте, когда те стреляют без глушителя. Их показывают на компасе, но не на миникарте. Студия не послушала игроков. Аналогичные крики вновь возникли.

Это не всё

Ещё у Modern Warfare 2 есть три кооперативные миссии. Забейте. Совершенно бесполезные задания, которые стоит пробежать разве что ради лёгких трофеев и разблокировки нескольких оперативников. Никакого интересного геймплея тут ждать не стоит. Противники очень глупые. Но сражения происходят на карте из грядущей 16 ноября Call of Duty: Warzone 2.

Вдобавок не стоит забывать про масштабные сетевые сражения «32 на 32» — «Наземные войны» и «Вторжение». Как по мне, абсолютно искусственные режимы, которые абсолютно провально пытаются имитировать Battlefield. Что раньше, что сейчас — абсолютный проходняк. Самое интересное в Call of Duty — сражения «6 на 6» на небольших картах. Жалко, что Infinity Ward продолжает тратить свои силы и время на подобные эксперименты.

Танки и любая тяжёлая техника в Call of Duty — плохая идея

Особенно учитывая, что лучший экспериментальный режим перезапуск «2 на 2» в сиквеле полностью пропал, хотя его в том или ином виде добавили в Black Ops: Cold War и Vanguard. Будем надеяться, что его как раз вернут.

В Gunfight раунды длились 40 секунд, а всего у бойцов был одинаковый набор оружия. Это необычный взгляд на интенсивный и напряжённый геймплей Call of Duty. Очень странно, что в сиквеле он сейчас ни в каком виде не представлен.

Gunfight — лучший новый режим перезапуска Modern Warfare

У Modern Warfare 2 впереди ещё целых два года. Многое успеет сто раз поменяться (пожалуйста, пусть они изменят интерфейс!) — уже 16 ноября выходит Call of Duty: Warzone 2. Уже с запуском королевской битвы нас наверняка ждёт немало изменений.

Текст может показаться чрезмерно негативным, но, если честно, я с огромным удовольствием играю в Modern Warfare 2. Просто тут и сказать особо много не получается — в геймплее всё отлично. Если вам нравится мультиплеер Call of Duty — вам понравится MW2. Наверняка будете плеваться от главного меню, но, когда начнёте бой, всё это уже станет неважно.

Modern Warfare 2

Понравилось

Лучшая стрельба в жанре

Безупречное графическое и техническое исполнение

Отличный сетевой код

Шутер без «задротов» (по крайней мере, пока что).

Не понравилось

Ужасный интерфейс в главном меню

Система прокачки оружия и обвесов стала хуже

Проблемы на старте — вылеты, подвисания

Игнорирование сообщества со стороны разработчиков.

Modern Warfare 2 вышла на ПК и консолях 28 октября. Уже 16 ноября выйдет королевская битва Call of Duty: Warzone 2, а в середине декабря появится кооперативный рейд.