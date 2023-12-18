«Цикады» — сериал в духе «Слова пацана», только в наше время и про мажоров

Российские режиссёры всё чаще говорят о проблемах молодёжи. Прямо сейчас гремит сериал «Слово пацана», где недостаточное внимание взрослых и атмосфера всеобщей разрухи заводят детей в преступный мир.

«Цикады» тоже рассказывают о нормальных ребятах, которые со временем превращаются в монстров: вот только на улице наши дни, а среди героев — сплошные мажоры. Получилась ли эта история интересной? Да, но с оговорками.

«Цикады»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли на «Кинопоиске».

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

От крепкой дружбы до убийства

«Цикады» начинаются с конца. Зрителю показывают молодёжную вечеринку, которая завершилась стрельбой и, похоже, чьей-то смертью. Следователь приглашает уцелевших ребят на допрос и постепенно выясняет, что именно произошло. Мы сразу понимаем: всё плохо. Но кто стрелял, в кого и зачем?

Несмотря на загадку, наличие следователя и рваное повествование, где смешиваются прошлое и настоящее, «Цикады» не становятся детективом. Всё же преступника и жертву вычисляешь уже в середине сезона, а сценаристы больше ставят на психологию и развитие отношений.

Вечеринка закончилась трагедией Фото: «Кинопоиск»

После мрачного вступления история откатывается к началу учебного года. В относительно дружный класс приходит пафосный новичок Антон, который потихоньку превращает нормальный коллектив в бомбу замедленного действия. Он не делает ничего плохого: всего лишь закатывает вечеринки, крутит роман с симпатичной девочкой, спорит с плохими ребятами. Однако даже этого хватает, чтобы вскрыть проблемы, связанные с отношениями, травлей и излишним давлением со стороны взрослых.

Идея кажется более актуальной, чем в «Слове пацана». Всё же там творится полнейшее безумие с драками стенка на стенку и бездействием милиции. Сейчас времена не настолько тревожные, поэтому, хотелось бы верить, что жесть из конца 80-х не повторится. Вот только это не значит, что наши дети не сойдут с ума, не станут жертвами бандитов и от отчаяния не возьмутся за ружьё.

«Цикады» показывают: не уследить за ребёнком, а затем найти в его сумке пистолет — легко. Даже если стараешься заботиться, вместе проводить время и окружать роскошью. В итоге сериал умело погружает в проблемы подростков, учит быть спокойнее и не терять контакт. Темы важнее не найти!

Новичок Антон в исполнении Григория Верника Фото: «Кинопоиск»

Увы, без минусов не обошлось. Ощущение, что авторы растягивали хронометрах: часть арок кажется лишней, а некоторые персонажи забирают экранное время, но не делают ничего полезного. Также режиссёр явно переборщил с эротикой — в эпизоде длиной в 50 минут половину времени может занимать разврат. В сексе нет ничего плохого, но в «Цикадах» его слишком часто делают самоцелью.

Образы интересные, но молодые актёры не всегда справляются

Персонажи в сериале разношёрстные. Мажор, проживающий в огромном доме с отцом-тираном, талантливая спортсменка из семьи алкоголиков, добрая девочка с чересчур легкомысленной мамой, строгая леди с родителями-юристами — это лишь часть ярких образов из сериала. Все герои много взаимодействуют, а их отношения то и дело меняются. Следить за такой динамикой интересно.

А вот молодых актёров хочется покритиковать. Чего стоит Григорий Верник, который играет того самого Антона. Юноша характерно выглядит и хорошо отыгрывает пафосного школьника с болью на душе. Но, когда нужно выдать сильную эмоцию — например, затрястись от ярости и обиды — получается плохо.

Увы, похожая ситуация почти со всеми ребятами: они неубедительно плачут, гиперболизированно страдают, некрасиво строят гримасы. Это не даёт полностью погрузиться в атмосферу.

Зато взрослые играют прекрасно Фото: «Кинопоиск»

«Цикады»: стоит ли смотреть?

У сериала есть проблемы, но пропускать его не стоит — особенно если у вас есть дети. К тому же персонажи яркие, а история полна драмы.

Оценка «Цикад» — 7 из 10

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Сценарий поднимает важные темы

За отношениями героев интересно следить

Запоминающиеся герои.

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