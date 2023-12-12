Сериал «Убить Риту» — отличное шоу из России для фанатов «Во все тяжкие»

В 2023 году в наших онлайн-кинотеатрах вышло много примечательных фильмов и сериалов. Ищете зрелищный блокбастер? Для вас есть приквел «Майора Грома». Хотите посмеяться? Смотрите «Волшебный участок». Соскучились по креативным мирам? Зацените «Библиотекаря».

Но что делать фанатам криминальных сериалов с закрученным сюжетом, яркими персонажами и враждующими бандами? Можно запустить «Убить Риту». Это неожиданно хороший сериал о харизматичной девушке, которая решает проблемы с помощью химии и обаяния.

«Убить Риту»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Химия против преступного мира

Рита — молодой преподаватель химии. Она симпатичная, милая, умная — казалось бы, весь мир у её ног. Вот только что-то с Ритой не так. Зачем она регулярно напивается? Почему у неё вообще нет кредитной истории? Откуда взялись нервозность и пугающая одержимость сексом?

У девушки много безумных тайн: они раскроются, когда спокойная жизнь сменится побегом от бандитов, драками, приводом в участок. Со всеми проблемами Рита справляется с помощью ума — делает взрывчатку из подручных средств, варит химическое оружие, мажет дверные ручки ядом. Таким трюкам позавидовал бы даже легендарный Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Иногда способности героини кажутся гиперболизированными, но следить за находчивостью приятно.

Та самая Рита Фото: Premier

Главная особенность сериала — в непредсказуемости. Волей случая девушка оказывается между молотом и наковальней: её ищут честные полицейские, оборотни в погонах, группировки из разных городов — в общем, почти все. Эти фракции постоянно сталкиваются друг с другом, порождают курьёзные ситуации, вредят и помогают героине. В итоге никогда не знаешь, можно ли кому-то доверять и каким безумием завершится очередной эпизод.

Важно, что события в основном логичные. Персонажи ведут себя естественно и отказываются подставляться, хорошие ребята ради выживания плюют на принципы, несгибаемые авторитеты ломаются под давлением. Всё это делает сериал захватывающим.

Придраться к сюжету можно только в финале. Чтобы заложить основу для следующего сезона, адекватный сценарий превращают в «Санта-Барбару», где между героями возникают странные связи, а закрытые вопросы оказываются нерешёнными.

Неприятная встреча Фото: Premier

Посмотрите хотя бы ради персонажей

В «Убить Риту» слишком много персонажей. Каждую фракцию пытались показать эффектно, поэтому даже у незначительных авторитетов полно подручных. Все получают экранное время, но зачастую делают мало полезного. Ощущение, что создатели сериала замахнулись на десяток сезонов и спешно знакомят зрителя с потенциально важными героями. Увы, такой подход перегружает историю.

К счастью, переизбыток персонажей компенсирует их проработка. Взять хотя бы киллера по прозвищу Ребёнок: это яркий товарищ с уникальным стилем, почерком и увлечениями. Он даже куртку застёгивает по-особому.

Грустно, что в первом сезоне на счету киллера всего один яркий поступок — да и тот в самом финале. В остальном персонаж мог бы спокойно вылететь из сериала, переложив свои функции на других бандитов, — хуже не стало бы.

Зато к важнейшим героям не придраться. Вы точно проникнетесь противоречивыми чувствами к авторитету-философу Вольтеру, возненавидите грязного следователя Ключникова, очаруетесь хакером Гретой — эти ребята яркие и запоминающиеся.

Вольтер — самый необычный бандит на районе Фото: Premier

Хотя главная звезда сериала — та самая Рита в исполнении Евгении Борзых. Девушку знают как музыканта, а вот примечательных актёрских работ в её портфолио мало. Это не помешало Евгении отыграть одного из самых интересных персонажей 2023 года. Её Рита одновременно отважная и пугливая, адекватная и сумасшедшая, милосердная и смертоносная.

При этом актриса не пытается цеплять сексуальностью: её героиня максимум симпатичная. Но какие же завораживающие у Риты улыбка, мимика, взгляд — в итоге от девушки трудно отвести взгляд.

Актриса Евгения Борзых Фото: Premier

«Убить Риту»: стоит ли смотреть?

Если любите криминальные сериалы с непредсказуемой историей и яркими персонажами, присмотритесь к новинке. Сериал одновременно смешит и создаёт бешеное напряжение — так и не даёт заскучать.

Оценка «Убить Риту» — 7,5 из 10

Понравилось

Приятный закрученный сюжет

Много ярких персонажей

Главная героиня — невероятная.

Не понравилось