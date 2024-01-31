Лучшие Палы в Palworld: для работы на базе, сражений и путешествий

Сейчас в Palworld доступен 141 Пал. Каждое существо заслуживает места в коллекции, но вот работников для базы или бойцов нужно подбирать тщательно. К примеру, Фокспарк всего лишь разжигает огонь, а Фламбель вдобавок к этому крафтит предметы, переносит грузы и даёт ресурсы на пастбище. Какие Палы самые полезные?

Палы для работы на базе

Каттива

Полезный работяга, который встречается уже в самом начале игры. Особенность Каттивы в универсальности: он добудет камни, создаст на верстаке пал-сферу, соберёт с огорода урожай и донесёт ресурсы до сундука — в общем, закроет большую часть базовых потребностей.

В бою Каттива слабоват, но на вылазки за ресурсами его стоит брать с собой. Дело в том, что после разблокировки способностей существо увеличит грузоподъёмность героя.

Стихия: обычный

Место обитания: Холмы ветров, Плоскогорье начал

Способности: ручная работа 1-го уровня, транспортировка 1-го уровня, сбор 1-го уровня, добыча ископаемых 1-го уровня.

Каттива Фото: Pocketpair

Лифманк

Ещё один незаменимый трудяга: он занимается посевом, рубит лес и, главное, производит лекарства. В бою этот Пал тоже полезен: после прокачки он запрыгивает на героя и расстреливает всех из пушки.

Стихия: природа

Место обитания: Холмы ветров, Плоскогорье начал

Способности: посев 1-го уровня, ручная работа 1-го уровня, лесозаготовка 1-го уровня, производство лекарств 1-го уровня, сбор урожая 1-го уровня.

Лифманк Фото: Pocketpair

Флопи

Существо почти полностью дублирует навыки Лифманка, только вместо лесозаготовки носит грузы. Держите двух этих Палов на базе: пока Лифманк отвлечётся на посев, Флопи побежит к столу фармацевта и сделает лекарство.

Стихия: природа

Место обитания: Бамбуковая роща

Способности: посев 1-го уровня, ручная работа 1-го уровня, сбор урожая 1-го уровня, производство лекарств 1-го уровня, транспортировка 1-го уровня.

Флопи Фото: Pocketpair

Фламбель

Навык разжигания нужен, чтобы приготовить еду и выплавить медные слитки. Фламбель справится с этими задачами, а затем возьмётся за крафт и доставку ресурсов. Ещё существо ходит на пастбище, где производит высококачественное масло.

Стихия: огонь

Место обитания: Бамбуковая роща

Способности: разжигание 1-го уровня, ручная работа 1-го уровня, транспортировка 1-го уровня, пастбище 1-го уровня.

Фламбель Фото: Pocketpair

Спаркит

Без электричества база не заработает нормально. Первое существо на пути, которое производит энергию, — Спаркит. Ловится оно без труда.

Стихия: электричество

Место обитания: Заброшенная церковь, остров Стартер

Способности: производство электричества 1-го уровня, ручная работа 1-го уровня, транспортировка 1-го уровня.

Спаркит Фото: Pocketpair

Моззарина

У Моззарины всего одна задача — пастись на лугу и давать молоко. Нюанс в том, что значимость молочной продукции не переоценить, она в основе многих блюд. Поэтому поймайте Маззиву, выпустите её на базе и периодически собирайте еду.

Стихия: обычный

Место обитания: Бамбуковая роща

Способности: пастбище 1-го уровня (даёт молоко).

Моззарина Фото: Pocketpair

Пенкинг

Чтобы добыть этого Пала, прокачайтесь до 15-го уровня и сходите в подземелье «Запечатанное царство Замороженных крыльев». Если всё получится, на базе появится крутой трудяга, который и ресурсы добудет, и огород польёт. Важно, что Пенкинг владеет навыками 2-го уровня, поэтому делает всё быстрее.

Стихия: вода, лёд

Место обитания: заповедник №1, подземелье «Запечатанное царство Замороженных крыльев»

Способности: ручная работа 2-го уровня, транспортировка 2-го уровня, полив 2-го уровня, добыча ископаемых 2-го уровня, охлаждение 2-го уровня.

Пенкинг Фото: Pocketpair

Палы для сражений

Йормунтайд Игнис

Лучший огненный Пал в игре. Его пламенные шары наносят огромный урон, а обжигающие торнадо разносят даже группы врагов. Ещё на этом драконе можно летать.

Стихия: огонь

Место обитания: Обсидиановая гора, Заповедник №3 (примерные координаты -655, -110)

Способности: разжигание 4-го уровня.

Йормунтайд Игнис Фото: Pocketpair

Паладиус

Этот легендарный Пал считается одним из сильнейших в Palworld. Чтобы поймать его, сойдитесь в босс-файте и используйте существ со стихией Тьмы. Паладиус наносит огромный урон и охотно возит героя.

Стихия: обычный

Место обитания: северо-западный угор карты (примерные координаты 446, 680)

Способности: добыча ископаемых 2-го уровня, лесозаготовка 2-го уровня.

Паладиус Фото: Pocketpair

Анубис

По сравнению с величественными Палами, этот кажется слабаком. Вот только внешность обманчива: Анубис обрушит всю силу землю и быстро сотрёт врагов в порошок.

Стихия: земля

Место обитания: у Анубиса нет собственной среды обитания, он может появиться почти везде. Попробуйте отыскать существо по координатам 129, -91

Способности: ручная работа 4-го уровня, добыча ископаемых 3-го уровня, транспортировка 2-го уровня.

Анубис Фото: Pocketpair

Фросталлион

Опасное существо, владеющее стихией льда. Фросталлион стреляет на большое расстояние, поэтому победит многих врагов, а те даже подойти не успеют.

Стихия: лёд

Место обитания: морозный биом (примерные координаты -351, 512)

Способности: охлаждение 4-го уровня.

Фросталлион Фото: Pocketpair

Гриззболт

Вы сразитесь с Гриззболтом по сюжету, но во время босс-файта поймать его можно только с помощью бага. Поэтому отправляйтесь на остров по координатам 93, -720, опустите здоровье существа до минимума и бросайте мегасферу. Так вы получите сильнейшего электрического Пала в игре.

Стихия: электричество

Место обитания: остров по координатам 93, -720 (туда можно добраться только по воде или по воздуху)

Способности: генерация энергии 3-го уровня, ручная работа 2-го уровня, рубка деревьев 2-го уровня, транспортировка 3-го уровня.

Гриззболт Фото: Pocketpair

Джетрагон

Напарника сильнее Джетрагона не найти. Его атаки позволят обстрелять элитных врагов с безопасного расстояния, а затем спуститься и поймать их. Перед охотой на Джетрагона запаситесь мегасферами и жароустойчивой бронёй.

Стихия: дракон

Место обитания: Обсидиановая гора (координаты -789, -321)

Способности: сбор урожая 3-го уровня.

Джетрагон Фото: Pocketpair

Палы для путешествий

Чиллет

Вашим первым ездовым Палом, вероятно, станет дайэхаул, но Чиллет во всём его превосходит. Вы встретите существо в Руинах бастиона или же в качестве элитного врага неподалёку от башни первого босса. У Чиллета сильные атаки — особенно если отправиться в путь ночью и подраться с ночными существами, уязвимыми для драконьей стихии.

Стихия: дракон, лёд

Место обитания: Руины бастиона

Способности: охлаждение 1-го уровня, сбор урожая 1-го уровня.

Чиллет Фото: Pocketpair

Ванвирм

Полёты наиболее удобны для путешествий. Поначалу вашим перевозчиком станет Найтвинг, но при первой возможности пересядьте на Ванвирма — он быстрее и эффективнее в бою. Благодаря улучшенной транспортировке существо перенесёт даже сильно нагруженного героя.

Стихия: огонь, тьма

Место обитания: Бамбуковая роща, Обсидиановые горы

Способности: разжигание 1-го уровня, транспортировка 3-го уровня.

Ванвирм Фото: Pocketpair

Серфент

Острова окружены бескрайним океаном. Чтобы перемещаться по воде, приручите Серфента. После прокачки Пал научится хорошо драться: его Гидролазер редко оставляет врагов в живых.

Стихия: вода

Место обитания: побережья

Способности: полив 2-го уровня.

Серфент Фото: Pocketpair

Знаете Пала, который заслуживает места в подборке? Расскажите о нём в комментариях!