Мы посмотрели фильм «Брат 3», чтобы вам не пришлось видеть этот позор. Обзор кино

Этот фильм заклеймили задолго до премьеры. «Позор», «Неуважение к зрителю», «Даже трейлер стыдно смотреть» — чего только не говорили фанаты дилогии, к которой третья часть не имеет отношения. На деле «Брата 3» трудно назвать плохим фильмом: к таким я отнёс бы недавнего «Аквамена» или «Капитана Марвел 2». Всё же плохое кино можно осмысленно смотреть и даже получать удовольствие.

А вот «Брата 3» даже к категории фильмов не отнести. Это просто поток сознания, цель которого — унизить зрителя.

«Брат 3»: где смотреть?

Лучше нигде. Но если ненавидите себя, идите в кинотеатр — сеансов мало, но они есть.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат MTM cinema.

Искусство без границ

Что делает фильм фильмом? В первую очередь сценарий и заложенная в него мысль. Увы, в «Брате 3» нет ни того, ни другого. Ощущение, что в голову режиссёра Валерия Переверзева просто приходили какие-то мысли: он даже не обдумывал их, а тут же хватался за камеру.

«Что если полицейский в исполнении Эрика Робертса будет ездить по городу и выпрашивать в магазинах пиво? Напишем на его машине «Совесть нации» и заставим твердить цитату про тамбовского волка. Ещё не хватает любви между состоятельной красавицей и бомжом. И образовательного учреждения, под вывеской которого работает бордель. И гаражных бандитов, которые всё собираются на большое дело, но никак не соберутся. И поссорившегося с любовницей генерала».

Даже когда фильм достигает экватора, Переверзев продолжает накидывать идеи и запускать новые сюрреалистические арки. На ограничения творцу плевать — словно Брюс Всемогущий, он творит всё, что вздумается.

Эрик Робертс полюбил сниматься в артхаусе Фото: MTM cinema

Шокированный зритель попытается нащупать хоть какие-то границы. Вот преступник идёт на дело. Ну не станет же он танцевать прямо посреди ограбления? Не станет, да? Но персонаж, словно насмехаясь над предположением, тут же начинает вычурно двигаться. Со временем понимаешь, что границ у режиссёра нет: он бы столкнул Чужого с Хищником в гаражах на окраине Тамбова, но просто не додумался до этого.

«Но как все эти арки связаны между собой?» — спросит наивный читатель. Быть может, в финале Переверзев сведёт героев в одном месте и всё объяснит? Конечно, нет. Десятки персонажей так и останутся самостоятельными единицами, которые почти не пересекаются.

Очевидно, актёры догадывались, что снимаются в какой-то дичи, поэтому не напрягались. Как говорится, Птаха вытащил бы фильм, если бы не снимался.

Обсуждают криминал Фото: MTM cinema

Насилие над зрителем

Режиссёр понимал: бессмысленного сюжета мало, чтобы привести зрителя в ярость. Вот почему он отснял множество возмутительно медлительных сцен и сопроводил их надписями «Затянуто» и «Слишком долго». Браво, какая ирония!

Всё это приправлено безумной цветокоррекцией. Периодически фильм становится тусклым, вынуждая напрягаться, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Затем появляется полностью белый кадр, где контраст выкручен на максимум. Мерцания, шумы, вспышки и прочая дичь тоже в наличии. Визуал оставляет лишь один вопрос: кто оплатит визит зрителя к окулисту?

Гениальный кадр Фото: MTM cinema

«Брат 3»: стоит смотреть?

Человеку, склонному к самоистязанию, «Брат 3» понравится. Всем остальным лучше поберечь физическое и психическое здоровье.

Оценка «Брата 3» — 1 из 10

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