Новый «Настоящий детектив» — провал. Это худший сезон в истории сериала

19 февраля завершился четвёртый сезон «Настоящего детектива» — «Ночная страна». Впервые в истории сериала местом действия стала заснеженная Аляска, а шоураннером выступила Исса Лопес, за спиной у которой до этого были низкобюджетные мексиканские картины.

В обзоре первой серии мы усомнились в успехе четвёртого сезона, назвав вступление слишком невнятным и излишне сфокусированным на проблемах главных героев, а не на загадке пропажи учёных. К сожалению, наши подозрения оправдались: у HBO получился, пожалуй, самый слабый сезон.

«Настоящий детектив»: где смотреть?

В России сериал официально показывают на «Амедиатеке».

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат HBO.

Переживания героев и повсеместная мистика

В первых эпизодах «Ночная страна» перегружает зрителя самыми разными персонажами. Помимо двух детективов и членов полицейского департамента, в шоу уделяют время сестре Наварро, приёмной дочери Дэнверс, их общим знакомым и таинственной женщине-отшельнице Роуз.

Это утомляет и резко контрастирует с самой сутью «Настоящего детектива», где во главе всегда были крепкая завязка и харизматичные главные герои, следить за которыми было очень интересно. В четвёртом сезоне же фокус размывается: после интригующего вступления с пропажей учёных мы наблюдаем за всем, чем угодно, кроме раскрытия самого инцидента.

Джоди Фостер и Кали Рейс очень стараются, но даже они не вывозят примитивный сценарий Фото: HBO

Вместо опроса потенциальных свидетелей и явно что-то знающих представителей коренного населения героини решают свои личные проблемы, ругаются друг с другом и страдают от ошибок прошлого. Хотели качественного детектива с интересным поэтапным расследованием? Что ж, вы ошиблись сезоном.

Вместо этого авторы постоянно заигрывают с мистикой, намекая на участие в сюжете потусторонних сил. Изначально казалось, что сверхъестественные отрывки используют лишь для затравки, как было в первом сезоне, но нет — они стали основой «Ночной страны». И если сперва эпизоды с белым медведем и призраками не на шутку интриговали, то ближе к финалу понимаешь, что никаких объяснений ты не получишь.

Сценарий — самое слабое звено

То, что у «Настоящего детектива» новый шоураннер, видно невооружённым глазом. Если раньше Ник Пиццолатто жонглировал харизматичными персонажами и удивлял нелинейным повествованием, то сейчас мы наблюдаем за работой дебютантки, для которой продолжение культового сериала стало первой большой работой в Голливуде.

Исса Лопес придумала самую базовую историю с пропажей людей, завернула её в «магическую» обёртку с уклоном в экологическую повестку, попыталась связать это всё с первым сезоном и неестественно мудрыми коренными американцами. Из «Ночной страны» без проблем можно выкинуть три эпизода в середине сезона — они не двигают общую историю вперёд и не развивают центральных персонажей.

Сюжетная линия юного офицера Прайора укладывается в два предложения Фото: HBO

Диалоги тоже получились пресными — многие фразы герои проговаривают по несколько раз, ставя ударения на определённом слове, чтобы незадачливый зритель не упустил нить сюжета. Помните постоянные подколы Раста и Марти в первом сезоне и выяснение отношений между Уэйном и Роландом в третьем? В «Ночной стране» тоже есть нечто похожее, но из-за невнятной драматургии они не оказывают должного эффекта.

Особенно расстраивает развязка сюжета, которую можно было предугадать ещё после дебютных эпизодов. Запутанный клубок с призраками прошлого распутывается буквально за несколько минут самым банальным образом: без драмы, неожиданных поворотов или использования каких-либо других фишек жанра.

На киноагрегаторах четвёртый сезон получает самые низкие рейтинги в истории сериала — зрители оценили финальный эпизод всего на 5,7 балла из 10. Как отмечают фанаты, «Ночная страна» — это уже не тот сериал, который мы когда-то полюбили. И с этим сложно не согласиться.

«Настоящий детектив»: стоит ли смотреть?

Четвёртый сезон оказался самым противоречивым со времён второго сезона. Здесь есть атмосферная зимняя Аляска, шикарные актрисы и какая-никакая детективная история. С другой стороны — сюжет смехотворен, многие сценарные ружья так и не выстреливают, мистика оказывается просто мистикой, а развязка считывается ещё в самом начале.

Впрочем, если вы подойдёте к «Ночной стране» с низкими ожиданиями, то не разочаруетесь — технически сериал выполнен на высоком уровне.

Оценка «Настоящего детектива: Ночная страна» — 5 из 10

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Джоди Фостер и Кали Рейс — украшения сезона

Качественная режиссура и операторская работа

Пейзажи зимней Аляски впечатляют до самого конца.

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