Каким получился новый сериал «Аватар: Легенда об Аанге». Есть ли смысл его смотреть?

В прошлом году Netflix покончила с чередой кошмарных экранизаций культовых мультсериалов. После «Тетради смерти» и «Ковбоя Бибопа», которые до сих пугают фанатов по ночам, вышел роскошный «Ван-Пис». Там и актёры очаровывали, и дух безбашенного приключения передали отлично.

После того успеха поклонники «Аватара» воодушевились. Может, с любимым мультсериалом детства у Netflix тоже всё получится?

22 февраля «Легенда об Аанге» наконец вышла и вызвала смешанную реакцию у критиков и обычных зрителей. Это хороший сериал, снятый с уважением к оригиналу, но есть ли у него хоть одно преимущество перед мультфильмом?

К сожалению, нет.

«Аватар: Легенда об Аанге»: где смотреть?

Все восемь эпизодов вышли на Netflix. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

Шоураннер слишком боялся напортачить

Снимать экранизацию — сложная и, что куда важнее, неблагодарная задача. Хоть каплю напортачишь, и фанаты тут же накинутся с гневными криками «Позор, уничтожили классику». Авторы «Аватара» так боялись подобного скандала, что отнеслись к первоисточнику слишком бережно. Они с маниакальной дотошностью следуют знакомому всем сюжету и даже не пытаются привнести в экранизацию что-то новое.

С одной стороны, план работает. Зритель с первых серий проникнется тем самым духом «Аватара», где опьяняющая беззаботность соседствуют с жестокостью, интригами и смертями. В лучшие моменты сериал растворяет в себе, влюбляет в персонажей, заставляет бояться за судьбы дружественных народов.

Сюжет всем знаком: маги огня захватили народы других стихий, и только Аватар может всех спасти Фото: Netflix

С другой стороны, периодически задаёшься вопросом: «А зачем мне ещё один раз смотреть ухудшенную версию того же самого?» Проблема в том, что восьми эпизодов не хватило, чтобы нормально уместить весь первый сезон мультсериала.

К примеру, ради экономии времени режиссёр упростил персонажей. В оригинале на счету Сокки были сотни удачных шуток. В сериале от его комичности толком ничего не осталось: перед нами просто потенциальный гений, неуклюжий любовник и выдающийся смельчак, скованный грузом ответственности за свой народ. С Катаро ситуация ещё хуже: она больше не балансирует между традициями и тем, как действительно надо поступать. Девушка изначально не ведает сомнений и стойко движется к свету.

Аанг набирается сил Фото: Netflix

Не сказать, что эти минусы прямо портят сериал. Герои хоть и упрощены, но всё равно убедительно развиваются и талантливо справляются с неприятностями. Поэтому вы не раз схватитесь за сердце, когда Сукко получит по лицу, и радостно улыбнётесь, когда Катаро наконец провернёт крутой трюк с водой.

Дело в том, что оригинальный мультсериал до сих пор отлично смотрится и предлагает более комплексную историю, более харизматичных персонажей. Так почему зритель должен тратить время на экранизацию, где всё хоть немного, но хуже?

Впрочем, за некоторых персонажей нового «Аватара» стоит похвалить. Быть может, Аанг в исполнении Гордона Кормье лишён привычной лёгкости, но в ключевые моменты выкладывается на полную. Его могущество впечатляет, мудрые слова — разжигают в сердце огонь, улыбка — заставляет верить в добро.

Это относится и к магам огня. Из лорда Озая вышел прекрасный тиран, Зуко — само олицетворение комплексов и неуверенности, Азула одним взглядом заставляет испуганно съёжиться.

Лорд Озай — вылитый тиран Фото: Netflix

В лучшие моменты сериал потрясно выглядит

С визуалом в «Аватаре» всё хорошо — особенно в ключевые моменты, когда камера кружит над грандиозным городом Омашу, показывает полёты на летающем зубре Аппу и фокусируется на героях, швыряющих друг в друга файрболы. В общем, локации полны примечательных деталей, а графика заслуживает сдержанной похвалы.

А вот к натурным съёмкам есть вопросы. Если нарисованный Омашу прекрасен, то его реальные декорации напоминают не высокобюджетный сериал, а недавних «Бременских музыкантов». Вроде бы приемлемо, но сильно контрастирует со всем остальным. К счастью, удачных кадров в «Аватаре» больше, чем посредственных.

Отдельно отмечу костюмы: мантии, боевые наряды, пуговицы, узоры — над всем хорошо поработали. Разве что одеяние Азулы странноватое, оно превращает взрослую девицу в подростка.

Зубр Аппа прекрасен Фото: Netflix

«Аватар: Легенда об Аанге»: стоит ли смотреть?

Если любите красочное фэнтези, но почему-то избегаете мультипликации, обязательно посмотрите экранизацию «Аватара». Тут хорошая история, достойный визуал и много запоминающихся персонажей. Остальным же лучше пересмотреть мультфильм. За 19 лет он ни капли не устарел, но при этом превосходит сериал в плане глубины и проработки героев.

Оценка «Аватара» — 7,5 из 10

Понравилось

Атмосфера мультфильма сохранена

Много роскошных видов

Отличная графика

Сюжет всё ещё цепляет.

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