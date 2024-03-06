Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 6
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Фильм Затерянные в Рио Браво (2024): отзыв, рецензия, обзор, смотреть, актёры, сюжет

Вышли «Затерянные в Рио Браво» — это новый «шедевр» Александра Невского. Обзор фильма
Слава Петров
Фильм «Затерянные в Рио Браво» (2024)
Аудио-версия:
Комментарии
Мистер Олимпия стремится дальше снимать крутое кино.

Александр Невский — главный поставщик испанского стыда. Все свои фильмы он снимает с серьёзным лицом, но зрители вечно смеются до слёз и иронично ставят «другу Шварценеггера» лайки. В 2023-м шутка зашла так далеко, что фильм Невского «Нападение на Рио Браво» на время вошёл в топ «Кинопоиска» и соседствовал там с «Крепким орешком».

С того момента прошёл всего год, а Мистер Олимпия выпустил уже две новые работы: сначала, мягко скажем, странный хоррор «Проклятие Лилиан», а теперь, без предупреждений и объявлений, «Затерянных в Рио Браво». Это продолжение вестерна об Иване Турчанинове, где Невский доказывает: чтобы снимать такую дичь, нужен большой талант.

Материалы по теме
Александр Невский уже стал кумиром миллионов. Но его новый фильм оказался просто ужасным
Александр Невский уже стал кумиром миллионов. Но его новый фильм оказался просто ужасным

«Затерянные в Рио Браво»: информация о фильме

Название фильма: «Затерянные в Рио Браво» (Taken from Rio Bravo)
Режиссёр: Джо Корнет
Актёры: Александр Невский, Джо Корнет, Синтия Ротрок, Маттиас Хьюз и другие
Дата премьеры: 23 февраля 2024 года
Жанр: боевик, вестерн
Страна: США

«Затерянные в Рио Браво»: где смотреть?

Фильм доступен на «Кинопоиске» и Wink.

Видео доступно на YouTube-канале «Янва.Кино.». Права на видео принадлежат Hollywood Storm.

Неожиданные повороты, как у Шьямалана

Сюжет «Затерянных в Рио Браво» ещё гениальнее, чем в прошлом фильме. Всё начинается с семейных посиделок, где очаровательные барышни рассказывают старушке о работе и любовниках. Увы, идиллию прерывают злобные работорговцы. Сначала старушка раскидывает их первоклассными ударами ногой с разворота, но затем пропускает подлую атаку в спину.

Обыватели всю ночь кружат вокруг места преступления, но помочь истекающей кровью даме не решаются. Видимо, боятся испортить драматический кадр, где пришедший под утро персонаж Невского выпытывает у бедняги имена убийц и провожает её в последний путь.

Скоро восстановят справедливость

Скоро восстановят справедливость

Фото: Hollywood Storm

По дороге к врагу герой встречает колоритных персонажей. К примеру, горячую охотницу за головами, которая заходит на чаепитие, толкает дивную речь и уходит в закат, оставляя зрителя с интригующим вопросом: «Зачем вообще её добавили в фильм?» Или крутого индейца, который рассказывает о личных бедах, недолго ходит за Невским и почему-то погибает. Похоже, он был нужен ради восхваления героя. «Я постарел, но о тебе такого не скажешь!» Ну естественно, благодаря сбалансированному питанию и вот таким вот упражнениям актёр сохраняет вечную молодость.

В какой-то момент сюжет со стандартным спасением заложников может показаться банальным. Тогда гениальный шоумен впечатлит сюжетным поворотом в духе Шьямалана. Окажется, за работорговлей стоит не рядовой злодей, а… Портить сюрприз не буду, ведь фанатам Невского он сорвёт крышу — правда, все остальные помрут со смеху.

Не смейтесь, но это местный злодей

Не смейтесь, но это местный злодей

Фото: Hollywood Storm

Невский превзошёл Шварценеггера

Экшен доказывает, что Невский реально дружит со Шварценеггером. Его персонаж состоит из плоти и не облачён в броню, но воюет в стиле Терминатора. То есть нерасторопно ходит по заполненной врагами арене и стреляет во все стороны. Бандиты вроде палят в ответ, однако пули облетают героя стороной — очевидно, Смерть попросту боится встречи с этой горой мышц

В первой части Турчанинов периодически прятался и нападал внезапно, а в этой будто включил читы. В итоге драки, которые сопровождаются надутыми губами и фирменным сверхсерьёзным взглядом, ещё сильнее превращают вестерн в комедию. Хотя главная шутка в том, что Невский искренне верит: у него получился качественный боевик. Когда осознаёшь этот факт, испытываешь одновременно испанский стыд и великий восторг.

При этом гений даже не сомневался, что сиквел ждёт успех, — поэтому задолго до премьеры анонсировал третью часть. Страшно подумать, какие потрясающие сюжет и перестрелки ждут нас в «Последних героях Рио Браво».

Я мог бы вставить кадр из прошлого фильма, и вы бы не заметили

Я мог бы вставить кадр из прошлого фильма, и вы бы не заметили

Фото: Hollywood Storm

«Затерянные в Рио Браво»: стоит ли смотреть?

Если отбросить иронию, то смотреть новинку стоит лишь мемологам, которые фокусируются на творчестве Невского. Остальным лучше дождаться обзора BadComedian.

Оценка «Затерянных в Рио Браво» — 3 из 10

Понравилось

  • Невский этого не хотел, но фильм получился смешным.

Не понравилось

  • Всё! Это самый нелепый вестерн на свете.
Материалы по теме
«Абсолютли»: как Александр Невский стал героем мемов
«Абсолютли»: как Александр Невский стал героем мемов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android