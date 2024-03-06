Вышли «Затерянные в Рио Браво» — это новый «шедевр» Александра Невского. Обзор фильма

Александр Невский — главный поставщик испанского стыда. Все свои фильмы он снимает с серьёзным лицом, но зрители вечно смеются до слёз и иронично ставят «другу Шварценеггера» лайки. В 2023-м шутка зашла так далеко, что фильм Невского «Нападение на Рио Браво» на время вошёл в топ «Кинопоиска» и соседствовал там с «Крепким орешком».

С того момента прошёл всего год, а Мистер Олимпия выпустил уже две новые работы: сначала, мягко скажем, странный хоррор «Проклятие Лилиан», а теперь, без предупреждений и объявлений, «Затерянных в Рио Браво». Это продолжение вестерна об Иване Турчанинове, где Невский доказывает: чтобы снимать такую дичь, нужен большой талант.

«Затерянные в Рио Браво»: информация о фильме

Название фильма: «Затерянные в Рио Браво» (Taken from Rio Bravo)

Режиссёр: Джо Корнет

Актёры: Александр Невский, Джо Корнет, Синтия Ротрок, Маттиас Хьюз и другие

Дата премьеры: 23 февраля 2024 года

Жанр: боевик, вестерн

Страна: США

«Затерянные в Рио Браво»: где смотреть?

Фильм доступен на «Кинопоиске» и Wink.

Видео доступно на YouTube-канале «Янва.Кино.». Права на видео принадлежат Hollywood Storm.

Неожиданные повороты, как у Шьямалана

Сюжет «Затерянных в Рио Браво» ещё гениальнее, чем в прошлом фильме. Всё начинается с семейных посиделок, где очаровательные барышни рассказывают старушке о работе и любовниках. Увы, идиллию прерывают злобные работорговцы. Сначала старушка раскидывает их первоклассными ударами ногой с разворота, но затем пропускает подлую атаку в спину.

Обыватели всю ночь кружат вокруг места преступления, но помочь истекающей кровью даме не решаются. Видимо, боятся испортить драматический кадр, где пришедший под утро персонаж Невского выпытывает у бедняги имена убийц и провожает её в последний путь.

Скоро восстановят справедливость Фото: Hollywood Storm

По дороге к врагу герой встречает колоритных персонажей. К примеру, горячую охотницу за головами, которая заходит на чаепитие, толкает дивную речь и уходит в закат, оставляя зрителя с интригующим вопросом: «Зачем вообще её добавили в фильм?» Или крутого индейца, который рассказывает о личных бедах, недолго ходит за Невским и почему-то погибает. Похоже, он был нужен ради восхваления героя. «Я постарел, но о тебе такого не скажешь!» Ну естественно, благодаря сбалансированному питанию и вот таким вот упражнениям актёр сохраняет вечную молодость.

В какой-то момент сюжет со стандартным спасением заложников может показаться банальным. Тогда гениальный шоумен впечатлит сюжетным поворотом в духе Шьямалана. Окажется, за работорговлей стоит не рядовой злодей, а… Портить сюрприз не буду, ведь фанатам Невского он сорвёт крышу — правда, все остальные помрут со смеху.

Не смейтесь, но это местный злодей Фото: Hollywood Storm

Невский превзошёл Шварценеггера

Экшен доказывает, что Невский реально дружит со Шварценеггером. Его персонаж состоит из плоти и не облачён в броню, но воюет в стиле Терминатора. То есть нерасторопно ходит по заполненной врагами арене и стреляет во все стороны. Бандиты вроде палят в ответ, однако пули облетают героя стороной — очевидно, Смерть попросту боится встречи с этой горой мышц

В первой части Турчанинов периодически прятался и нападал внезапно, а в этой будто включил читы. В итоге драки, которые сопровождаются надутыми губами и фирменным сверхсерьёзным взглядом, ещё сильнее превращают вестерн в комедию. Хотя главная шутка в том, что Невский искренне верит: у него получился качественный боевик. Когда осознаёшь этот факт, испытываешь одновременно испанский стыд и великий восторг.

При этом гений даже не сомневался, что сиквел ждёт успех, — поэтому задолго до премьеры анонсировал третью часть. Страшно подумать, какие потрясающие сюжет и перестрелки ждут нас в «Последних героях Рио Браво».

Я мог бы вставить кадр из прошлого фильма, и вы бы не заметили Фото: Hollywood Storm

«Затерянные в Рио Браво»: стоит ли смотреть?

Если отбросить иронию, то смотреть новинку стоит лишь мемологам, которые фокусируются на творчестве Невского. Остальным лучше дождаться обзора BadComedian.

Оценка «Затерянных в Рио Браво» — 3 из 10

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Невский этого не хотел, но фильм получился смешным.

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