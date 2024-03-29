Новые «Охотники за привидениями» не выдержали планки «Наследников» — фильм просто скучный

Вышедшие в 2021 году «Охотники за привидениями: Наследники» оказались не идеальным, но всё же приятным фильмом для фанатов франшизы. Местами зрелище было скучным и банальным, однако ностальгия перекрывала минусы. Зрителю показали лизуна, зефирных человечков, протонные пушки и нержавеющую тачку ECTO-1. А уж когда в финале старая гвардия давала отпор могучему гаду, от слёз было не удержаться.

На днях в мировой прокат вышло продолжение «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Оно всё так же состоит из штампов и глупостей, но уже не вызывает ностальгических чувств — поэтому во время просмотра испытываешь невыносимую скуку.

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»: информация о фильме

Название: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» (Ghostbusters: Frozen Empire)

Режиссёры: Гил Кинан

Актёры: Пол Радд, Кэрри Кун, Финн Вулфхард и другие

Дата выхода: 20 марта 2024 года

Жанр: фантастика, комедия, приключения

Страна: США, Канада

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»: где смотреть?

В российских кинотеатрах уже идут неофициальные показы. Цифровая версия, вероятно, выйдет уже в мае.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Sony.

Ни капли творчества

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — тот самый фильм, над которым работали не горящие идеей люди, а фокус-группа. Она смотрела на тренды, избегала спорных тем, использовала общепринятые штампы и совсем не полагалась на силу творчества.

Зацените хотя бы завязку, которую собрали из банальностей. Охотники гоняются за привидением, по ходу дела разносят пару кварталов и порождают разговоры: «А кто покроет ущерб?» Эту тему многократно поднимали в «Хэнкоке», «Мстителях» и прочей супергероике. После разрушений появляются общественники, которые жаждут запретить героев. Уже вспомнили Джей Джону Джеймсона и Человека-паука? Дальше показывают взрослых охотников, которые вычёркивают из команды дочку — тем самым обижают и мешают её мечте. Приём использовали во множестве фильмов вроде «Билли Эллиота».

Дальше лучше не становится. Основной конфликт завязан на древнем артефакте, который сдерживает великого злодея. Из-за серии человеческих ошибок негодяй вот-вот вырвется и превратит весь мир в ледник. Чтобы избежать этого, героям нужно сплотиться и решить все конфликты.

Леденящий ужас накрыл Нью-Йорк Фото: Sony

В штампах нет ничего плохого, если красиво их обставить. Включить хорошую музыку, стильно всё смонтировать, заставить актёров убедительно играть, создать динамику за счёт шуток, экшена и хороших диалогов. Вот только с этими пунктами авторы «Леденящего ужаса» тоже не справились.

Команда считала, что достаточно кое-как вписать в сценарий старых охотников, показать зефирных человечков, лизуна и старушку-призрака в библиотеке — и зрители придут в восторг. На деле же во время просмотра исключительно зеваешь.

Похвалить стоит разве что охотницу в исполнении Маккенны Грейс, у которой образовался приятный тандем с симпатичным призраком, и героя Кумэйла Нанджиани. На его счету много удачных шуток, которые делают просмотр чуть менее бессмысленным.

Старую гвардию добавили для галочки Фото: Sony

Актёры будто бы не стараются

Актёрскую игру легко описать на примере Кэрри Кун. Если смотрели «Оставленных», знаете, что актриса мастерски справляется с самыми сложными ролями: убедительно показывает горечь утраты, несмолкающее беспокойство, растущую надежду, влюблённость, ярость и отчаяние. Нет задачи, с которой не справится Кэрри Кун. Вот только в новых «Охотниках за привидениями» она весь фильм ходит с уставшим лицом, ворчит и сердито хмурит брови. Девушке нечего играть — да она и не старается.

У других звёзд вроде Пола Радда и Финна Вулфхарда такое же настроение. Чувствуется, что актёрам откровенно скучно, поэтому они отбывают номер и мечтают о скором возвращении к проектам поинтереснее. В итоге смотреть приятно только на Маккенну Грейс и Кумэйла Нанджиани. Жаль, что их стараний недостаточно, чтобы спасти фильм.

Из отношений этой парочки исчезла вся «химия» Фото: Sony

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»: стоит ли смотреть?

Только если безумно фанатеете по «Охотникам за привидениями» и готовы на всё ради протонных пушек и зефирных человечков. Всем остальным лучше пройти мимо.

Оценка фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» — 5 из 10

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Приятная Маккенна Грейс

Шутки Кумэйла Нанджиани.

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