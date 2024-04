«Выжившие» — прекрасное продолжение «Ходячих мертвецов». Напоминает первый сезон шоу

На днях завершился первый сезон «Выживших». Это продолжение «Ходячих мертвецов», где рассказывают о жизни Рика Граймса после инцидента на мосту. Новинка побила рекорд просмотров онлайн-кинотеатра AMC и получила высокие оценки. Чем так хороши «Выжившие»?

«Ходячие мертвецы: Выжившие»: информация о сериале

Название: «Ходячие мертвецы: Выжившие» (The Walking Dead: The Ones Who Live)

Режиссёры: Берти Эллвуд, Майкл Е. Сатраземис, Майкл Словис

Актёры: Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Поллианна Макинтош и другие

Дата выхода: 25 февраля 2024 года

Жанр: ужасы, триллер, драма

Страна: США

«Ходячие мертвецы: Выжившие»: где смотреть?

Все шесть эпизодов первого сезона доступны в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Есть русский дубляж.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат AMC.

Это не триллер о зомби, а история любви

В девятом сезоне «Ходячих мертвецов» Джадис забрала раненого Рика к загадочной могущественной фракции. С тех пор фанаты гадали: куда попал герой, что он делает, когда его найдут? «Выжившие» отвечают на эти вопросы, но не фокусируются на них.

Оказывается, в мире «Ходячих» есть военизированная фракция, именуемая Гражданской Республикой. Выживает она за счёт дисциплины и хранения своих тайн. Если попали в Республику, придётся либо остаться, либо умереть — уехать и раскрыть миру существование фракции нельзя. Вот почему Рик не вернулся домой, хотя много раз пытался.

Увы, Гражданская Республика интригует только в начале. Интересно погружаться в секреты фракции и её устройство, но заканчивается эта арка разочарованием — уж больно скучным и карикатурным оказывается злодейский план.

Рик проходит опасное испытание Фото: AMC

Впрочем, сценаристы и не пытались строить сюжет вокруг новой группировки. В первую очередь перед нами история любви Рика и Мишонн. Всё остальное нужно, чтобы красиво о ней рассказать. С этой задачей «Выжившие» идеально справляются.

Проблема в том, что Рик не может просто сбежать, иначе обречёт на погибель друзей и детей. Это порождает споры с Мишонн, философские разговоры, самокопание и воспоминания о былых временах. Казалось бы, фанаты устали от подобной болтовни, но в случае с «Выжившими» она уместна. Всё же мы провели с этими героями много лет, искренне их полюбили и наконец увидели воссоединение. Вот почему к эмоциональным диалогам относишься с повышенным вниманием.

Чего стоит четвёртый эпизод, целиком состоящий из разговоров. С другими героями диалоги хотелось бы пропустить, но Рика и Мишонн приятно слушать. Персонажи решают внутренние конфликты, ищут выход из трудного положения и рушат стены, возникшие за годы разлуки. В итоге серия пролетает как мгновение.

В сериале много трогательных моментов Фото: AMC

Увы, временами драма кажется натужной. Герои по многу раз талдычат одни и те же мысли, долго слушают карикатурные злодейские речи или ввязываются в перестрелки, которые завершаются совсем уж глупым пшиком. Такие моменты рушат погружение и убивают логику.

Как же хороши главные актёры!

Как бы ни старались в других спин-оффах Норман Ридус и Лорен Коэн, в плане актёрского мастерства им далеко до звёзд «Выживших». Эндрю Линкольн с первых же эпизодов выдаёт невероятную игру: приходит в ярость, плачет, ностальгирует, примиряется с судьбой — всё это с филигранной убедительностью. Момент, когда во вступлении герой переживает большую потерю, вообще приводит в шок.

Данай Гурира не отстаёт. Не описать словами, как она смотрит на Рика, как уговаривает его рискнуть всем и вернуться домой. Неудивительно, что отношения героев так цепляют.

У других актёров слишком незначительные роли. Выделить можно разве что Джадис, характер которой сильно изменился. Теперь она мечется между опасными идеями Гражданской Республики и остатками человечности. Увы, нормально показать внутренний надлом героини не удалось — во многом из-за сценарных ошибок.

Мишонн появится в первой же серии Фото: AMC

«Ходячие мертвецы: Выжившие»: стоит ли смотреть?

«Выжившие» — однозначно лучший спин-офф «Ходячих мертвецов». Он напоминает о лучших временах шоу и постоянно удивляет драмой. Фанаты точно останутся довольны!

Оценка «Выживших» — 8 из 10

Понравилось

Главные герои невероятны

Много драматичных моментов

Между Риком и Мишонн по-прежнему чувствуется «химия».

Не понравилось