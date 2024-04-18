Почему Stellar Blade так бурно обсуждают: чего ждать от игры с моделью Син Джэ-юнь

26 апреля эксклюзивно на PS5 выйдет Stellar Blade. На первый взгляд это обычный экшен, где героиня эффектно разносит монстров и исследует локации. Однако игра уже породила скандалы и заставила западных журналистов извиняться. Почему так?

Stellar Blade: информация об игре

Название: Stellar Blade

Платформы: PlayStation 5

Разработчик: Shift Up

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Дата выхода: 26 апреля 2024 года

Жанр: экшен от третьего лица

Релиз в России: официально не выйдет.

Stellar Blade: как поиграть?

Официально игра не продаётся в России. Однако купить можно на турецкий или другой аккаунт. Цена за стандартное издание — 1999 лир (около шести тысяч рублей). Также будут продажи на дисках. Русской озвучки нет, только субтитры.

Сейчас игра заявлена исключительно для PS5, но со временем она наверняка выйдет на ПК. Владельцам консолей Xbox или Nintendo ожидать выход Stellar Blade на своих устройствах не стоит.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Shift Up.

Кто разрабатывает Stellar Blade?

Игру делает корейская студия Shift Up. Раньше она фокусировалась на мобильных играх: в 2016-м вышла пошаговая RPG Destiny Child, в 2022-м — гача-шутер Nikke: Goddess of Victory, где героями были красивые девушки в откровенных нарядах. Оба проекта нашли свою аудиторию и хорошо заработали.

Только не считайте Shift Up новичками, которые добились первых успехов и сразу переключились за блокбастеры. Всё же компанию основал известный художник Ким Хён Тэ, известный по сериям игр Magna Carta и War of Genesis, а инвестором и совладельцем студии выступает гигантская корпорация Tencent.

Получается, у Shift Up имеются успешные реализованные проекты, среди руководителей человек с большим опытом, а деньги выделяет Tencent. Солидные козыри!

Героини Nikke: Goddess of Victory Фото: Shift Up

О чём Stellar Blade

В мире Stellar Blade люди спокойно жили на Земле, но однажды на них напали могучие инопланетяне. Дать им отпор не вышло, поэтому все уцелевшие сели на корабли и улетели в космос. К началу игры человечество слегка окрепло и отправило на Землю элитных солдат. Они должны выполнить важную миссию и как-то прогнать захватчиков.

Видно, что сценаристы вдохновлялись множеством известных произведений. Арка о побеге людей и попытке отвоевать свой дом явно вдохновлена культовой NieR: Automata. А единственное человеческое поселение на Земле называется Сион — тут читается отсылка на «Матрицу».

Вероятно, сюжет будет не таким простым, как кажется. К примеру, инопланетяне атаковали планету по воле некоей высшей сущности. Но какой? И чего она добивается? К тому же на Земле встретятся люди, которые не называют захватчиков злом и считают ситуацию неоднозначной. Вдруг разработчикам удастся написать такую же многослойную историю, как в NieR: Automata?

Что представляет из себя Stellar Blade

Stellar Blade — экшен от третьего лица, вдохновлённый Devil May Cry, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Героиня исследует разнообразные локации, среди которых пустоши, технологичные здания, развалины и много чего ещё. В каждом из этих мест встретятся опасные монстры — всех их нужно перебить.

Сражения сочетают элементы Sekiro и классических слэшеров: атакуем, уклоняемся, парируем, заучиваем свои и вражеские комбинации. При этом дерётся героиня максимально зрелищно, а бои не особо хардкорны. Геймдиректор Ким Хён Тэ говорит, что недостаточно хорош в экшенах, поэтому делает игру, которую может пройти сам. Будет даже режим истории, где враги станут грушами для битья.

Отвлечься от сражений и странствий помогут мини-игры. К примеру, героиня временами встаёт на рельсы и едет по туннелям, уворачиваясь от преград.

В Stellar Blade не будет открытого мира, только ряд полуоткрытых локаций, где можно выполнить побочные квесты и отыскать ценные предметы. В остальном разработчики ставят на зрелищную коридорность и развлекают взрывами, постановкой и постепенно расширяющимся ростером врагов.

Почему Stellar Blade так активно обсуждают

Главная причина всех обсуждений — главная героиня андроид Ева. Разработчики каждым кадром подчёркивают её отличную фигуру. Ева прыгает, размахивает клинком, спускается по лестнице или просто смотрит в окно — большая грудь и другие отличительные черты всегда на виду.

Любопытно, что у героини есть особый откровенный костюм. С ним вы оставите девушку практически «голой», но при этом отключите щит. Получается, ценители пикантных форм собственноручно повысят сложность.

Ева и её вызывающий костюм Фото: Shift Up

Многие западные журналисты сочли героиню чрезмерно сексуальной. Чего стоит издание IGN France: его автор сказал, что создатели игры «не видели реальных женщин». Проблема в том, что Ким Хён Тэ вот уже 13 лет женат, а внешность Евы основана на внешности известной корейской модели Син Джэ-юнь.

В итоге французскому отделению IGN даже пришлось приносить официальные извинения, а американскому офису – отречься от ответственности за коллег.

Видео доступно на YouTube-канале Zennyrt 신재은. Права на видео принадлежат Shift Up.

Зато обычные игроки в основном в восторге от Евы. Они делают гифки с героиней, рисуют арты и с нетерпением ждут шанса поиграть за неё. Другие героини тоже вышли симпатичными и фигуристыми.

Stellar Blade: стоит ждать?

Вероятно, Stellar Blade окажется отличным экшеном и оправдает ожидания фанатов. К тому же разработчики уже выпустили демоверсию и доказали: выглядит игра хорошо, бить монстров интересно, а чувство стиля у разработчиков на высоте.