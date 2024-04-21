«Мятежную Луну 2» любят и ненавидят. Обзор фильма «Дарующая шрамы»

К «Мятежной Луне» Зака Снайдера специфическое отношение. Одни зрители назвали франшизу паршивой калькой «Звёздных войн». Другие восторженно наблюдали за стильными сражениями и аплодировали фирменному слоу-мо.

Почему мнения так разделились? Думаю, дело в ожиданиях. К примеру, если ждёте от продолжения многослойного сюжета и проработанных персонажей, мгновенно разочаруетесь. Но если жаждете крутого экшена длиной в целый час, точно останетесь довольны!

«Мятежная Луна: Дарующая шрамы»: информация о фильме

Название: «Мятежная Луна: Дарующая шрамы» (Rebel Moon — Part Two: The Scargiver)

Режиссёры: Зак Снайдер

Актёры: София Бутелла, Эд Скрейн, Михил Хёйсман и другие

Дата выхода: 19 апреля 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, драма

Страна: США

«Мятежная Луна: Дарующая шрамы»: где смотреть?

Фильм вышел на Netflix. Русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Netflix.

Отправьте уже Снайдера на курсы сценаристов

«Дарующая шрамы» идёт ровно два часа, и примерно половину этого времени занимает сюжет. Радостные герои добираются до фермерского поселения и быстро понимают: несмотря на недавнюю победу, вражеский дредноут приближается к планете и вот-вот нанесёт удар.

Час хронометража наша банда готовится к сражению. Роет траншеи, учит крестьян стрелять, продумывает тактику и ведёт многозначительные беседы о жизни. По задумке Снайдера, длинная завязка раскроет персонажей и заставит зрителя их полюбить. Увы, подача настолько примитивная, что на её фоне даже палка кажется продвинутым изобретением.

Взять хотя бы эпизод в таверне, где герои рассказывают, как Империум сломал их жизни. Злодеи высадились на родную планету, по приколу устроили геноцид и вынудили хороших ребят плакать над телами близких. Или отдали столь кошмарный приказ, что даже головорезы отказались его выполнять. Или безжалостно предали своего лучшего солдата. Зачем? Ну они же злодеи, что с них взять. К сожалению, все эти истории слишком шаблонные и вообще не вызывают эмоций.

К игре Софии Бутеллы претензий нет Фото: Netflix

Ещё хуже Снайдер раскрывает устройство Империума. Глядя на местный захват власти, авторы «Дома дракона» и «Звёздных войн» сойдут с ума. В нём нет ни интриг, ни продуманного плана, ни столь любимого Мартином «танца». Подонок просто заманивает королевскую семью в непонятное место и при свидетелях всех убивает. Где королевская охрана и элементарные меры безопасности? Не забивайте голову, у Снайдера так не принято.

Режиссёр не справился даже с раскрытием элитных бойцов, которых набирали в команду весь прошлый фильм. Если мрачная Немезида, сражающаяся световыми мечами, получает свой звёздный час, то кузнец Тарак вообще не делает ничего полезного. Вероятно, он проявит себя в будущем, но уже ведь два фильма вышло. Не пора ли персонажу сделать что-нибудь покруче замедленного прыжка на гиппогрифа?

Такие минусы делают сюжет максимально посредственным. Это непозволительный промах для франшизы, которая задумывалась как новые «Звёздные войны».

Злодей шаблонный, но запоминающийся Фото: Netflix

Зато экшен — просто отвал всего

Где-то в середине фильма герои наконец перестают разглагольствовать — тут-то и начинается лучшая часть «Мятежной луны». Впереди целый час стильного графонистого экшена, где лазеры свистят над головой, клинки сносят головы, постройки разлетаются на кусочки, гигантские корабли падают на землю.

Словами баталию не описать. Если в кадре что-то взрывается, то так зрелищно, что челюсть падает на пол. Если герой встаёт в героическую позу, то Снайдер берёт столь роскошный ракурс, что рука автоматически делает скриншот. Если герои сходятся в ближнем бою, то ждите роскошной постановки и моря уместного слоу-мо.

Бессмысленная и красивая битва Фото: Netflix

Конечно, экшен не безгрешен. Местами Снайдеру стоило поубавить графики и добавить хотя бы каплю натурных эффектов. Местами не хватает зрелищных съёмок одним кадром, которым тут предпочитают монтажные склейки. Чего уж говорить о камерности: весь замес происходит в маленьком поселении и тесных коридорах, казалось бы, огромного дредноута.

Несмотря на минусы, длинный замес делает главное — отлично развлекает. Всё так красиво и динамично, что не возникает и мысли оторваться от просмотра. В итоге к началу титров франшизе прощаешь всю её глупость и бесконечные заимствования из других вселенных.

Робот с голосом Энтони Хопкинса всё-таки получил свой звёздный час Фото: Netflix

«Мятежная Луна: Дарующая шрамы»: стоит ли смотреть?

Не ждите от «Мятежной Луны» серьёзной проработки мира и интересных персонажей. Снайдер просто снял бессмысленный, но удивительно весёлый аттракцион со взрывами, драками и перестрелками. Если соскучились по такому, обязательно посмотрите новинку.

Оценка «Мятежной Луны: Дарующая шрамы» — 7 из 10

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Экшен потрясающий

С графикой всё отлично

Прекрасная операторская работа.

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