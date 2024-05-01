Обзор Indika: какой получилась игра про одержимую бесом монашку

Авторские игры могут шокировать широкую аудиторию. И игры вроде Death Stranding получают всё большее внимание и обрастают фанатскими теориями задолго до релиза. Но более локальные проекты, к которым относится и Indika, лишь задавали зрителям вопросы.

Российская империя конца XIX века. Необычная монашка видит безумные вещи, а игроки смотрят на всё это странными ракурсами камеры, которая подчёркивает крайнюю неординарность готовящегося приключения. Которое сами разработчики описывали как «трагикомедию, сошедшую со страниц романов Достоевского и Булгакова». Так много вопросов и так мало ответов. Интригует!

Пока Indika не вышла, всё это по-хорошему волновало и меня. А теперь, пройдя игру, готов поделиться своими впечатлениями от приключения. Безумного и увлекательного, заставляющего тебя хотеть всё больше и больше.

Indika: информация об игре

Название: Indika

Платформы: ПК (позже на PS5 и Xbox Series)

Разработчик: Odd Meter

Дата выхода: 2 мая 2024 года

Жанр: приключение

Релиз в России: официально выйдет

Перевод: игра переведена на живой русский язык. С матом, странными оборотами и мелкими улучшающими погружение деталями.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios.

Монашка, бес и заключённый

Писать об Indika одновременно сложно и легко. Игра очень короткая, так что хоть сколько-нибудь подробное описание сюжета окажется спойлерным и испортит впечатления. Поверьте, в Indika много ситуаций, которые захочется пережить самостоятельно! Но в то же время все внутриигровые моменты, отдельные диалоги и целые слои сюжета вызывают столько эмоций и мыслей, которые невозможно сохранить в себе.

Что такое Indika? Это приключение — по большей части симулятор ходьбы, где героиня просто бродит по миру и смотрит по сторонам. Иногда общаясь с товарищем по несчастью или своим «внутренним голосом». Простой абзац, но каждое его предложение требует дополнительного раскрытия — настолько много приятного скрывают простые и банальные слова.

Indika Фото: 11 bit studios

Начнём с того, что всё это не вызывает никакой скуки. Только удовольствие: от потрясающей картинки (в отдельные моменты ты забываешь, что играешь, и не можешь оторвать взгляд от красоты), дивных пейзажей и действительно необычных локаций. Добавьте к этому прекрасное звуковое оформление — мелодии Indika вряд ли попадут в ваш постоянный музыкальный плейлист, но во время игры как минимум создадут нужное настроение. Когда в конце игры начались титры, мне искренне хотелось хлопать авторам этого произведения.

Героиню игры зовут Индика. Это юная монашка, которая страдает из-за «демонического присутствия». Ей кажется, что её душа разрывается на части. В ней много зла, которое рвётся наружу и спорит с Индикой обо всём том, что имеет для девушки большое значение. Этот бес — настоящий великий соблазнитель, готовый всеми правдами и неправдами (хотя в основном — простыми вопросами) добиться от Индики признания и изменить её взгляды.

Indika Фото: 11 bit studios

Монашка после трагической истории в прошлом попадает в монастырь, где начинает себя странно вести… И на начало сюжета сталкивается с жестокостью и пренебрежением. Вы прекрасно ощутите её одиночество и её доброту. Геймплей Indika изначально и практически всегда нетороплив, но игра и не об этом: она о погружении. И погружает замечательно.

Третьим ключевым персонажем истории становится сбежавший заключённый Илья, который встречает Индику при самых жутких обстоятельствах. Это мужчина, страдающий от собственного недуга и утверждающий, что разговаривает с богом. Он ищет исцеления и идёт к своей цели, о которой начинает грезить и героиня. Может быть, она наконец избавится от того, кто терзает её изнутри?..

Так и начинается приключение, ведущее эту несвятую троицу к возможному чуду. По дороге страданий, страха и безумия. И в то же время по дороге размышлений и самопознания.

Indika Фото: 11 bit studios

Атмосфера, которую можно ощутить

Некоторые произведения, в особенности фильмы и игры, становятся только лучше, когда лишаются ненужной суеты и фокусируются на диалогах. Неспешная ходьба по заснеженной местности, спокойный подъём по лестнице или просто нахождение в странном лифте приобретают дополнительное значение, когда сопровождаются интереснейшими беседами.

Во внутренних диалогах Индики и беса, разговорах с Ильёй и другими встречными персонажами поднимаются самые разные темы. От концепции греха и сравнения грешников между собой до свободы выбора и противоречий религии. Причём сама Индика, будучи очень верующей, оказывается и весьма образованным человеком, который зачастую занимает не самую очевидную позицию. Смотря на мир глазами учёного и материалиста, нежели идеалиста и догматика. Она сомневается в том, чему её учили, и её слова находят отклик в игроке.

Indika Фото: 11 bit studios

Во время игры действительно наслаждаешься хорошо поставленными катсценами или удачно найденным для каждой конкретной ситуации геймплеем. И не покидает ощущение, что действительно смотришь на творение, вдохновлённое творчеством великих классиков.

Так что ценителям Достоевского и Булгакова тут точно будет что найти для себя. Разработчики не приукрашивали и действительно воссоздают дух любимых авторов.

С другой стороны, если вы не считаете себя любителями литературы и этих писателей, происходящее на экране будет вызывать большее удивление… И, возможно, даже больший восторг, если дать игре шанс, привыкнув к её необычной сущности.

И в любом случае огромная похвала авторам сценария и диалогов, а также актёрам озвучки, которые смогли показать своих персонажей живыми и правдивыми — даже если они нематериальны… или не совсем материальны. Ты в них попросту веришь.

Indika Фото: 11 bit studios

Помимо прогулок и изучения мира, игрокам предстоит заниматься решением головоломок. Их здесь немного, всё же Indika небольшая игра, но каждый ребус здесь уникален. Ни одного повтора, и каждая новая задачка позволит задействовать новый участок мозга, заставляя быть активным на протяжении всего прохождения.

Даже самые адреналиновые моменты ощущаются как этакая головоломка. Вряд ли вы выкарабкаетесь из этих непростых ситуаций с первого раза: Индику ждёт несколько довольно жутких смертей. К счастью, разработчики предусмотрели хорошую систему автосохранений, поэтому не бойтесь экспериментировать, возвращаться назад и действовать «глупо». Кто знает, может быть, именно так и нужно?

Indika Фото: 11 bit studios

Indika: стоит играть?

Восхищает и то, что разработчики оставили в Indika послание для самих игроков. Очень жизнеутверждающие и правильные слова, которые к концу игры сложатся в понятное и достойное предложение.

В конечном счёте авторы не просто рассказывают историю: они общаются прямо с тобой по ту сторону экрана. Призывают тебя задуматься и, возможно, в чём-то стать чуть проще. И, пожалуй, лучше как человек.

Оценка Indika — 8,5 из 10

Понравилось

Главные герои и «внутренний голос»

Невероятная атмосфера

Диалоги и философские споры

Головоломки

Странности и безумие

Хочется ещё!

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