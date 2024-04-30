Stellar Blade хороша не только модельной героиней: это Dark Souls для всех. Обзор игры

Новости про Stellar Blade давно стали полем боя: одни геймеры называли героиню Еву чрезмерно сексуальной, другие считали это достоинством. На чьей стороне оказалась правда? По сведениям инсайдеров, игра в первый же день разошлась тиражом в миллион копий — в общем, победитель очевиден.

Секрет успеха не только в красивой героине. В первую очередь Stellar Blade — хорошая игра, в которой поразительно приятно исследовать мир и разносить монстров.

Stellar Blade: информация об игре

Название: Stellar Blade

Платформы: PlayStation 5

Разработчик: Shift Up

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Дата выхода: 26 апреля 2024 года

Жанр: экшен от третьего лица

Релиз в России: официально не вышла.

Stellar Blade: как поиграть?

Официально игра не продаётся в России, но её можно купить, например, на турецкий аккаунт. Цена за стандартное издание, будь то диски или цифровая копия, около шести тысяч рублей.

Русской озвучки нет, только субтитры. Игра вышла только на PS5, но со временем наверняка доберётся до ПК.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Красивая Ева и проходной сюжет

В далёком будущем земляне вступили в войну с таинственными мутантами. Шансов на победу не было, поэтому все выжившие сели на корабли и сбежали в космос. Теперь они периодически отправляют на планету крутых десантников, которые должны убить главного мутанта и принести человечеству триумф.

Первые шесть высадок на Землю провалились. Седьмая тоже с самого начала идёт не по плану, и из большого отряда выживает только Ева. К счастью, в одиночестве она не остаётся: оказывается, на планете есть другие люди и даже десантники из прошлых высадок.

Ева ищет истину Фото: Sony/Shift Up

Создатель игры Ким Хён Тэ вдохновлялся NieR: Automata и рассказывал о дружбе с её разработчиком Йоко Тарой. Поэтому геймеры верили, что история Евы окажется такой же многослойной, как история 2B. Увы, общение с Йоко Таро не помогло: сюжет Stellar Blade катастрофически банален.

Оцените хотя бы цель героини. Чтобы убить главного монстра, ей нужно добыть ядра его главных прихвостней. Но сначала стоит найти особые энергетические ячейки — только с их помощью гадов удастся обнаружить. Вот мы и носимся по локациям то за батареями, то за могучими монстрами.

Думаете, эти банальности хотя бы преподнесли красиво? Нет. Персонажи плоские, никакого второго дна нет, сюжетные повороты читаются за километр — некоторые вообще слили в трейлерах.

Почти все женские персонажи носят откровенные наряды Фото: Sony/Shift Up

Ещё хуже дела с побочными квестами: их в игре десятки, но лишь парочка чем-то запоминается. В лучшем случае вас познакомят с персонажами, расскажут об их бедах и попросят о какой-нибудь ерунде — например, пробежаться по карте и собрать вагон ресурсов. Наградой станут слезливая кат-сцена и очки опыта. В худшем случае вас попросят отыскать какого-нибудь родственника. Бежим за горизонт, находим там безжизненное тело и докладываем о трагедии заказчику — на этом всё. Увы, большая часть квестов именно такая.

Сама Ева ситуацию не спасает. Она прекрасно выглядит, принимает соблазнительные позы, регулярно обновляет гардероб, но уже через пару часов на всё это не обращаешь внимания. Хочется углубиться в характер героини, узнать о её страхах, увидеть противоречивые поступки. Вот только Ева до ужаса карикатурна и ежеминутно оправдывает своё прозвище Ангел. Всегда мила, бескорыстна и готова помочь — до чего же всё это скучно!

Сразу вспоминается Байонетта, у которой была не только эффектная внешность, но и дьявольская харизма.

У героини больше 30 проработанных костюмов!

Это идеальная смесь соулсов и слэшеров Фото: Sony/Shift Up

Сюжет в Stellar Blade плохой, зато от геймплея не оторваться. На первый взгляд это обычный souls-like с шорткатами, парированиями и «кострами», которые восстанавливают аптечки и возрождают врагов. Если играли в Dark Souls, Elden Ring и другие хиты FromSoftware, сразу почувствуете себя как дома.

Особенность в том, что героем сделали не очередного хилого бедолагу, а крутую воительницу с ворохом гаджетов и приёмов. Со временем она получает пушку с ракетами, дробью и лазерами, набор из восьми мощных способностей на любой вкус и цвет, десятки комбинаций на 5-6 ударов, множество расходников и усилителей — и это ещё не все сюрпризы.

Этот монстр погибнет быстро Фото: Sony/Shift Up

В итоге Ева мечется по арене, разносит толпы врагов, сносит длинные полоски здоровья одной серией ударов, пускает самонаводящиеся ракеты и редко оставляет оппонентам хотя бы призрачный шанс. Героиня настолько крута, что даже опасных боссов убивает с первой-второй попытки.

Серьёзного вызова порой не хватает, но Stellar Blade оправдывает казуальность своей зрелищностью. Удары сочные, всё красиво взрывается, героиня впечатляет хореографией, монстры теряют конечности и заливают арены кровью. Вроде ничего особенного, но от шинкования мобов не оторваться. Становится даже боязно включать классические соулсы: благодаря механикам слэшера Ева крутит шикарные пируэты, а герои из игр FromSoftware всего лишь скучно бьют, парируют, уворачиваются.

Ева разносит очередного босса Фото: Sony/Shift Up

Локации интересные, но слишком уж тусклые

Не ждите от Stellar Blade выдающегося визуала. Костюмы в игре детализированные, по основным локациям расставлено множество приятных мелочей, к качеству текстур вопросов мало. Впрочем, не покидает ощущение, что игра могла бы выйти на PS4 или запуститься на простом компьютере с 1650 Ti на борту.

Ругать новинку за не самую технологичную графику не хочется, но вот к дизайну локаций есть вопросы. В основном Ева исследует серые города, невзрачные пустыни и тёмные канализации, лаборатории, заброшки. Зачем художники избегали ярких красок? Почему предпочитали неказистые развалины? Ответов нет.

Самое красочное в хабе — платье героини Фото: Sony/Shift Up

Зато исследовать локации интересно. В Stellar Blade практически каждая комната нашпигована секретами: неприметная тропинка ведёт к ящику с припасами, еле видный зацеп — к ресурсам для прокачки, лужа оказывается глубоким озером с наградой на самом дне. Я старался исследовать каждый уголок, однако раз за разом выяснял, что пропустил много ценностей.

Особенно насыщенными получились коридорные локации, там в одном помещении могут быть три неочевидных прохода к луту. На картах с полуоткрытым миром тоже полно полезного хлама, но пустоты и бесполезных закоулков больше.

На этом маленьком участке полно секретов Фото: Sony/Shift Up

Stellar Blade: стоит ли играть?

В Stellar Blade нет ничего выдающегося, но проходить её удивительно приятно. Сражения весёлые, способностей и гаджетов много, исследовать мир интересно. Конечно, игре не хватает хорошего сюжета и по-настоящему красивых локаций, однако весёлый геймплей перекрывает все минусы.

Оценка Stellar Blade — 8 из 10.

Понравилось

Потрясающие сражения

Исследовать мир интересно

Персонажи отлично выглядят.

Не понравилось