«Я долго играл вообще без зарплаты». Монолог одного из лучших киберспортсменов России

Представляем вашему вниманию пятый материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» делает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога делятся своими воспоминаниями и переживаниями, а также рассказывают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к вершине.

Ярослав Кузнецов – знаменитый российский киберспортсмен, игрок в Dota, известный под ником NS. 10-кратный чемпион турниров ASUS Open, четырёхкратный чемпион турнира MYM Prime Defending, серебряный призёр ESWC-2010. Выступал за команды Virtus.pro, Rush3D, DTS, Moscow Five и другие.

Жизнь представляет из себя длинную череду успехов и неудач, которые частенько от тебя не зависят. Нередко люди говорят, что твой успех зависит от того, насколько хорошо ты работал. Но это разбивается о простейшие примеры.

Если человек попал в аварию и стал недееспособен, ты никак не сможешь оценить, насколько хорошо он работал. Ему просто не повезло. Это грубый по всем параметрам пример, но факт остаётся фактом.

Если ты экстраполируешь это на всю свою жизнь, то поймёшь, что порой были моменты, где тебе крупно повезло. Допустим, ты когда-то по фану купил биткоины на 100 рублей, а они потом резко выросли в цене. Или ты где-то просто случайно сыграл в «Доту». Тебя друг позвал поиграть в компьютерный клуб и показал её. Так произошло со мной.

Ярослав NS Кузнецов

Если бы тогда друг предложил не в компьютерный клуб пойти, а пива попить, то я не знал бы про «Доту» и сейчас бы всё это не рассказывал. Хотя, может, я бы как-то по-другому узнал и всё равно бы играл в неё. Но это была бы уже совершенно другая жизнь.

Жизнь – это обилие случайных событий, где тебе везёт или не везёт. Весь мой путь был пройден не зря, но надо понимать, что мне повезло. Я бы не рекомендовал никому следовать моему примеру. Я бы советовал не бросать учёбу, как сделал сам. Я бы посоветовал относиться к киберспорту и другим похожим непроверенным вещам, как к хобби. Уделять этому столько свободного времени, сколько можно. Лучше получить образование, иметь диплом и знания, чем уйти на третьем курсе в киберспорт, а через три года попасть на низкооплачиваемую работу просто потому, что у тебя нет образования и опыта. Я бы не рекомендовал ставить всё на кон.

Я начал играть в «Доту» в 2004 году, когда как такового киберспорта, связанного с ней, ещё не было.

Я просто играл, потому что мне нравилось. У меня были знакомые, с которыми мы создали подобие команды. Этой командой мы играли не на турнирах, а просто с другими такими же ребятами. Но в один момент был анонсирован первый турнир по «Доте» у нас в регионе – ASUS Summer 2005. Мы просто решили там сыграть, заняли третье место. И я попал в киберспорт.

Были мыслишки, что время моё тратится куда-то не туда, но мне на тот момент было лет 18-19. Это время, когда ты не суперсильно задумываешься о будущем. В этом возрасте обычно люди плывут по течению, а когда им говорят что-то делать, они делают. Интересы же сводятся к погулять, поиграть, пообщаться с девчонками, если мы говорим про парней. У меня было так же. Я тогда учился и параллельно играл в «Доту» на каких-то турнирах.

Прозвучит тривиально, но в жизни надо стараться делать то, что нравится. Понимаю, что это не всегда возможно, но если есть шанс, то это стоит сделать даже в ущерб достатку.

Если ты делаешь то, что тебе нравится, то становишься более счастливым. Вот и я делал то, что мне нравится. Я долгое время играл вообще без зарплаты, мне приходилось подрабатывать. Но я продолжал, так как мне была интересна сама игра, турниры и всё, что с этим связано. И только потом я начал собирать команды или меня брали в стаки. Пошёл процесс.

Переломного момента в моей карьере не было, но был переломный период. В момент перехода с первой на вторую «Доту» стало ясно, что будет смена поколений. Очевидно, что кто-то не захочет переходить, у кого-то это не очень получится, зато появятся новые и свежие люди, которые быстро наберут высокий уровень. Это было в 2012-2014 годах. Мне тогда было тяжело перейти с первой «Доты» на вторую. Да, игра была похожа, по концепции всё как будто бы то же самое, но, когда ты играешь часто, замечаешь, что нюансов много. Привыкнуть ко всему было не так просто.

Ярослав NS Кузнецов

В первой «Доте» я был востребованным игроком, мне было легко собрать команду, многие хотели меня позвать к себе, а во второй — всё изменилось. Я стал играть хуже, мне было тяжелее найти игроков. В итоге пришлось собирать относительно слабые составы из новичков, с которыми приходилось много работать, которых приходилось учить. Результаты стали хуже, все победы приходилось вырвать зубами. Это сильно истаскало меня морально, поэтому я в какой-то момент просто перестал играть. Было очень тяжело.

Это было где-то в ноябре-декабре 2013 года. После The International 3 мы собрали хороший состав по именам, но у нас не получилось. Не появилась «химия» в коллективе, тяжело было проводить тренировки и игры. Мы решили, что эксперимент не удался, и разошлись.

Я тогда подумал: «Ну его нафиг. Не буду больше играть». Но где-то в декабре-январе мне написали ребята из Virtus.pro, мол, не хочешь вернуться и поиграть сезончик. Я им сказал сразу, что в «Доту» не играл уже пару месяцев и не особо горю желанием.

«Да ладно. Нормально», – ответили. Ну, ладно так ладно. В итоге я ещё полгода и поиграл, хотя и не относился к «Доте» особо серьёзно. Мужикам я сразу об этом сказал, и это их устроило. Понятно, что пока я играл, старался, но у меня тогда не было фулл-фокуса и самоотверженных тренировок. К удивлению, мы даже до TI сумели доехать в том году, что вообще-то считается очень серьёзным результатом. Не знаю, как у нас это вышло.

После этого я действительно устал и ушёл. Я перестал играть не потому, что у меня не получалось. Наверное, в другой вселенной я мог бы играть до сих пор. Вопрос – на каком уровне. Есть у меня знакомые со времён первой «Доты»: Puppey, KuroKy, Лёха Solo — они выступают до сих пор, так что и я мог бы. Но я понял, что меня утомила не столько игра, сколько процесс бесконечных тренировок, подготовки к турнирам. Я устал от буткемпов, где ты месяц в нервяке живёшь с людьми, как в пионерлагере, хотя тебе уже не 15, а 25. Я понял, что просто не хочу этим заниматься.

Я много лет пытаюсь довести до людей одно и то же. Если ты не киберспортсмен или не близок к этому, а просто любитель, то зачем тебе набивать рейтинг и нервничать. Просто играй и получай удовольствие. Если ты играешь, но негативных эмоций от поражений больше, чем позитивных от побед, то, может, не стоит играть? Зачем тратить своё время и испытывать от этого негативные эмоции? Я сейчас просто играю в своё удовольствие, когда хочу. Я радуюсь жизни и уже последние 10 лет не переживаю. Ура!

Да и в целом я повзрослел и спокойнее отношусь к неудачам. Это приходит с возрастом, потому что в юношестве есть некоторый максимализм. Хочется всегда быть во всём первым. Но со временем понимаешь, что не всегда это настолько важно. Не так важно везде победить, как везде поучаствовать и сделать что-то хорошее, качественное и приятное людям.

Вариантов, чем заняться после завершения карьеры, у меня было достаточно много. Я был и остаюсь широко известным в узких кругах, так что самым перспективным на тот момент мне показалось заняться освещением турниров. Тогда эта сфера как раз обрела статус и форму.

Если в 2012-м комментатор «Доты» — это любой парень, который оказался рядом с микрофоном, то уже в 2014-м были профессиональные студии освещения и комментирования турниров. И я подумал, почему бы мне не заняться этим, если я очень хорошо понимаю игру?

Советы молодому себе я бы, конечно, мог дать, но в действительности нужны ли они? Дело в том, что советы потому и даются из более сознательного возраста, что именно тогда они и работают. Я могу сказать молодому себе: «Спокойнее относись к поражениям». Но это всё равно, что сказать человеку, который нервничает, мол, успокойся. Это никому ни разу ещё не помогло.

«Не будь таким импульсивным. Больше думай перед тем, как говорить и делать» — это базовые советы, все и так про них знают. Даже я в юном возрасте это знал. Но не мог этим пользоваться, потому что был молодой, импульсивный, сперва делал и говорил, а потом думал. К сожалению, каждый должен пройти через эти ошибки сам, чтобы понять, как не стоило делать. Не думаю, что кого-то возможно научить, даже себя. Эти советы никому не помогут, да и мне бы они тоже не помогли. Думаю, что такие советы я и так получал от старших товарищей, которых встречал по жизни. Иной вопрос – я ими просто не пользовался, потому что раньше думал, что умнее всех.

Записала Татьяна Постникова. В материале использованы фотографии из личного архива Ярослава Кузнецова.