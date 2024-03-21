«Я выводил нашу сборную на 70-тысячный стадион». Монолог лучшего регбиста России

Это второй материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» делает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога делятся воспоминаниями и рефлексируют о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Василий Артемьев – российский спортсмен, регбист. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка и обладатель Суперкубка страны, капитан сборной России по регби. Прекратил выступления в 2022 году. Официально о завершении карьеры не объявлял. – российский спортсмен, регбист. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка и обладатель Суперкубка страны, капитан сборной России по регби. Прекратил выступления в 2022 году. Официально о завершении карьеры не объявлял.

– Пару лет назад я говорил, что уйду из регби, когда пропадёт мотивация выходить на тренировку и тело завопит: «Хватит!» Эта формула частично и сработала.

Я ушёл из регби, когда понял, что не осталось мотивации. К чему идти, если у меня нет возможности достичь отметки в 100 матчей за сборную на международной арене? Мы доиграли сезон с моим клубом: профессиональную команду пришлось расформировать, оставив всю остальную структуру регбийного ЦСКА.

У меня не было желания переходить в другой клуб, продолжать спортивную карьеру. Я уже довольно долго совмещал телевизионную и спортивную карьеры, занимался другими проектами, развивая корпоративный спорт. Поэтому у меня уже не было мотивации и цели, которую я бы хотел достичь как профессиональный игрок.

Мотивация исчезла, но, слава богу, моё тело ещё не вопило «хватит!». Хронических травм, конечно, поднакопилось – как любой бывший профессиональный спортсмен, с какими-то последствиями длительной карьеры вынужден жить.

У меня пока нет желания возвращаться. Я не исключаю, что это возможно: есть прекрасные любительские, ветеранские турниры. В том числе каждый год в Дубае в рамках Мировой серии по регби-7 проходят ветеранские турниры – может, там на полях жарких Эмиратов когда-нибудь я и выйду на поле.

Могу сказать, что моя карьера точно того стоила. Разве спортсмен может ответить как-то иначе? Конечно, у меня были большие возможности. Я родом из хорошей, образованной и интеллигентной семьи. Думаю, и гены, и хорошая обучаемость могли бы мне дать карьерный путь в другой сфере. Но так получилось, что ещё в детстве я оказался в спорте и влюбился в регби.

Возможно, я мог добиться большего в профессиональном спорте, в том числе в более раннем возрасте. Может быть, остался бы играть в Ирландии, если бы пожертвовал учёбой и временем, что тратил на обучение в институте. Но мне нравилось учиться, хотелось хорошо окончить университет. Я не жалею, что так получилось.

Регби дало мне прекрасный социальный лифт. Всё, чем я занимаюсь сейчас – благодаря регби. Никаких сомнений. Здесь не может быть но. Это прекрасный путь профессионального спорта, который я прошёл, которому рад и которым очень горжусь.

Конечно, у меня были переломные моменты в карьере. Были периоды в жизни, когда я думал, что выступления за сборную России пора завершать. После Кубка мира – 2011 у нас были определённые сложности с подготовкой национальной команды. Во время отбора на Кубок мира – 2015 мы играли решающие матчи со сборной Уругвая. В домашней встрече победили с минимальным перевесом в одно-два очка, а в выездном матче в Монтевидео обидно уступили, хотя вели бóльшую часть встречи. Не хватило нескольких очков, и мы не попали на Кубок мира в Англии. Было очень обидно. Тяжёлый удар. Многие игроки тогда завершили карьеру в сборной, у нас сильно поменялся состав.

Спустя пару лет началась сложная подготовка к Кубку мира – 2019 в Японии. Опять же, были сложности из-за постоянных перестановок в тренерском штабе. Судьба выхода на турнир решалась в матче с Испанией в Краснодаре. Нам очень нужна была победа. В тяжёлом матче наша команда вышла вперёд, но арбитр принял несколько сомнительных решений, которые впоследствии были признаны ошибочными, и мы проиграли. Я получил тяжёлую травму – сломал локоть со смещением. После матча казалось, что всё, наша судьба предрешена. Мы опять мимо Кубка мира…

Это был 2017 или 2018 год, мне уже исполнилось 30 лет. Я думал: «Ну, всё. На следующий Кубок мира уже рассчитывать не смогу, надо завершать карьеру в сборной». Но оказалось, что наши соперники по отбору, сборные Испании и Румынии, нарушали международный регламент по натурализации иностранных игроков. За это Испанию и Румынию наказали, у них вычли турнирные очки. И в итоге сборная России попала на Кубок мира – 2019, который стал для меня самым запоминающимся в карьере. Это была смесь эйфории и определённого чувства справедливости.

На Кубок мира – 2019 я поехал в статусе капитана сборной, выводил свою команду на матч открытия со сборной Японии на 70-тысячный стадион.

Это действительно было очень трогательно. Не так часто, играя в регби в России, у тебя есть возможность соревноваться при полных трибунах, на таком огромном стадионе. И при этом выводить свою команду в качестве капитана! Тот турнир оставил очень дорогие сердцу воспоминания. Как профессиональный игрок я буду их помнить очень долго.

Мы после каждого матча обменивались формой со своими соперниками, у меня дома даже небольшая коллекция регбиек скопилась. Это тоже небольшой сувенир, который я бережно храню.

Долгое время незакрытым гештальтом оставалась непробитая отметка в 100 матчей за сборную России. В 2022 году я должен был провести свою 99-ю игру – против сборной Грузии. Матч должен был пройти в самом конце февраля или в начале марта. Но ввиду объективных причин он был отменён. Спустя несколько недель стало понятно, что о международном спорте нам стоит забыть.

Да, я долго шёл к этой сотне, но обстоятельства не под моим контролем.

Я принял ситуацию и решил, что не стоит думать о каких-то двух матчах, которые не удалось провести. Лучше я буду думать о 98 матчах, которые мне посчастливилось отыграть в составе сборной России. И это не считая встреч, которые не шли в официальный зачёт – их тоже было немало, не меньше пары десятков против профессиональных английских клубов, региональных команд.

Я рад, что 13 лет защищал цвета сборной России! Меня нисколько не тревожит, что не смог войти в клуб центурионов. Теперь чувство сожаления из-за этого не испытываю. Так что были моменты, когда казалось, что всё кончено, но судьба распоряжалась иным образом.

Василий Артемьев Фото: Фонд «Дополнительное время»

Когда я думаю, хочу ли поменять что-то в своей карьере, то прихожу к выводу, что ничего бы не менял. Иначе моменты, где мне приходилось делать какой-либо выбор, не привели бы меня в сегодняшний день. А я бы не хотел, чтобы что-то сложилось иначе. У меня есть любящая семья, работа, которая мне нравится, вещи, которые приносят удовлетворение, удовольствие и помогают заработать на хлеб.

Наверное, только посоветовал бы себе молодому быть более уверенным в своих силах, чтобы испытывать меньше сомнений в себе на старте и на некоторых этапах своей карьеры. И спортивной, и телевизионной.

Записала Татьяна Постникова. В материале использованы фотографии: из личного архива Василия Артемьева; РК ЦСКА; rugby.ru; Getty Images.