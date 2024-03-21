Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Василий Артемьев, российский регбист: интервью, биография, сборная России, почему ушёл из спорта, фото

«Я выводил нашу сборную на 70-тысячный стадион». Монолог лучшего регбиста России
Василий Артемьев Татьяна Постникова
,
Василий Артемьев
Аудио-версия:
Комментарии
Письмо Василия Артемьева себе в прошлое.

Это второй материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» делает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога делятся воспоминаниями и рефлексируют о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Василий Артемьев – российский спортсмен, регбист. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка и обладатель Суперкубка страны, капитан сборной России по регби. Прекратил выступления в 2022 году. Официально о завершении карьеры не объявлял.
– Пару лет назад я говорил, что уйду из регби, когда пропадёт мотивация выходить на тренировку и тело завопит: «Хватит!» Эта формула частично и сработала.

Я ушёл из регби, когда понял, что не осталось мотивации. К чему идти, если у меня нет возможности достичь отметки в 100 матчей за сборную на международной арене? Мы доиграли сезон с моим клубом: профессиональную команду пришлось расформировать, оставив всю остальную структуру регбийного ЦСКА.

У меня не было желания переходить в другой клуб, продолжать спортивную карьеру. Я уже довольно долго совмещал телевизионную и спортивную карьеры, занимался другими проектами, развивая корпоративный спорт. Поэтому у меня уже не было мотивации и цели, которую я бы хотел достичь как профессиональный игрок.

Мотивация исчезла, но, слава богу, моё тело ещё не вопило «хватит!». Хронических травм, конечно, поднакопилось – как любой бывший профессиональный спортсмен, с какими-то последствиями длительной карьеры вынужден жить.

У меня пока нет желания возвращаться. Я не исключаю, что это возможно: есть прекрасные любительские, ветеранские турниры. В том числе каждый год в Дубае в рамках Мировой серии по регби-7 проходят ветеранские турниры – может, там на полях жарких Эмиратов когда-нибудь я и выйду на поле.

Могу сказать, что моя карьера точно того стоила. Разве спортсмен может ответить как-то иначе? Конечно, у меня были большие возможности. Я родом из хорошей, образованной и интеллигентной семьи. Думаю, и гены, и хорошая обучаемость могли бы мне дать карьерный путь в другой сфере. Но так получилось, что ещё в детстве я оказался в спорте и влюбился в регби.

Возможно, я мог добиться большего в профессиональном спорте, в том числе в более раннем возрасте. Может быть, остался бы играть в Ирландии, если бы пожертвовал учёбой и временем, что тратил на обучение в институте. Но мне нравилось учиться, хотелось хорошо окончить университет. Я не жалею, что так получилось.

Регби дало мне прекрасный социальный лифт. Всё, чем я занимаюсь сейчас – благодаря регби. Никаких сомнений. Здесь не может быть но. Это прекрасный путь профессионального спорта, который я прошёл, которому рад и которым очень горжусь.

Конечно, у меня были переломные моменты в карьере. Были периоды в жизни, когда я думал, что выступления за сборную России пора завершать. После Кубка мира – 2011 у нас были определённые сложности с подготовкой национальной команды. Во время отбора на Кубок мира – 2015 мы играли решающие матчи со сборной Уругвая. В домашней встрече победили с минимальным перевесом в одно-два очка, а в выездном матче в Монтевидео обидно уступили, хотя вели бóльшую часть встречи. Не хватило нескольких очков, и мы не попали на Кубок мира в Англии. Было очень обидно. Тяжёлый удар. Многие игроки тогда завершили карьеру в сборной, у нас сильно поменялся состав.

Спустя пару лет началась сложная подготовка к Кубку мира – 2019 в Японии. Опять же, были сложности из-за постоянных перестановок в тренерском штабе. Судьба выхода на турнир решалась в матче с Испанией в Краснодаре. Нам очень нужна была победа. В тяжёлом матче наша команда вышла вперёд, но арбитр принял несколько сомнительных решений, которые впоследствии были признаны ошибочными, и мы проиграли. Я получил тяжёлую травму – сломал локоть со смещением. После матча казалось, что всё, наша судьба предрешена. Мы опять мимо Кубка мира…

Это был 2017 или 2018 год, мне уже исполнилось 30 лет. Я думал: «Ну, всё. На следующий Кубок мира уже рассчитывать не смогу, надо завершать карьеру в сборной». Но оказалось, что наши соперники по отбору, сборные Испании и Румынии, нарушали международный регламент по натурализации иностранных игроков. За это Испанию и Румынию наказали, у них вычли турнирные очки. И в итоге сборная России попала на Кубок мира – 2019, который стал для меня самым запоминающимся в карьере. Это была смесь эйфории и определённого чувства справедливости.

На Кубок мира – 2019 я поехал в статусе капитана сборной, выводил свою команду на матч открытия со сборной Японии на 70-тысячный стадион.

Это действительно было очень трогательно. Не так часто, играя в регби в России, у тебя есть возможность соревноваться при полных трибунах, на таком огромном стадионе. И при этом выводить свою команду в качестве капитана! Тот турнир оставил очень дорогие сердцу воспоминания. Как профессиональный игрок я буду их помнить очень долго.

Мы после каждого матча обменивались формой со своими соперниками, у меня дома даже небольшая коллекция регбиек скопилась. Это тоже небольшой сувенир, который я бережно храню.

Долгое время незакрытым гештальтом оставалась непробитая отметка в 100 матчей за сборную России. В 2022 году я должен был провести свою 99-ю игру – против сборной Грузии. Матч должен был пройти в самом конце февраля или в начале марта. Но ввиду объективных причин он был отменён. Спустя несколько недель стало понятно, что о международном спорте нам стоит забыть.

Да, я долго шёл к этой сотне, но обстоятельства не под моим контролем.

Я принял ситуацию и решил, что не стоит думать о каких-то двух матчах, которые не удалось провести. Лучше я буду думать о 98 матчах, которые мне посчастливилось отыграть в составе сборной России. И это не считая встреч, которые не шли в официальный зачёт – их тоже было немало, не меньше пары десятков против профессиональных английских клубов, региональных команд.

Я рад, что 13 лет защищал цвета сборной России! Меня нисколько не тревожит, что не смог войти в клуб центурионов. Теперь чувство сожаления из-за этого не испытываю. Так что были моменты, когда казалось, что всё кончено, но судьба распоряжалась иным образом.

Василий Артемьев

Василий Артемьев

Фото: Фонд «Дополнительное время»

Когда я думаю, хочу ли поменять что-то в своей карьере, то прихожу к выводу, что ничего бы не менял. Иначе моменты, где мне приходилось делать какой-либо выбор, не привели бы меня в сегодняшний день. А я бы не хотел, чтобы что-то сложилось иначе. У меня есть любящая семья, работа, которая мне нравится, вещи, которые приносят удовлетворение, удовольствие и помогают заработать на хлеб.

Наверное, только посоветовал бы себе молодому быть более уверенным в своих силах, чтобы испытывать меньше сомнений в себе на старте и на некоторых этапах своей карьеры. И спортивной, и телевизионной.

Записала Татьяна Постникова. В материале использованы фотографии: из личного архива Василия Артемьева; РК ЦСКА; rugby.ru; Getty Images.

Письмо себе 20-летней от Яны Батыршиной
«Я уходила из спорта четыре раза. Но каждый раз меня возвращали». Монолог Яны Батыршиной
Эксклюзив
«Я уходила из спорта четыре раза. Но каждый раз меня возвращали». Монолог Яны Батыршиной
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android