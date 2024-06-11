Главные новые функции iOS 18 для iPhone

Революция по меркам Apple

Завершилась очередная презентация Apple WWDC 2024, которая показала новые операционные системы для устройств компании. Помимо обновлённых версий visionOS, iPadOS, tvOS, watchOS и macOS (Sequoia), была представлена и долгожданная iOS 18.

Рассказываем обо всех новшествах следующей мобильной операционной системы и о дате её выхода.

Дата выхода iOS 18

Дата выхода новой ОС остаётся угадываемой — сентябрь 2024 года. Первая бета для разработчиков уже стартовала, а публичная начнётся в июле.

Какие iPhone будут поддерживать iOS 18

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (второго и третьего поколения).

iOS 18 Фото: Apple

Самые важные нововведения в iOS 18

Первой особенностью оказалась возможность настройки оболочки операционной системы под себя. Сюда сразу же попадают несколько фич: инверсия в тёмный цвет с кастомизацией иконок рабочего стола по различным гаммам (красный, зелёный, розовый), настраиваемый центр управления с круглыми иконками (можно перемещать и убирать объекты по своему усмотрению) и видоизмененный экран блокировки для быстрого доступа к разнообразным приложениям.

iOS 18 Фото: Apple

Купертиновцы поработали и над личной безопасностью пользователей — в некоторые приложения удастся попасть только при успешной авторизации по паролю, FaceID или Touch ID. Также их можно скрывать с рабочего экрана iPhone, но пока что без каких-либо деталей о работоспособности этих функций.

Доработки коснулись и приложений «Сообщения», «Почта» и «Карты». В «Сообщениях» внедрили новые реакции, отложенные сообщения, форматирование текста и эффекты, прикрепляющиеся к любой части сообщения. В «Почту» добавили автоматическую сортировку писем по нескольким категориям, а в «Карты» — подробные карты национальных парков США.

iOS 18 Фото: Apple

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Следом появится и полноценный игровой режим, который минимизирует фоновые процессы для большего погружения в геймерский опыт.

В Apple поработали над приложением «Фото». Теперь в нём реализованы новые фильтры, а iPhone сможет самостоятельно перебирать фотографии по различным коллекциям, отделяя важные снимки, например групповые фото выбранных друзей и родственников, от скриншотов и фотографий документов.

В завершении в Apple рассказали о возможности отвечать на звонки или отклонять их с помощью кивков без использования Siri. Опция пока что заявлена только для AirPods Pro второго поколения. С этим устройством в играх появится объёмное звучание, а также будет добавлено особое шумоподавление, которое изолирует голос от окружающего шума во время общения.

APPLE INTELLIGENCE Фото: Apple

На этом все обновления iOS 18 закончены, однако в компании также позаботились о создании искусственного интеллекта Apple Intelligence, который будет внедрён во все устройства с процессорами A17 Pro, M1, M2, M3 и M4.

Основные фишки: выделение главных мыслей из текста, генерация изображений, разделение уведомлений по важности, автоматизация «Команд», взаимодействие с Siri, включая изменение внешнего облика помощника от контента и получение доступа к персональным данным пользователя для получения лучших ответов от ИИ, создание уникальных эмодзи и редактирование фотографий.

На текущий момент Apple Intelligence будет работать только на английском языке, а во время беты будет доступна только в США. Однако позднее будут внедрены и другие опции. Обещана и защита данных от взлома, однако так просто верить на слово явно не стоит.

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Apple Intelligence Фото: Apple

Как вам iOS 18? Расскажите в комментариях.